https://ria.ru/20220405/prodovolstvie-1781918930.html

Путин призвал минимизировать влияние проблем на глобальном рынке

Путин призвал минимизировать влияние проблем на глобальном рынке - РИА Новости, 05.04.2022

Путин призвал минимизировать влияние проблем на глобальном рынке

Россия должна минимизировать влияние проблем на глобальном рынке продовольствия внутри страны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T16:04

2022-04-05T16:04

2022-04-05T16:25

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россия должна минимизировать влияние проблем на глобальном рынке продовольствия внутри страны, заявил президент России Владимир Путин."Необходимо минимизировать негативные внешние эффекты для наших граждан. Увеличить в России выпуск и поставку на внутренний рынок качественных, доступных по цене продуктов питания, включая и рыбную продукцию. Это ключевая задача на этот год", - сказал Путин на совещании по вопросам развития АПК.Стратегически важно сокращать зависимость отечественного АПК и рыбной отрасли от импортных закупок во всей цепочке от "поля до прилавка", отметил Путин.

https://ria.ru/20220405/prodovolstvie-1781924453.html

россия

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, владимир путин