Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил об ухудшении ситуации на глобальном рынке продовольствия - РИА Новости, 05.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220405/prodovolstvie-1781917293.html
Путин заявил об ухудшении ситуации на глобальном рынке продовольствия
Путин заявил об ухудшении ситуации на глобальном рынке продовольствия - РИА Новости, 05.04.2022
Путин заявил об ухудшении ситуации на глобальном рынке продовольствия
Положение дел на глобальном рынке продовольствия в последнее время ухудшилось из-за ошибок Запада, введения санкций, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T15:59
2022-04-05T16:10
санкции в отношении россии
экономика
владимир путин
россия
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779673014_0:1032:2047:2183_1920x0_80_0_0_b1f6da7db11da9440528d7f27610d895.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Положение дел на глобальном рынке продовольствия в последнее время ухудшилось из-за ошибок Запада, введения санкций, заявил президент России Владимир Путин."Как вы знаете, положение дел на глобальном рынке продовольствия за последние два года заметно осложнилось. Именно за последние два года. Ошибки в экономической, энергетической, продовольственной политике развитых стран привели к резкому росту цен на продукты питания во всем мире еще два года назад. И ситуация в последние недели только усугубляется", - сказал он на совещании по АПК.Путин отметил, что на фоне минимальных запасов продовольствия в мире вводятся новые санкции."Блокируется работа предприятий и логистика поставок удобрений из России и Белоруссии. А собственное производство удобрений на Западе падает из-за высоких цен на природный газ, что является тоже результатом их деятельности на самом деле, наших партнеров на Западе", - добавил президент РФ.
https://ria.ru/20220405/tseny-1781919127.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779673014_0:840:2047:2375_1920x0_80_0_0_efbd42d0aab3ddac9e9ae5eb0bd867c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкции в отношении россии, экономика, владимир путин, россия, европа
15:59 05.04.2022 (обновлено: 16:10 05.04.2022)
 
Путин заявил об ухудшении ситуации на глобальном рынке продовольствия

Путин заявил об ухудшении ситуации на глобальном рынке продовольствия из-за ошибок Запада

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ
Президент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Положение дел на глобальном рынке продовольствия в последнее время ухудшилось из-за ошибок Запада, введения санкций, заявил президент России Владимир Путин.
"Как вы знаете, положение дел на глобальном рынке продовольствия за последние два года заметно осложнилось. Именно за последние два года. Ошибки в экономической, энергетической, продовольственной политике развитых стран привели к резкому росту цен на продукты питания во всем мире еще два года назад. И ситуация в последние недели только усугубляется", - сказал он на совещании по АПК.
Путин отметил, что на фоне минимальных запасов продовольствия в мире вводятся новые санкции.
"Блокируется работа предприятий и логистика поставок удобрений из России и Белоруссии. А собственное производство удобрений на Западе падает из-за высоких цен на природный газ, что является тоже результатом их деятельности на самом деле, наших партнеров на Западе", - добавил президент РФ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
Вчера, 16:04
Путин назвал низкие цены на продовольствие конкурентным преимуществом
 
Санкции в отношении РоссииЭкономикаВладимир ПутинРоссияЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала