https://ria.ru/20220405/profilaktika-1781954806.html

Акция по профилактике квартирных краж проходит в Подмосковье

Акция по профилактике квартирных краж проходит в Подмосковье - РИА Новости, 05.04.2022

Акция по профилактике квартирных краж проходит в Подмосковье

Ежегодная акция "Безопасный дом, подъезд, квартира" пройдет на территории Московской области до 15 апреля, говорится в сообщении пресс-службы Главного... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T18:08

2022-04-05T18:08

2022-04-05T18:08

новости подмосковья

жилье

московская область (подмосковье)

происшествия

кражи

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Ежегодная акция "Безопасный дом, подъезд, квартира" пройдет на территории Московской области до 15 апреля, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.В рамках акции росгвардейцы рассказывают жильцам многоквартирных домов, частного сектора, а также собственникам организаций и предприятий о мерах профилактики квартирных краж. Ежедневно на маршруты патрулирования заступает свыше 400 групп задержания. Они обеспечивают безопасность 70 тысяч объектов, из которых 50 тысяч квартиры и частные домовладения.Также помимо установки в жилом помещении сигнализации, рекомендуется не оставлять открытыми окна, форточки, а также зафиксировать балконные створки. Кроме того, перед отъездом рекомендуется забрать всю почту, поскольку нагромождение корреспонденции в почтовом ящике указывает преступникам на длительное отсутствие хозяев.

https://ria.ru/20220404/dolschiki-1781702741.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

жилье, московская область (подмосковье), происшествия, кражи, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)