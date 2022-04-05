Рейтинг@Mail.ru
Эксперты рассказали о необычной страховке для туристов - РИА Новости, 05.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220405/puteshestviya-1781654257.html
Эксперты рассказали о необычной страховке для туристов
Эксперты рассказали о необычной страховке для туристов - РИА Новости, 05.04.2022
Эксперты рассказали о необычной страховке для туристов
С 1 апреля туристы могут застраховаться от неблагоприятной погоды на отдыхе, сообщает АТОР, подчеркивая, что это не шутка. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T02:30
2022-04-05T02:30
туризм
туризм
новости - туризм
анталья (провинция)
россия
ассоциация туроператоров россии (атор)
страхование
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152323/36/1523233636_0:49:2896:1678_1920x0_80_0_0_b8a595c5dc14080a911a046cc2b7a101.jpg
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. С 1 апреля туристы могут застраховаться от неблагоприятной погоды на отдыхе, сообщает АТОР, подчеркивая, что это не шутка.Такая услуга на российском рынке появилась впервые. Купить полис можно через турагентов, а вернуть — до половины трат на путевку.Страховым предполагается признавать случаи, если значения температуры и количества выпавших осадков будут сильно отличаться от ожидаемой погоды, то есть среднеклиматической нормы в районе конкретного отеля. Она рассчитывается для каждой локации и периода отдыха на основании данных за прошлые годы.Для "включения" страховки и выплат нужно отклонение либо количества осадков — в большую сторону от "нормальных" пороговых значений, либо температуры воздуха — в меньшую. То есть априори засуха или жара "неблагоприятной погодой" считаться не будут, ею признаются только дожди, снег и похолодание в любой из дней отдыха.Стоимость полиса — около трех процентов от цены путевки. Например, если тур на двоих стоит 140 тысяч рублей, то страховка обойдется в 4,2 тысячи рублей.Получается, она будет выгодной прежде всего тем, кто покупает недорогие путевки, отмечают эксперты ассоциации. Ведь выплата может составить до половины трат на них, но не более 30 тысяч рублей на отдыхающего.Аналитики ожидают, что полисы будут востребованы прежде всего туристами в России: погода на Черноморском побережье менее стабильна, чем в Анталье.
https://ria.ru/20220402/puteshestviya-1781215941.html
анталья (провинция)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152323/36/1523233636_298:0:2599:1726_1920x0_80_0_0_02a11ea8d75af29e3c5d1effbbacf89f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, анталья (провинция), россия, ассоциация туроператоров россии (атор), страхование, туристы
02:30 05.04.2022
 
Эксперты рассказали о необычной страховке для туристов

Теперь туристы могут застраховаться от плохой погоды в отпуске, сообщили в АТОР

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГроза в Коктебеле
Гроза в Коктебеле - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. С 1 апреля туристы могут застраховаться от неблагоприятной погоды на отдыхе, сообщает АТОР, подчеркивая, что это не шутка.
Такая услуга на российском рынке появилась впервые. Купить полис можно через турагентов, а вернуть — до половины трат на путевку.
Страховым предполагается признавать случаи, если значения температуры и количества выпавших осадков будут сильно отличаться от ожидаемой погоды, то есть среднеклиматической нормы в районе конкретного отеля. Она рассчитывается для каждой локации и периода отдыха на основании данных за прошлые годы.
Для "включения" страховки и выплат нужно отклонение либо количества осадков — в большую сторону от "нормальных" пороговых значений, либо температуры воздуха — в меньшую. То есть априори засуха или жара "неблагоприятной погодой" считаться не будут, ею признаются только дожди, снег и похолодание в любой из дней отдыха.
Стоимость полиса — около трех процентов от цены путевки. Например, если тур на двоих стоит 140 тысяч рублей, то страховка обойдется в 4,2 тысячи рублей.
Получается, она будет выгодной прежде всего тем, кто покупает недорогие путевки, отмечают эксперты ассоциации. Ведь выплата может составить до половины трат на них, но не более 30 тысяч рублей на отдыхающего.
Аналитики ожидают, что полисы будут востребованы прежде всего туристами в России: погода на Черноморском побережье менее стабильна, чем в Анталье.
Свято-Троицкая Сергиева лавра - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
2 апреля, 08:00Туризм
Столица православия и русской игрушки. На выходные — в Сергиев Посад
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмАнталья (провинция)РоссияАссоциация туроператоров России (АТОР)Страхованиетуристы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала