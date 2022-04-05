https://ria.ru/20220405/rsmd-1781805296.html

Полянский: Россия призывает США отказаться от размещения РСМД в Европе

Полянский: Россия призывает США отказаться от размещения РСМД в Европе - РИА Новости, 05.04.2022

Полянский: Россия призывает США отказаться от размещения РСМД в Европе

Россия призывает США отказаться от планов по размещению ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в Европе и АТР, заявил первый зампостпреда РФ... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T03:31

2022-04-05T03:31

2022-04-05T03:48

в мире

сша

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ООН, 5 апр – РИА Новости. Россия призывает США отказаться от планов по размещению ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в Европе и АТР, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании комиссии ООН по разоружению."Напомним, что Пентагон продолжает реализацию решений по размещению РСМД наземного базирования в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вновь призываем Вашингтон проявить благоразумие и отказаться от таких планов", - сказал Полянский.

https://ria.ru/20220405/primenenie-1781805580.html

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Максим Горбачев

в мире, сша, россия