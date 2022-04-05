https://ria.ru/20220405/prodovolstvie-1781924453.html

Путин не исключил осложнения ситуации с продовольствием в бедных странах

Путин не исключил осложнения ситуации с продовольствием в бедных странах - РИА Новости, 05.04.2022

Путин не исключил осложнения ситуации с продовольствием в бедных странах

Некоторые страны будут стараться перекупить продовольствие, что осложнит ситуацию в бедных государствах, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T16:18

2022-04-05T16:18

2022-04-05T16:18

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Некоторые страны будут стараться перекупить продовольствие, что осложнит ситуацию в бедных государствах, заявил президент России Владимир Путин."Развитые государства через механизм финансовой эмиссии будут стараться перекупить, перетянуть на себя потоки продовольствия, тем самым они, безусловно, неизбежно обострят дефицит продуктов питания в беднейших регионах мира, подстегнут новые волны миграции, и в целом загонят мировые цены на продукты питания еще выше", - сказал Путин на совещании по поддержке АПК.

https://ria.ru/20220405/produkty-1781919982.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин