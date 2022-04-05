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Полянский: Россия призывает США отказаться от размещения РСМД в Европе - РИА Новости, 05.04.2022
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Полянский: Россия призывает США отказаться от размещения РСМД в Европе
Полянский: Россия призывает США отказаться от размещения РСМД в Европе - РИА Новости, 05.04.2022
Полянский: Россия призывает США отказаться от размещения РСМД в Европе
Россия призывает США отказаться от планов по размещению ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в Европе и АТР, заявил первый зампостпреда РФ... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T03:31
2022-04-05T03:48
в мире
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россия
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ООН, 5 апр – РИА Новости. Россия призывает США отказаться от планов по размещению ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в Европе и АТР, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании комиссии ООН по разоружению."Напомним, что Пентагон продолжает реализацию решений по размещению РСМД наземного базирования в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вновь призываем Вашингтон проявить благоразумие и отказаться от таких планов", - сказал Полянский.
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в мире, сша, россия
03:31 05.04.2022 (обновлено: 03:48 05.04.2022)
 
Полянский: Россия призывает США отказаться от размещения РСМД в Европе

Зампостпреда Полянский: Россия призывает США отказаться от размещения РСМД в Европе и АТР

© U.S. Army Space and Missile Defense Command/Army Forces Strategic CommandЗапуск баллистической ракеты-мишени ближнего радиуса действия
Запуск баллистической ракеты-мишени ближнего радиуса действия
© U.S. Army Space and Missile Defense Command/Army Forces Strategic Command
Запуск баллистической ракеты-мишени ближнего радиуса действия
Читать ria.ru в
ООН, 5 апр – РИА Новости. Россия призывает США отказаться от планов по размещению ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в Европе и АТР, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании комиссии ООН по разоружению.
"Напомним, что Пентагон продолжает реализацию решений по размещению РСМД наземного базирования в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вновь призываем Вашингтон проявить благоразумие и отказаться от таких планов", - сказал Полянский.
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