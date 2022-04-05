Бибилов назвал разделение Осетий "политическим недоразумением"
Президент Южной Осетии Бибилов назвал разделение Осетий "политическим недоразумением"
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов
Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в интервью РИА Новости заявил, что разделение Осетий на Северную и Южную было политическим недоразумением.
По его словам, "если говорить об исторических моментах, то мы должны знать, что Осетия, единая Осетия, вошла в состав Российской империи еще в 1774 году, и в 20-х годах прошлого столетия, не проводя какие-то правовые мероприятия, имеется в виду, не спросив народ - ни части Северной Осетии, ни части юга Осетии, - было принято решение о ее разделении".
"Если чисто исходить из такой юридической подоплеки, юридической стороны, то фактически нет ни одного документа, где официально говорилось бы о том, что Осетия делится. Разделение Осетии, которое произошло в 20-х годах прошлого столетия, я его называю политическим недоразумением", - отметил Бибилов.
Он сообщил, что "даже если взять, когда Южную Осетию включили в состав Грузинской ССР, так и назвалась Южная Осетия". "И если логически подумать, то Южная Осетия, по большому счету, находится на севере Грузии. В свою очередь, север Осетии находится на юге России. Поэтому я это называю недоразумением", - сказал глава Южной Осетии.
Ранее Бибилов заявил, что сейчас ведутся консультации с РФ, референдум может состояться после 10 апреля.