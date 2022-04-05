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Власти рассматривают возможность обнуления НДС для туроператоров - РИА Новости, 05.04.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220405/rostuirzm-1781923999.html
Власти рассматривают возможность обнуления НДС для туроператоров
Власти рассматривают возможность обнуления НДС для туроператоров - РИА Новости, 05.04.2022
Власти рассматривают возможность обнуления НДС для туроператоров
Ростуризм совместно с представителями отрасли проработает новые меры господдержки, в том числе обнуление НДС для туроператоров, сообщили журналистам в... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T16:43
2022-04-05T16:43
туризм
туризм
зарина догузова
россия
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
новости - туризм
туристы
отели
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Ростуризм совместно с представителями отрасли проработает новые меры господдержки, в том числе обнуление НДС для туроператоров, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.В Ростуризме уверены, что в условиях санкционного давления обеспечить устойчивую работу отрасли помогут разворот в сторону внутреннего туризма и переориентация компаний на российские направления.На встрече с правительством, которая состоялась в конце марта, гендиректор туроператора Fun&amp;Sun подтвердил готовность наращивать объемы продаж путевок по России, в том числе предлагать их для перебронирования клиентам, чьи поездки за рубеж не состоялись из-за введенных ограничений. Однако он заявил, что для этого необходим механизм финансового стимулирования подобных переносов. Как сообщили в Ростуризме, это предложение прорабатывается.В ведомстве отметили, что в работу также взято предложение туротрасли по обнулению НДС для туроператоров."Принятие положительного решения по НДС мотивирует туроператоров создавать пакетные предложения "под ключ", а не дробить внутрироссийский продукт на отдельные услуги от разных поставщиков. Это будет способствовать повышению качества", – подчеркнули в Ростуризме.
https://ria.ru/20220405/turtsiya-1781821864.html
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туризм, зарина догузова, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, туристы, отели
16:43 05.04.2022
 
Власти рассматривают возможность обнуления НДС для туроператоров

Власти проработают новые меры поддержки туризма, в том числе обнуление НДС для турфирм

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкФедеральная налоговая служба
Федеральная налоговая служба - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Ростуризм совместно с представителями отрасли проработает новые меры господдержки, в том числе обнуление НДС для туроператоров, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
"Мы проделали большую работу по мерам поддержки. Мы обязательно изучим и проработаем поступившие предложения, – заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. – В текущей ситуации нам нужно поддержать всех субъектов отрасли: и отельеров, и туроператоров, и турагентов".
В Ростуризме уверены, что в условиях санкционного давления обеспечить устойчивую работу отрасли помогут разворот в сторону внутреннего туризма и переориентация компаний на российские направления.
На встрече с правительством, которая состоялась в конце марта, гендиректор туроператора Fun&Sun подтвердил готовность наращивать объемы продаж путевок по России, в том числе предлагать их для перебронирования клиентам, чьи поездки за рубеж не состоялись из-за введенных ограничений. Однако он заявил, что для этого необходим механизм финансового стимулирования подобных переносов. Как сообщили в Ростуризме, это предложение прорабатывается.
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В ведомстве отметили, что в работу также взято предложение туротрасли по обнулению НДС для туроператоров.
"Принятие положительного решения по НДС мотивирует туроператоров создавать пакетные предложения "под ключ", а не дробить внутрироссийский продукт на отдельные услуги от разных поставщиков. Это будет способствовать повышению качества", – подчеркнули в Ростуризме.
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