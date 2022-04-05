https://ria.ru/20220405/rutube-1781946547.html
RUTUBE обновил дизайн платформы и добавил возможность комментирования
RUTUBE обновил дизайн платформы и добавил возможность комментирования - РИА Новости, 05.04.2022
RUTUBE обновил дизайн платформы и добавил возможность комментирования
Видеохостинг RUTUBE провел редизайн и представил новое цветовое решение сайта и расширенный функционал для пользователей. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T17:39
2022-04-05T17:39
2022-04-05T17:39
rutube
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Видеохостинг RUTUBE провел редизайн и представил новое цветовое решение сайта и расширенный функционал для пользователей. На платформе появились отметки верифицированных каналов, аватары и даты загрузки видео. Кроме того, удобнее и крупнее стал сам плеер. Режим кинотеатра получил полноценное отображение и занимает больше пространства экрана, чем раньше.Появилась кнопка "В ТОП", пользователи могут проголосовать за понравившиеся видео и поучаствовать в их продвижении. Также появилась возможность оставлять комментарии под роликами.Постепенно функционал будет дорабатываться и появятся новые дополнительные возможности.
https://ria.ru/20220402/peskov-1781487717.html
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rutube
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Видеохостинг RUTUBE провел редизайн и представил новое цветовое решение сайта и расширенный функционал для пользователей.
На платформе появились отметки верифицированных каналов, аватары и даты загрузки видео. Кроме того, удобнее и крупнее стал сам плеер. Режим кинотеатра получил полноценное отображение и занимает больше пространства экрана, чем раньше.
Появилась кнопка "В ТОП", пользователи могут проголосовать за понравившиеся видео и поучаствовать в их продвижении. Также появилась возможность оставлять комментарии под роликами.
Постепенно функционал будет дорабатываться и появятся новые дополнительные возможности.