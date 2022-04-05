https://ria.ru/20220405/prodovolstvie-1781918930.html
Путин призвал минимизировать влияние проблем на глобальном рынке
Путин призвал минимизировать влияние проблем на глобальном рынке - РИА Новости, 05.04.2022
Путин призвал минимизировать влияние проблем на глобальном рынке
Россия должна минимизировать влияние проблем на глобальном рынке продовольствия внутри страны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T16:04
2022-04-05T16:04
2022-04-05T16:25
экономика
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779668854_0:118:2889:1743_1920x0_80_0_0_0d129c929d1383dfa69aec8d2dde2129.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россия должна минимизировать влияние проблем на глобальном рынке продовольствия внутри страны, заявил президент России Владимир Путин."Необходимо минимизировать негативные внешние эффекты для наших граждан. Увеличить в России выпуск и поставку на внутренний рынок качественных, доступных по цене продуктов питания, включая и рыбную продукцию. Это ключевая задача на этот год", - сказал Путин на совещании по вопросам развития АПК.Стратегически важно сокращать зависимость отечественного АПК и рыбной отрасли от импортных закупок во всей цепочке от "поля до прилавка", отметил Путин.
https://ria.ru/20220405/prodovolstvie-1781924453.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779668854_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_772f8dba2a399121dc31daf1d50ba803.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
16:04 05.04.2022 (обновлено: 16:25 05.04.2022)
Путин призвал минимизировать влияние проблем на глобальном рынке
Президент Путин призвал минимизировать влияние проблем на глобальном рынке продовольствия