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RUTUBE обновил дизайн платформы и добавил возможность комментирования - РИА Новости, 05.04.2022
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RUTUBE обновил дизайн платформы и добавил возможность комментирования
RUTUBE обновил дизайн платформы и добавил возможность комментирования - РИА Новости, 05.04.2022
RUTUBE обновил дизайн платформы и добавил возможность комментирования
Видеохостинг RUTUBE провел редизайн и представил новое цветовое решение сайта и расширенный функционал для пользователей. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T17:39
2022-04-05T17:39
rutube
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Видеохостинг RUTUBE провел редизайн и представил новое цветовое решение сайта и расширенный функционал для пользователей. На платформе появились отметки верифицированных каналов, аватары и даты загрузки видео. Кроме того, удобнее и крупнее стал сам плеер. Режим кинотеатра получил полноценное отображение и занимает больше пространства экрана, чем раньше.Появилась кнопка "В ТОП", пользователи могут проголосовать за понравившиеся видео и поучаствовать в их продвижении. Также появилась возможность оставлять комментарии под роликами.Постепенно функционал будет дорабатываться и появятся новые дополнительные возможности.
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РИА Новости
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rutube
17:39 05.04.2022
 

RUTUBE обновил дизайн платформы и добавил возможность комментирования

© Фото : представлено пресс-службой RUTUBEСтенд российского видеохостинга RUTUBE
Стенд российского видеохостинга RUTUBE - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© Фото : представлено пресс-службой RUTUBE
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Видеохостинг RUTUBE провел редизайн и представил новое цветовое решение сайта и расширенный функционал для пользователей.
На платформе появились отметки верифицированных каналов, аватары и даты загрузки видео. Кроме того, удобнее и крупнее стал сам плеер. Режим кинотеатра получил полноценное отображение и занимает больше пространства экрана, чем раньше.
Появилась кнопка "В ТОП", пользователи могут проголосовать за понравившиеся видео и поучаствовать в их продвижении. Также появилась возможность оставлять комментарии под роликами.
Примеры нового фирменного стиля видеохостинга Rutube - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
2 апреля, 21:20
Песков считает, что у Rutube есть будущее
Постепенно функционал будет дорабатываться и появятся новые дополнительные возможности.
 
Rutube
 
 
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