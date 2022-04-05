https://ria.ru/20220405/provokatsiya-1781876751.html
Москалькова прокомментировала фейки о провокации в Буче
Москалькова прокомментировала фейки о провокации в Буче - РИА Новости, 05.04.2022
Москалькова прокомментировала фейки о провокации в Буче
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, комментируя фейки про действия военных РФ в украинской Буче, заявила, что ей трудно даже это... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T13:17
2022-04-05T13:17
2022-04-05T16:10
обострение ситуации в днр и лнр
татьяна москалькова
киевская область
украина
россия
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ВЛАДИМИР, 5 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, комментируя фейки про действия военных РФ в украинской Буче, заявила, что ей трудно даже это оценивать."Даже трудно говорить об этом, не то, что говорить об оценке этому зверству, пыткам. Президент называл это словом "расчеловечивание", - сообщила омбудсмен, отвечая на вопросы журналистов.Также Москалькова выразила надежду, что ситуация будет справедливо расследована."Я думаю, что найдутся здоровые силы в мировом сообществе, которые смогут найти в себе силы и мужество в этой ситуации травли, страха и угроз консолидироваться за правду и справедливость", - добавила омбудсмен.Украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.Как сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, ситуация в Буче - провокация с целью дискредитации России, срежиссированная постановка, спектакль, рассчитанный на западного зрителя. Он добавил, что странам НАТО не нужно расследование, виновные уже назначены.Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал провокацию в Буче и информацию о роддоме в Мариуполе фейками, вызревшими в циничном воображении украинской пропаганды.
https://ria.ru/20220405/ukraina-1781839200.html
https://ria.ru/20220405/bucha-1781859664.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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татьяна москалькова, киевская область, украина, россия
13:17 05.04.2022 (обновлено: 16:10 05.04.2022)
Москалькова прокомментировала фейки о провокации в Буче
Омбудсмен Москалькова о фейках о провокации в Буче: трудно говорить и оценивать это
ВЛАДИМИР, 5 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, комментируя фейки про действия военных РФ в украинской Буче, заявила, что ей трудно даже это оценивать.
"Даже трудно говорить об этом, не то, что говорить об оценке этому зверству, пыткам. Президент называл это словом "расчеловечивание", - сообщила омбудсмен, отвечая на вопросы журналистов.
Также Москалькова выразила надежду, что ситуация будет справедливо расследована.
"Я думаю, что найдутся здоровые силы в мировом сообществе, которые смогут найти в себе силы и мужество в этой ситуации травли, страха и угроз консолидироваться за правду и справедливость", - добавила омбудсмен.
Украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области
, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева
в адрес Москвы
, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.
В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявил в понедельник, что Россия
категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН
.
Как сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин
, ситуация в Буче - провокация с целью дискредитации России, срежиссированная постановка, спектакль, рассчитанный на западного зрителя. Он добавил, что странам НАТО
не нужно расследование, виновные уже назначены.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
назвал провокацию в Буче и информацию о роддоме в Мариуполе
фейками, вызревшими в циничном воображении украинской пропаганды.