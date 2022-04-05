Акция по профилактике квартирных краж проходит в Подмосковье
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Ежегодная акция "Безопасный дом, подъезд, квартира" пройдет на территории Московской области до 15 апреля, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.
В рамках акции росгвардейцы рассказывают жильцам многоквартирных домов, частного сектора, а также собственникам организаций и предприятий о мерах профилактики квартирных краж. Ежедневно на маршруты патрулирования заступает свыше 400 групп задержания. Они обеспечивают безопасность 70 тысяч объектов, из которых 50 тысяч квартиры и частные домовладения.
"Если вы планируете уехать на майских праздниках из дома: по возможности не сообщайте посторонним о планируемых поездках, не оставляйте дома особо ценные вещи на видном месте, важно обеспечить надежное укрепление входных дверей в квартиру или коттедж - чем сложнее ключ, тем лучше замок", - говорится в сообщении.
Также помимо установки в жилом помещении сигнализации, рекомендуется не оставлять открытыми окна, форточки, а также зафиксировать балконные створки. Кроме того, перед отъездом рекомендуется забрать всю почту, поскольку нагромождение корреспонденции в почтовом ящике указывает преступникам на длительное отсутствие хозяев.