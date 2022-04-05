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ЕК предложила ввести запрет против российских автотранспортных операторов - РИА Новости, 05.04.2022
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ЕК предложила ввести запрет против российских автотранспортных операторов
ЕК предложила ввести запрет против российских автотранспортных операторов - РИА Новости, 05.04.2022
ЕК предложила ввести запрет против российских автотранспортных операторов
Еврокомиссия предложила пятый пакет санкций в отношении России, среди которых — запрет в отношении российских и белорусских автотранспортных операторов, сказала РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T15:51
2022-04-05T16:42
россия
еврокомиссия
санкции в отношении россии
евросоюз
санкции
транспорт
белоруссия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Еврокомиссия предложила пятый пакет санкций в отношении России, среди которых — запрет в отношении российских и белорусских автотранспортных операторов, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем видеообращении."Мы предложим запрет в отношении российских и белорусских автотранспортных операторов", - заявила она.Предложенные Еврокомиссией ограничительные меры предстоит утвердить странам Евросоюза.
https://ria.ru/20220405/porty-1781916246.html
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россия, еврокомиссия, санкции в отношении россии, евросоюз, санкции, транспорт, белоруссия, в мире
15:51 05.04.2022 (обновлено: 16:42 05.04.2022)
 
ЕК предложила ввести запрет против российских автотранспортных операторов

ЕК предложила ввести запрет против российских и белорусских автотранспортных операторов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Еврокомиссия предложила пятый пакет санкций в отношении России, среди которых — запрет в отношении российских и белорусских автотранспортных операторов, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем видеообращении.
"Мы предложим запрет в отношении российских и белорусских автотранспортных операторов", - заявила она.
Предложенные Еврокомиссией ограничительные меры предстоит утвердить странам Евросоюза.
Страны мира. Испания - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
Вчера, 15:56
Еврокомиссия призвала запретить российским судам заходить в порты Евросоюза
 
РоссияЕврокомиссияСанкции в отношении РоссииЕвросоюзСанкцииТранспортБелоруссияВ мире
 
 
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