https://ria.ru/20220405/puteshestviya-1781654257.html

Эксперты рассказали о необычной страховке для туристов

Эксперты рассказали о необычной страховке для туристов - РИА Новости, 05.04.2022

Эксперты рассказали о необычной страховке для туристов

С 1 апреля туристы могут застраховаться от неблагоприятной погоды на отдыхе, сообщает АТОР, подчеркивая, что это не шутка. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T02:30

2022-04-05T02:30

2022-04-05T02:30

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. С 1 апреля туристы могут застраховаться от неблагоприятной погоды на отдыхе, сообщает АТОР, подчеркивая, что это не шутка.Такая услуга на российском рынке появилась впервые. Купить полис можно через турагентов, а вернуть — до половины трат на путевку.Страховым предполагается признавать случаи, если значения температуры и количества выпавших осадков будут сильно отличаться от ожидаемой погоды, то есть среднеклиматической нормы в районе конкретного отеля. Она рассчитывается для каждой локации и периода отдыха на основании данных за прошлые годы.Для "включения" страховки и выплат нужно отклонение либо количества осадков — в большую сторону от "нормальных" пороговых значений, либо температуры воздуха — в меньшую. То есть априори засуха или жара "неблагоприятной погодой" считаться не будут, ею признаются только дожди, снег и похолодание в любой из дней отдыха.Стоимость полиса — около трех процентов от цены путевки. Например, если тур на двоих стоит 140 тысяч рублей, то страховка обойдется в 4,2 тысячи рублей.Получается, она будет выгодной прежде всего тем, кто покупает недорогие путевки, отмечают эксперты ассоциации. Ведь выплата может составить до половины трат на них, но не более 30 тысяч рублей на отдыхающего.Аналитики ожидают, что полисы будут востребованы прежде всего туристами в России: погода на Черноморском побережье менее стабильна, чем в Анталье.

https://ria.ru/20220402/puteshestviya-1781215941.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, анталья (провинция), россия, ассоциация туроператоров россии (атор), страхование, туристы