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Акция по профилактике квартирных краж проходит в Подмосковье - РИА Новости, 05.04.2022
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https://ria.ru/20220405/profilaktika-1781954806.html
Акция по профилактике квартирных краж проходит в Подмосковье
Акция по профилактике квартирных краж проходит в Подмосковье - РИА Новости, 05.04.2022
Акция по профилактике квартирных краж проходит в Подмосковье
Ежегодная акция "Безопасный дом, подъезд, квартира" пройдет на территории Московской области до 15 апреля, говорится в сообщении пресс-службы Главного... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T18:08
2022-04-05T18:08
новости подмосковья
жилье
московская область (подмосковье)
происшествия
кражи
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Ежегодная акция "Безопасный дом, подъезд, квартира" пройдет на территории Московской области до 15 апреля, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.В рамках акции росгвардейцы рассказывают жильцам многоквартирных домов, частного сектора, а также собственникам организаций и предприятий о мерах профилактики квартирных краж. Ежедневно на маршруты патрулирования заступает свыше 400 групп задержания. Они обеспечивают безопасность 70 тысяч объектов, из которых 50 тысяч квартиры и частные домовладения.Также помимо установки в жилом помещении сигнализации, рекомендуется не оставлять открытыми окна, форточки, а также зафиксировать балконные створки. Кроме того, перед отъездом рекомендуется забрать всю почту, поскольку нагромождение корреспонденции в почтовом ящике указывает преступникам на длительное отсутствие хозяев.
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жилье, московская область (подмосковье), происшествия, кражи, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
18:08 05.04.2022
 

Акция по профилактике квартирных краж проходит в Подмосковье

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Ежегодная акция "Безопасный дом, подъезд, квартира" пройдет на территории Московской области до 15 апреля, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.
В рамках акции росгвардейцы рассказывают жильцам многоквартирных домов, частного сектора, а также собственникам организаций и предприятий о мерах профилактики квартирных краж. Ежедневно на маршруты патрулирования заступает свыше 400 групп задержания. Они обеспечивают безопасность 70 тысяч объектов, из которых 50 тысяч квартиры и частные домовладения.
"Если вы планируете уехать на майских праздниках из дома: по возможности не сообщайте посторонним о планируемых поездках, не оставляйте дома особо ценные вещи на видном месте, важно обеспечить надежное укрепление входных дверей в квартиру или коттедж - чем сложнее ключ, тем лучше замок", - говорится в сообщении.
Также помимо установки в жилом помещении сигнализации, рекомендуется не оставлять открытыми окна, форточки, а также зафиксировать балконные створки. Кроме того, перед отъездом рекомендуется забрать всю почту, поскольку нагромождение корреспонденции в почтовом ящике указывает преступникам на длительное отсутствие хозяев.
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Новости ПодмосковьяЖильеМосковская область (Подмосковье)ПроисшествияКражиФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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