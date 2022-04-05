https://ria.ru/20220405/puteshestviya-1781855083.html

Эксперты рассказали, экономят ли туристы при покупке путевок с кешбэком

Эксперты рассказали, экономят ли туристы при покупке путевок с кешбэком - РИА Новости, 05.04.2022

Эксперты рассказали, экономят ли туристы при покупке путевок с кешбэком

Российские туристы, приобретая путевки в рамках программы кешбэка, часто выбирают не бюджетные, более дорогие варианты отдыха, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T19:18

2022-04-05T19:18

2022-04-05T19:18

туризм

туризм

новости - туризм

россия

калининградская область

красная поляна

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

казань

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Российские туристы, приобретая путевки в рамках программы кешбэка, часто выбирают не бюджетные, более дорогие варианты отдыха, рассказали РИА Новости в Level.Travel.В сервисе отметили, что с 15 марта, когда стартовала программа Ростуризма, средний чек на путешествия повысился, например, в Сочи — на 34 процента, в Санкт-Петербург — на 44 процента, в Красную Поляну — на 55 процентов."Получая кешбэк 20 процентов, туристы не просто экономят на отдыхе, но позволяют себе выбрать более комфортные отели с лучшим расположением и завтраками, чем планировали изначально", — пояснил директор по маркетингу сервиса Евгений Гинзбург.По данным специалистов, за две недели действия программы кешбэка продажи туров по России выросли в пять раз по сравнению с первыми двумя неделями марта текущего года.Чаще всего путешественники выбирают морское побережье Сочи, чья доля в структуре продаж достигла 61 процента, а средний чек — 53 тысячи рублей. Короткие путешествия в Санкт-Петербург интересуют 12 процентов туристов, которые в среднем тратят на поездку 31 тысячу рублей. Каждый десятый пользователей собирается отправиться в Калининградскую область. Они платят за путешествие в среднем 39 тысяч рублей.Чуть меньше интерес — к горнолыжным курортам Красной Поляны, Казани и Минеральным Водам.

https://ria.ru/20220405/zapovednik-1781714786.html

https://ria.ru/20220402/puteshestviya-1781215941.html

россия

калининградская область

красная поляна

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сочи

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минеральные воды

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, россия, калининградская область, красная поляна, федеральное агентство по туризму (ростуризм), казань, сочи, калининград, минеральные воды