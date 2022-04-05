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Бибилов назвал разделение Осетий "политическим недоразумением"

Бибилов назвал разделение Осетий "политическим недоразумением" - РИА Новости, 05.04.2022

Бибилов назвал разделение Осетий "политическим недоразумением"

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в интервью РИА Новости заявил, что разделение Осетий на Северную и Южную было политическим недоразумением. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T06:34

2022-04-05T06:34

2022-04-05T06:34

россия

южная осетия

политика

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в интервью РИА Новости заявил, что разделение Осетий на Северную и Южную было политическим недоразумением.По его словам, "если говорить об исторических моментах, то мы должны знать, что Осетия, единая Осетия, вошла в состав Российской империи еще в 1774 году, и в 20-х годах прошлого столетия, не проводя какие-то правовые мероприятия, имеется в виду, не спросив народ - ни части Северной Осетии, ни части юга Осетии, - было принято решение о ее разделении".Он сообщил, что "даже если взять, когда Южную Осетию включили в состав Грузинской ССР, так и назвалась Южная Осетия". "И если логически подумать, то Южная Осетия, по большому счету, находится на севере Грузии. В свою очередь, север Осетии находится на юге России. Поэтому я это называю недоразумением", - сказал глава Южной Осетии.Ранее Бибилов заявил, что сейчас ведутся консультации с РФ, референдум может состояться после 10 апреля.

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россия

южная осетия

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Максим Горбачев

россия, южная осетия, политика