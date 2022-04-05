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СПЧ отправил за рубеж материалы о преступлениях ВСУ против мирных жителей - РИА Новости, 05.04.2022
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СПЧ отправил за рубеж материалы о преступлениях ВСУ против мирных жителей
СПЧ отправил за рубеж материалы о преступлениях ВСУ против мирных жителей - РИА Новости, 05.04.2022
СПЧ отправил за рубеж материалы о преступлениях ВСУ против мирных жителей
Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России рассылает за границу свидетельства преступлений украинских военных против мирных жителей и разоблачения... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T15:15
2022-04-05T15:17
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
киевская область
киев
служба безопасности украины
европарламент
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России рассылает за границу свидетельства преступлений украинских военных против мирных жителей и разоблачения фейков, среди них материалы по провокации в Буче, сообщается на сайте СПЧ."Постоянная комиссия СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека продолжает обрабатывать поступающие в Совет сообщения о преступлениях ВСУ и нацбатальонов против мирных жителей Донбасса и Украины. В связи с чем СПЧ направляет за рубеж уже третью часть обобщенных материалов с приложенными фото- и видеодоказательствами", - говорится в сообщении.Отмечается, что документы направляются в ООН, Совет Европы, Европарламент и другие международные организации. А также в посольства зарубежных стран, зарубежные СМИ, в международные НКО и западным деятелям."Особое беспокойство вызывает целенаправленная дезинформационная кампания, развязанная украинскими властями, активно поддержанная ведущими западными СМИ и направленная на введение международного сообщества в заблуждение относительно действий России. Вопиющими примерами стали растиражированные на Западе сообщения о мнимой бомбардировке роддома в Мариуполе и якобы имевшем место расстреле мирных жителей города Бучи", - приводятся на сайте слова из письма главы СПЧ Валерия Фадеева.Подчеркивается, что в своем письме он призывает адресатов воздействовать на власти Украины на международном уровне и довести до общественного мнения правдивую информацию о происходящем на Украине. Также Фадеев обратил внимание на то, что распространение в информационном пространстве фейков в нынешних условиях никак не способствует поиску мирных путей разрешения конфликта и ведет лишь к дальнейшему нагнетанию напряженности."Все "свидетельства преступлений" в Буче появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского ТВ. На представленной общественности видеозаписи некоторые тела шевелят руками и даже меняют позы", - говорится в сообщении СПЧ со ссылкой на материалы по провокации в Буче.Подчеркивается, что среди материалов, которые отправил СПЧ, в частности, фото с места удара украинской ракетой "Точка-У" по жилым районам Макеевки 15 марта, видео очевидцев из Мариуполя, рассказывающих о расстрелах мирных граждан батальоном "Азов", фото тела женщины в подвале мариупольской школы со следами пыток и нарисованной на животе кровавой свастикой.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
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в мире, россия, киевская область, киев, служба безопасности украины, европарламент, вооруженные силы украины, украина, совет по правам человека при президенте рф (спч)
15:15 05.04.2022 (обновлено: 15:17 05.04.2022)
 
СПЧ отправил за рубеж материалы о преступлениях ВСУ против мирных жителей

СПЧ рассылает за рубеж свидетельства преступлений украинских военных против мирных жителей

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в городе Буча
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в городе Буча. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России рассылает за границу свидетельства преступлений украинских военных против мирных жителей и разоблачения фейков, среди них материалы по провокации в Буче, сообщается на сайте СПЧ.
"Постоянная комиссия СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека продолжает обрабатывать поступающие в Совет сообщения о преступлениях ВСУ и нацбатальонов против мирных жителей Донбасса и Украины. В связи с чем СПЧ направляет за рубеж уже третью часть обобщенных материалов с приложенными фото- и видеодоказательствами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что документы направляются в ООН, Совет Европы, Европарламент и другие международные организации. А также в посольства зарубежных стран, зарубежные СМИ, в международные НКО и западным деятелям.
"Особое беспокойство вызывает целенаправленная дезинформационная кампания, развязанная украинскими властями, активно поддержанная ведущими западными СМИ и направленная на введение международного сообщества в заблуждение относительно действий России. Вопиющими примерами стали растиражированные на Западе сообщения о мнимой бомбардировке роддома в Мариуполе и якобы имевшем место расстреле мирных жителей города Бучи", - приводятся на сайте слова из письма главы СПЧ Валерия Фадеева.
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Подчеркивается, что в своем письме он призывает адресатов воздействовать на власти Украины на международном уровне и довести до общественного мнения правдивую информацию о происходящем на Украине. Также Фадеев обратил внимание на то, что распространение в информационном пространстве фейков в нынешних условиях никак не способствует поиску мирных путей разрешения конфликта и ведет лишь к дальнейшему нагнетанию напряженности.
"Все "свидетельства преступлений" в Буче появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского ТВ. На представленной общественности видеозаписи некоторые тела шевелят руками и даже меняют позы", - говорится в сообщении СПЧ со ссылкой на материалы по провокации в Буче.
Подчеркивается, что среди материалов, которые отправил СПЧ, в частности, фото с места удара украинской ракетой "Точка-У" по жилым районам Макеевки 15 марта, видео очевидцев из Мариуполя, рассказывающих о расстрелах мирных граждан батальоном "Азов", фото тела женщины в подвале мариупольской школы со следами пыток и нарисованной на животе кровавой свастикой.
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Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.
В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
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