https://ria.ru/20220405/rostuirzm-1781923999.html

Власти рассматривают возможность обнуления НДС для туроператоров

Власти рассматривают возможность обнуления НДС для туроператоров - РИА Новости, 05.04.2022

Власти рассматривают возможность обнуления НДС для туроператоров

Ростуризм совместно с представителями отрасли проработает новые меры господдержки, в том числе обнуление НДС для туроператоров, сообщили журналистам в... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T16:43

2022-04-05T16:43

2022-04-05T16:43

туризм

туризм

зарина догузова

россия

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Ростуризм совместно с представителями отрасли проработает новые меры господдержки, в том числе обнуление НДС для туроператоров, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.В Ростуризме уверены, что в условиях санкционного давления обеспечить устойчивую работу отрасли помогут разворот в сторону внутреннего туризма и переориентация компаний на российские направления.На встрече с правительством, которая состоялась в конце марта, гендиректор туроператора Fun&Sun подтвердил готовность наращивать объемы продаж путевок по России, в том числе предлагать их для перебронирования клиентам, чьи поездки за рубеж не состоялись из-за введенных ограничений. Однако он заявил, что для этого необходим механизм финансового стимулирования подобных переносов. Как сообщили в Ростуризме, это предложение прорабатывается.В ведомстве отметили, что в работу также взято предложение туротрасли по обнулению НДС для туроператоров."Принятие положительного решения по НДС мотивирует туроператоров создавать пакетные предложения "под ключ", а не дробить внутрироссийский продукт на отдельные услуги от разных поставщиков. Это будет способствовать повышению качества", – подчеркнули в Ростуризме.

https://ria.ru/20220405/turtsiya-1781821864.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, зарина догузова, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, туристы, отели