https://ria.ru/20220405/provokatsiya-1781890495.html

Кремль сомневается в беспристрастности расследования провокации в Буче

Кремль сомневается в беспристрастности расследования провокации в Буче - РИА Новости, 05.04.2022

Кремль сомневается в беспристрастности расследования провокации в Буче

В Кремле сомневаются в возможности проведения сейчас беспристрастного международного расследования провокации в Буче, сообщил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T14:17

2022-04-05T14:17

2022-04-05T14:20

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

москва

россия

киевская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/03/1781560400_0:142:3136:1906_1920x0_80_0_0_f7491ab3a11aca32e5438f600cc88f41.jpg

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. В Кремле сомневаются в возможности проведения сейчас беспристрастного международного расследования провокации в Буче, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Здесь нужно продумать, насколько возможно сейчас действительно беспристрастное расследование. Нейтральное, неангажированное и беспристрастное", - сказал он журналистам.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Ранее Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.

https://ria.ru/20220405/bucha-1781885115.html

https://ria.ru/20220405/rusofobiya-1781778401.html

москва

россия

киевская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, москва, россия, киевская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина