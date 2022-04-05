https://ria.ru/20220405/prodovolstvie-1781917293.html

Путин заявил об ухудшении ситуации на глобальном рынке продовольствия

Путин заявил об ухудшении ситуации на глобальном рынке продовольствия - РИА Новости, 05.04.2022

Путин заявил об ухудшении ситуации на глобальном рынке продовольствия

Положение дел на глобальном рынке продовольствия в последнее время ухудшилось из-за ошибок Запада, введения санкций, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T15:59

2022-04-05T15:59

2022-04-05T16:10

санкции в отношении россии

экономика

владимир путин

россия

европа

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Положение дел на глобальном рынке продовольствия в последнее время ухудшилось из-за ошибок Запада, введения санкций, заявил президент России Владимир Путин."Как вы знаете, положение дел на глобальном рынке продовольствия за последние два года заметно осложнилось. Именно за последние два года. Ошибки в экономической, энергетической, продовольственной политике развитых стран привели к резкому росту цен на продукты питания во всем мире еще два года назад. И ситуация в последние недели только усугубляется", - сказал он на совещании по АПК.Путин отметил, что на фоне минимальных запасов продовольствия в мире вводятся новые санкции."Блокируется работа предприятий и логистика поставок удобрений из России и Белоруссии. А собственное производство удобрений на Западе падает из-за высоких цен на природный газ, что является тоже результатом их деятельности на самом деле, наших партнеров на Западе", - добавил президент РФ.

https://ria.ru/20220405/tseny-1781919127.html

россия

европа

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

санкции в отношении россии, экономика, владимир путин, россия, европа