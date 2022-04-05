https://ria.ru/20220405/prodovolstvie-1781924453.html
Путин не исключил осложнения ситуации с продовольствием в бедных странах
Путин не исключил осложнения ситуации с продовольствием в бедных странах - РИА Новости, 05.04.2022
Путин не исключил осложнения ситуации с продовольствием в бедных странах
Некоторые страны будут стараться перекупить продовольствие, что осложнит ситуацию в бедных государствах, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T16:18
2022-04-05T16:18
2022-04-05T16:18
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Некоторые страны будут стараться перекупить продовольствие, что осложнит ситуацию в бедных государствах, заявил президент России Владимир Путин."Развитые государства через механизм финансовой эмиссии будут стараться перекупить, перетянуть на себя потоки продовольствия, тем самым они, безусловно, неизбежно обострят дефицит продуктов питания в беднейших регионах мира, подстегнут новые волны миграции, и в целом загонят мировые цены на продукты питания еще выше", - сказал Путин на совещании по поддержке АПК.
https://ria.ru/20220405/produkty-1781919982.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин
Путин не исключил осложнения ситуации с продовольствием в бедных странах
Президент Путин не исключил осложнения ситуации с продовольствием в бедных странах