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Эксперты рассказали, экономят ли туристы при покупке путевок с кешбэком - РИА Новости, 05.04.2022
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туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220405/puteshestviya-1781855083.html
Эксперты рассказали, экономят ли туристы при покупке путевок с кешбэком
Эксперты рассказали, экономят ли туристы при покупке путевок с кешбэком - РИА Новости, 05.04.2022
Эксперты рассказали, экономят ли туристы при покупке путевок с кешбэком
Российские туристы, приобретая путевки в рамках программы кешбэка, часто выбирают не бюджетные, более дорогие варианты отдыха, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T19:18
2022-04-05T19:18
туризм
туризм
новости - туризм
россия
калининградская область
красная поляна
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
казань
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Российские туристы, приобретая путевки в рамках программы кешбэка, часто выбирают не бюджетные, более дорогие варианты отдыха, рассказали РИА Новости в Level.Travel.В сервисе отметили, что с 15 марта, когда стартовала программа Ростуризма, средний чек на путешествия повысился, например, в Сочи — на 34 процента, в Санкт-Петербург — на 44 процента, в Красную Поляну — на 55 процентов."Получая кешбэк 20 процентов, туристы не просто экономят на отдыхе, но позволяют себе выбрать более комфортные отели с лучшим расположением и завтраками, чем планировали изначально", — пояснил директор по маркетингу сервиса Евгений Гинзбург.По данным специалистов, за две недели действия программы кешбэка продажи туров по России выросли в пять раз по сравнению с первыми двумя неделями марта текущего года.Чаще всего путешественники выбирают морское побережье Сочи, чья доля в структуре продаж достигла 61 процента, а средний чек — 53 тысячи рублей. Короткие путешествия в Санкт-Петербург интересуют 12 процентов туристов, которые в среднем тратят на поездку 31 тысячу рублей. Каждый десятый пользователей собирается отправиться в Калининградскую область. Они платят за путешествие в среднем 39 тысяч рублей.Чуть меньше интерес — к горнолыжным курортам Красной Поляны, Казани и Минеральным Водам.
https://ria.ru/20220405/zapovednik-1781714786.html
https://ria.ru/20220402/puteshestviya-1781215941.html
россия
калининградская область
красная поляна
казань
сочи
калининград
минеральные воды
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туризм, новости - туризм, россия, калининградская область, красная поляна, федеральное агентство по туризму (ростуризм), казань, сочи, калининград, минеральные воды
19:18 05.04.2022
 
Эксперты рассказали, экономят ли туристы при покупке путевок с кешбэком

Туристы не экономят на кешбэке и выбирают путевки подороже, заявили эксперты

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкНачало горнолыжного сезона в Сочи
Начало горнолыжного сезона в Сочи - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Российские туристы, приобретая путевки в рамках программы кешбэка, часто выбирают не бюджетные, более дорогие варианты отдыха, рассказали РИА Новости в Level.Travel.
В сервисе отметили, что с 15 марта, когда стартовала программа Ростуризма, средний чек на путешествия повысился, например, в Сочи — на 34 процента, в Санкт-Петербург — на 44 процента, в Красную Поляну — на 55 процентов.
"Получая кешбэк 20 процентов, туристы не просто экономят на отдыхе, но позволяют себе выбрать более комфортные отели с лучшим расположением и завтраками, чем планировали изначально", — пояснил директор по маркетингу сервиса Евгений Гинзбург.
По данным специалистов, за две недели действия программы кешбэка продажи туров по России выросли в пять раз по сравнению с первыми двумя неделями марта текущего года.
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Чаще всего путешественники выбирают морское побережье Сочи, чья доля в структуре продаж достигла 61 процента, а средний чек — 53 тысячи рублей. Короткие путешествия в Санкт-Петербург интересуют 12 процентов туристов, которые в среднем тратят на поездку 31 тысячу рублей. Каждый десятый пользователей собирается отправиться в Калининградскую область. Они платят за путешествие в среднем 39 тысяч рублей.
Чуть меньше интерес — к горнолыжным курортам Красной Поляны, Казани и Минеральным Водам.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмРоссияКалининградская областьКрасная ПолянаФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)КазаньСочиКалининградМинеральные Воды
 
 
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