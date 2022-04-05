https://ria.ru/20220405/predlozheniya-1781857510.html

Сбор предложений по ремонту дорог стартовал в Московской области

Сбор предложений по ремонту дорог стартовал в Московской области - РИА Новости, 05.04.2022

Сбор предложений по ремонту дорог стартовал в Московской области

Сбор предложений по ремонту дорог на территории Московской области в 2023 году стартовал на региональном портале "Добродел", говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T12:19

2022-04-05T12:19

2022-04-05T12:19

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алексей гержик

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Сбор предложений по ремонту дорог на территории Московской области в 2023 году стартовал на региональном портале "Добродел", говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.Проголосовать за один из участков до 31 мая может каждый зарегистрированный пользователь Госуслуг. Для этого необходимо отметить его на интерактивной карте. Также можно приложить фото, оставить комментарий или поддержать других пользователей лайком.Он добавил, что в отличие от предыдущих лет, в опросе принимают участие все муниципальные и региональные дороги. Дороги, получившие максимальную поддержку и отобранные специалистами, будут вынесены на последующее голосование. Оно пройдет с 1 июля по 31 августа.

https://ria.ru/20220404/dorogi-1781726815.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, алексей гержик, московская область (подмосковье)