https://ria.ru/20220405/sanktsii-1781822877.html

Отказ ЕС от российского угля не будет легким и быстрым, считают эксперты

Отказ ЕС от российского угля не будет легким и быстрым, считают эксперты - РИА Новости, 05.04.2022

Отказ ЕС от российского угля не будет легким и быстрым, считают эксперты

Нельзя ожидать, что отказ Европы от угля из России будет легким и быстрым, поскольку около 50% импорта - это поставки из РФ, считают эксперты Института... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T09:37

2022-04-05T09:37

2022-04-05T09:37

экономика

эммануэль макрон

россия

италия

европа

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Нельзя ожидать, что отказ Европы от угля из России будет легким и быстрым, поскольку около 50% импорта - это поставки из РФ, считают эксперты Института энергетики и финансов (ИЭФ).Европейские страны начали обсуждать возможный новый пакет санкций против российского ТЭК, в том числе возможное эмбарго на импорт угля. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за введение новых санкций, отметив, что они могут касаться ограничения поставок нефти и угля. Премьер-министр Польши заявил, что в апреле-мае страна уже прекратит импорт угля из России.Эксперты ИЭФ отмечают важность для России рынка ЕС (и Великобритании) - в 2021 году туда было направлено около 50 миллионов тонн угля (в том числе 47 миллионов тонн энергетического), или 22,1% от общего объема экспорта. "Но для Европы зависимость еще выше: около 50% импорта - это поставки из России", - пишет ИЭФ в своем официальном Telegram-канале.По мнению экспертов, тот факт, что инициатива в вопросе отказа от российского угля исходит от Франции можно объяснить более низкой зависимостью (30%), но для большинства ключевых стран (Германии, Польши, Нидерландов, Италии) доля России около 56-57%, отмечается в сообщении."Поэтому ожидать, что отказ от угля из России будет легким и быстрым - нельзя. Как для нефти и природного газа, мировой рынок угля в 2021-22 годах находится в состоянии постоянной напряженности с поставками, когда любые перебои приводят к дефициту и существенному росту цен", - поясняют в ИЭФ.Эксперты института также не исключают введения некоторых краткосрочных ограничений, поскольку отопительный сезон закончился. "Но в конце лета 2022 года, когда коммунальные предприятия и ТЭС начинают пополнять запасы, Европа, вероятно, будет вынуждена вернуться к российскому углю", - заключают они.

https://ria.ru/20220404/sanktsii-1781616830.html

https://ria.ru/20220330/ugol-1780862622.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, эммануэль макрон, россия, италия, европа