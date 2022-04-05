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В Калуге ищут родителей младенца, тело которого нашли в мусоре - РИА Новости, 05.04.2022
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В Калуге ищут родителей младенца, тело которого нашли в мусоре
В Калуге ищут родителей младенца, тело которого нашли в мусоре - РИА Новости, 05.04.2022
В Калуге ищут родителей младенца, тело которого нашли в мусоре
Следователи в Калуге ищут родителей младенца, чье тело было найдено в мусоре, сообщило СУСК России по региону. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T16:24
2022-04-05T16:24
происшествия
россия
калуга
следственный комитет россии (ск рф)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Следователи в Калуге ищут родителей младенца, чье тело было найдено в мусоре, сообщило СУСК России по региону."В конце марта 2022 года в ходе сортировки мусора на ленте сотрудниками калужского завода обнаружено тело младенца мужского пола. В те же сутки по данному факту следственными органами… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ (убийство матерью новорождённого ребенка)", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе расследования проводятся судебно-медицинская и генетическая экспертизы, изъяты сведения из различных организаций города, устанавливаются обстоятельства рождения и гибели ребёнка.Следственные органы обратились к жителям Калуги с просьбой оказать содействие в установлении личности родителей ребенка. В частности, следствие интересуют сведения о женщинах, находившихся в состоянии беременности и родивших в марте 2022 года, но данные о наличии ребенка у которых отсутствуют.
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россия
калуга
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происшествия, россия, калуга, следственный комитет россии (ск рф)
16:24 05.04.2022
 
В Калуге ищут родителей младенца, тело которого нашли в мусоре

СУСК по Калужской области ищет родителей младенца, тело которого нашли в мусоре

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Автомобиль следственного комитета
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Следователи в Калуге ищут родителей младенца, чье тело было найдено в мусоре, сообщило СУСК России по региону.
"В конце марта 2022 года в ходе сортировки мусора на ленте сотрудниками калужского завода обнаружено тело младенца мужского пола. В те же сутки по данному факту следственными органами… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ (убийство матерью новорождённого ребенка)", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе расследования проводятся судебно-медицинская и генетическая экспертизы, изъяты сведения из различных организаций города, устанавливаются обстоятельства рождения и гибели ребёнка.
Следственные органы обратились к жителям Калуги с просьбой оказать содействие в установлении личности родителей ребенка. В частности, следствие интересуют сведения о женщинах, находившихся в состоянии беременности и родивших в марте 2022 года, но данные о наличии ребенка у которых отсутствуют.
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