https://ria.ru/20220405/sanktsii-1781914806.html

ЕК предложила ввести запрет против российских автотранспортных операторов

ЕК предложила ввести запрет против российских автотранспортных операторов - РИА Новости, 05.04.2022

ЕК предложила ввести запрет против российских автотранспортных операторов

Еврокомиссия предложила пятый пакет санкций в отношении России, среди которых — запрет в отношении российских и белорусских автотранспортных операторов, сказала РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T15:51

2022-04-05T15:51

2022-04-05T16:42

россия

еврокомиссия

санкции в отношении россии

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Еврокомиссия предложила пятый пакет санкций в отношении России, среди которых — запрет в отношении российских и белорусских автотранспортных операторов, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем видеообращении."Мы предложим запрет в отношении российских и белорусских автотранспортных операторов", - заявила она.Предложенные Еврокомиссией ограничительные меры предстоит утвердить странам Евросоюза.

https://ria.ru/20220405/porty-1781916246.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, еврокомиссия, санкции в отношении россии, евросоюз, санкции, транспорт, белоруссия, в мире