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Сбор предложений по ремонту дорог стартовал в Московской области - РИА Новости, 05.04.2022
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https://ria.ru/20220405/predlozheniya-1781857510.html
Сбор предложений по ремонту дорог стартовал в Московской области
Сбор предложений по ремонту дорог стартовал в Московской области - РИА Новости, 05.04.2022
Сбор предложений по ремонту дорог стартовал в Московской области
Сбор предложений по ремонту дорог на территории Московской области в 2023 году стартовал на региональном портале "Добродел", говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T12:19
2022-04-05T12:19
новости подмосковья
общество
алексей гержик
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Сбор предложений по ремонту дорог на территории Московской области в 2023 году стартовал на региональном портале "Добродел", говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.Проголосовать за один из участков до 31 мая может каждый зарегистрированный пользователь Госуслуг. Для этого необходимо отметить его на интерактивной карте. Также можно приложить фото, оставить комментарий или поддержать других пользователей лайком.Он добавил, что в отличие от предыдущих лет, в опросе принимают участие все муниципальные и региональные дороги. Дороги, получившие максимальную поддержку и отобранные специалистами, будут вынесены на последующее голосование. Оно пройдет с 1 июля по 31 августа.
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общество, алексей гержик, московская область (подмосковье)
12:19 05.04.2022
 

Сбор предложений по ремонту дорог стартовал в Московской области

© Фото : пресс-служба правительства Московской областиПортал "Добродел"
Портал Добродел - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Сбор предложений по ремонту дорог на территории Московской области в 2023 году стартовал на региональном портале "Добродел", говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
Проголосовать за один из участков до 31 мая может каждый зарегистрированный пользователь Госуслуг. Для этого необходимо отметить его на интерактивной карте. Также можно приложить фото, оставить комментарий или поддержать других пользователей лайком.
"Ежегодно часть программы ремонта дорог формируется жителями региона в ходе голосования на портале "Добродел" — и в этом году по просьбам жителей отремонтируют порядка 280 участков", – приводятся слова главы ведомства Алексея Гержика
Он добавил, что в отличие от предыдущих лет, в опросе принимают участие все муниципальные и региональные дороги. Дороги, получившие максимальную поддержку и отобранные специалистами, будут вынесены на последующее голосование. Оно пройдет с 1 июля по 31 августа.
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Новости ПодмосковьяОбществоАлексей ГержикМосковская область (Подмосковье)
 
 
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