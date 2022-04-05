https://ria.ru/20220405/rebenok-1781925879.html

В Калуге ищут родителей младенца, тело которого нашли в мусоре

В Калуге ищут родителей младенца, тело которого нашли в мусоре - РИА Новости, 05.04.2022

В Калуге ищут родителей младенца, тело которого нашли в мусоре

Следователи в Калуге ищут родителей младенца, чье тело было найдено в мусоре, сообщило СУСК России по региону. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T16:24

2022-04-05T16:24

2022-04-05T16:24

происшествия

россия

калуга

следственный комитет россии (ск рф)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Следователи в Калуге ищут родителей младенца, чье тело было найдено в мусоре, сообщило СУСК России по региону."В конце марта 2022 года в ходе сортировки мусора на ленте сотрудниками калужского завода обнаружено тело младенца мужского пола. В те же сутки по данному факту следственными органами… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ (убийство матерью новорождённого ребенка)", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе расследования проводятся судебно-медицинская и генетическая экспертизы, изъяты сведения из различных организаций города, устанавливаются обстоятельства рождения и гибели ребёнка.Следственные органы обратились к жителям Калуги с просьбой оказать содействие в установлении личности родителей ребенка. В частности, следствие интересуют сведения о женщинах, находившихся в состоянии беременности и родивших в марте 2022 года, но данные о наличии ребенка у которых отсутствуют.

https://ria.ru/20211015/depressiya-1754594864.html

россия

калуга

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, калуга, следственный комитет россии (ск рф)