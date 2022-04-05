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Путин призвал минимизировать влияние проблем на глобальном рынке - РИА Новости, 05.04.2022
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Путин призвал минимизировать влияние проблем на глобальном рынке
Путин призвал минимизировать влияние проблем на глобальном рынке - РИА Новости, 05.04.2022
Путин призвал минимизировать влияние проблем на глобальном рынке
Россия должна минимизировать влияние проблем на глобальном рынке продовольствия внутри страны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T16:04
2022-04-05T16:25
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россия должна минимизировать влияние проблем на глобальном рынке продовольствия внутри страны, заявил президент России Владимир Путин."Необходимо минимизировать негативные внешние эффекты для наших граждан. Увеличить в России выпуск и поставку на внутренний рынок качественных, доступных по цене продуктов питания, включая и рыбную продукцию. Это ключевая задача на этот год", - сказал Путин на совещании по вопросам развития АПК.Стратегически важно сокращать зависимость отечественного АПК и рыбной отрасли от импортных закупок во всей цепочке от "поля до прилавка", отметил Путин.
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экономика, россия, владимир путин
16:04 05.04.2022 (обновлено: 16:25 05.04.2022)
 
Путин призвал минимизировать влияние проблем на глобальном рынке

Президент Путин призвал минимизировать влияние проблем на глобальном рынке продовольствия

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россия должна минимизировать влияние проблем на глобальном рынке продовольствия внутри страны, заявил президент России Владимир Путин.
"Необходимо минимизировать негативные внешние эффекты для наших граждан. Увеличить в России выпуск и поставку на внутренний рынок качественных, доступных по цене продуктов питания, включая и рыбную продукцию. Это ключевая задача на этот год", - сказал Путин на совещании по вопросам развития АПК.
Стратегически важно сокращать зависимость отечественного АПК и рыбной отрасли от импортных закупок во всей цепочке от "поля до прилавка", отметил Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
Вчера, 16:18
Путин не исключил осложнения ситуации с продовольствием в бедных странах
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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