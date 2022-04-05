https://ria.ru/20220405/sanktsii-1781914806.html
ЕК предложила ввести запрет против российских автотранспортных операторов
ЕК предложила ввести запрет против российских автотранспортных операторов - РИА Новости, 05.04.2022
ЕК предложила ввести запрет против российских автотранспортных операторов
Еврокомиссия предложила пятый пакет санкций в отношении России, среди которых — запрет в отношении российских и белорусских автотранспортных операторов, сказала РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T15:51
2022-04-05T15:51
2022-04-05T16:42
россия
еврокомиссия
санкции в отношении россии
евросоюз
санкции
транспорт
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155184/69/1551846970_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_af8f04b6d3025b0743c02695b9cb8e46.jpg
БРЮССЕЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Еврокомиссия предложила пятый пакет санкций в отношении России, среди которых — запрет в отношении российских и белорусских автотранспортных операторов, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем видеообращении."Мы предложим запрет в отношении российских и белорусских автотранспортных операторов", - заявила она.Предложенные Еврокомиссией ограничительные меры предстоит утвердить странам Евросоюза.
https://ria.ru/20220405/porty-1781916246.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155184/69/1551846970_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_6279d429e13692a1f08a35a5254b2452.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, еврокомиссия, санкции в отношении россии, евросоюз, санкции, транспорт, белоруссия, в мире
15:51 05.04.2022 (обновлено: 16:42 05.04.2022)
ЕК предложила ввести запрет против российских автотранспортных операторов
ЕК предложила ввести запрет против российских и белорусских автотранспортных операторов