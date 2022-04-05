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Отказ ЕС от российского угля не будет легким и быстрым, считают эксперты - РИА Новости, 05.04.2022
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Отказ ЕС от российского угля не будет легким и быстрым, считают эксперты
Отказ ЕС от российского угля не будет легким и быстрым, считают эксперты - РИА Новости, 05.04.2022
Отказ ЕС от российского угля не будет легким и быстрым, считают эксперты
Нельзя ожидать, что отказ Европы от угля из России будет легким и быстрым, поскольку около 50% импорта - это поставки из РФ, считают эксперты Института... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T09:37
2022-04-05T09:37
экономика
эммануэль макрон
россия
италия
европа
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Нельзя ожидать, что отказ Европы от угля из России будет легким и быстрым, поскольку около 50% импорта - это поставки из РФ, считают эксперты Института энергетики и финансов (ИЭФ).Европейские страны начали обсуждать возможный новый пакет санкций против российского ТЭК, в том числе возможное эмбарго на импорт угля. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за введение новых санкций, отметив, что они могут касаться ограничения поставок нефти и угля. Премьер-министр Польши заявил, что в апреле-мае страна уже прекратит импорт угля из России.Эксперты ИЭФ отмечают важность для России рынка ЕС (и Великобритании) - в 2021 году туда было направлено около 50 миллионов тонн угля (в том числе 47 миллионов тонн энергетического), или 22,1% от общего объема экспорта. "Но для Европы зависимость еще выше: около 50% импорта - это поставки из России", - пишет ИЭФ в своем официальном Telegram-канале.По мнению экспертов, тот факт, что инициатива в вопросе отказа от российского угля исходит от Франции можно объяснить более низкой зависимостью (30%), но для большинства ключевых стран (Германии, Польши, Нидерландов, Италии) доля России около 56-57%, отмечается в сообщении."Поэтому ожидать, что отказ от угля из России будет легким и быстрым - нельзя. Как для нефти и природного газа, мировой рынок угля в 2021-22 годах находится в состоянии постоянной напряженности с поставками, когда любые перебои приводят к дефициту и существенному росту цен", - поясняют в ИЭФ.Эксперты института также не исключают введения некоторых краткосрочных ограничений, поскольку отопительный сезон закончился. "Но в конце лета 2022 года, когда коммунальные предприятия и ТЭС начинают пополнять запасы, Европа, вероятно, будет вынуждена вернуться к российскому углю", - заключают они.
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экономика, эммануэль макрон, россия, италия, европа
09:37 05.04.2022
 
Отказ ЕС от российского угля не будет легким и быстрым, считают эксперты

Экономисты из ИЭФ заявили, что отказ Европы от угля из России не будет легким и быстрым

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРазгрузка угля на Рефтинской тепловой электростанции ПАО "Энел Россия"
Разгрузка угля на Рефтинской тепловой электростанции ПАО Энел Россия - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Разгрузка угля на Рефтинской тепловой электростанции ПАО "Энел Россия". Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Нельзя ожидать, что отказ Европы от угля из России будет легким и быстрым, поскольку около 50% импорта - это поставки из РФ, считают эксперты Института энергетики и финансов (ИЭФ).
Европейские страны начали обсуждать возможный новый пакет санкций против российского ТЭК, в том числе возможное эмбарго на импорт угля. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за введение новых санкций, отметив, что они могут касаться ограничения поставок нефти и угля. Премьер-министр Польши заявил, что в апреле-мае страна уже прекратит импорт угля из России.
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Эксперты ИЭФ отмечают важность для России рынка ЕС (и Великобритании) - в 2021 году туда было направлено около 50 миллионов тонн угля (в том числе 47 миллионов тонн энергетического), или 22,1% от общего объема экспорта. "Но для Европы зависимость еще выше: около 50% импорта - это поставки из России", - пишет ИЭФ в своем официальном Telegram-канале.
По мнению экспертов, тот факт, что инициатива в вопросе отказа от российского угля исходит от Франции можно объяснить более низкой зависимостью (30%), но для большинства ключевых стран (Германии, Польши, Нидерландов, Италии) доля России около 56-57%, отмечается в сообщении.
"Поэтому ожидать, что отказ от угля из России будет легким и быстрым - нельзя. Как для нефти и природного газа, мировой рынок угля в 2021-22 годах находится в состоянии постоянной напряженности с поставками, когда любые перебои приводят к дефициту и существенному росту цен", - поясняют в ИЭФ.
Эксперты института также не исключают введения некоторых краткосрочных ограничений, поскольку отопительный сезон закончился. "Но в конце лета 2022 года, когда коммунальные предприятия и ТЭС начинают пополнять запасы, Европа, вероятно, будет вынуждена вернуться к российскому углю", - заключают они.
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