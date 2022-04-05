Рейтинг@Mail.ru
Бибилов назвал разделение Осетий "политическим недоразумением" - РИА Новости, 05.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220405/razdelenie-1781809959.html
Бибилов назвал разделение Осетий "политическим недоразумением"
Бибилов назвал разделение Осетий "политическим недоразумением" - РИА Новости, 05.04.2022
Бибилов назвал разделение Осетий "политическим недоразумением"
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в интервью РИА Новости заявил, что разделение Осетий на Северную и Южную было политическим недоразумением. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T06:34
2022-04-05T06:34
россия
южная осетия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735385108_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_1ad8c08a6f9a12c3e97bdeb57e80a07e.jpg
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в интервью РИА Новости заявил, что разделение Осетий на Северную и Южную было политическим недоразумением.По его словам, "если говорить об исторических моментах, то мы должны знать, что Осетия, единая Осетия, вошла в состав Российской империи еще в 1774 году, и в 20-х годах прошлого столетия, не проводя какие-то правовые мероприятия, имеется в виду, не спросив народ - ни части Северной Осетии, ни части юга Осетии, - было принято решение о ее разделении".Он сообщил, что "даже если взять, когда Южную Осетию включили в состав Грузинской ССР, так и назвалась Южная Осетия". "И если логически подумать, то Южная Осетия, по большому счету, находится на севере Грузии. В свою очередь, север Осетии находится на юге России. Поэтому я это называю недоразумением", - сказал глава Южной Осетии.Ранее Бибилов заявил, что сейчас ведутся консультации с РФ, референдум может состояться после 10 апреля.
https://ria.ru/20220405/vkhozhdenie-1781809100.html
россия
южная осетия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735385108_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8fdd091c029091bab593af42b96e9f0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, южная осетия, политика
06:34 05.04.2022
 
Бибилов назвал разделение Осетий "политическим недоразумением"

Президент Южной Осетии Бибилов назвал разделение Осетий "политическим недоразумением"

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов
Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в интервью РИА Новости заявил, что разделение Осетий на Северную и Южную было политическим недоразумением.
По его словам, "если говорить об исторических моментах, то мы должны знать, что Осетия, единая Осетия, вошла в состав Российской империи еще в 1774 году, и в 20-х годах прошлого столетия, не проводя какие-то правовые мероприятия, имеется в виду, не спросив народ - ни части Северной Осетии, ни части юга Осетии, - было принято решение о ее разделении".
"Если чисто исходить из такой юридической подоплеки, юридической стороны, то фактически нет ни одного документа, где официально говорилось бы о том, что Осетия делится. Разделение Осетии, которое произошло в 20-х годах прошлого столетия, я его называю политическим недоразумением", - отметил Бибилов.
Он сообщил, что "даже если взять, когда Южную Осетию включили в состав Грузинской ССР, так и назвалась Южная Осетия". "И если логически подумать, то Южная Осетия, по большому счету, находится на севере Грузии. В свою очередь, север Осетии находится на юге России. Поэтому я это называю недоразумением", - сказал глава Южной Осетии.
Ранее Бибилов заявил, что сейчас ведутся консультации с РФ, референдум может состояться после 10 апреля.
Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
06:05
Бибилов оценил возможность вхождения Южной Осетии в состав России
 
РоссияЮжная ОсетияПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала