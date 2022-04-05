https://ria.ru/20220405/pravozaschitniki-1781933465.html

Решение о ликвидации правозащитного центра "Мемориал"* вступило в силу

Решение о ликвидации правозащитного центра "Мемориал"* вступило в силу - РИА Новости, 05.04.2022

Решение о ликвидации правозащитного центра "Мемориал"* вступило в силу

Первый апелляционный суд общей юрисдикции во вторник признал законным решение о ликвидации правозащитного центра "Мемориал"*, также внесенного в России в список РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T16:54

2022-04-05T16:54

2022-04-05T16:54

общество

россия

москва

генеральная прокуратура рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754207477_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_105aa45a8a24cc474020b1b18f595e4b.jpg

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции во вторник признал законным решение о ликвидации правозащитного центра "Мемориал"*, также внесенного в России в список иностранных агентов, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд постановил отказать в удовлетворении апелляционной жалобы Межрегиональной общественной организации "Правозащитный центр "Мемориал"*. Решение Московского городского суда по административному исковому заявлению прокурора города Москвы признать законным и обоснованным", - огласил решение судья.В ноябре 2021 года Генпрокуратура и прокуратура Москвы направили заявления о ликвидации двух структур организации: одно - в Верховный суд о ликвидации международного общества "Мемориал"* (признано иноагентом в РФ), другое - в Мосгорсуд против правозащитного центра "Мемориал"* (иноагент).Верховный суд РФ в декабре постановил ликвидировать международный "Мемориал"*. Позднее аналогичное решение по правозащитному "Мемориалу"* принял Мосгорсуд. Что касается международной организации, в конце февраля апелляционная коллегия Верховного суда также признала законным решение о ее ликвидации.В этой связи глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев выразил мнение, что было бы полезным дать "Мемориалу"* возможность исправить аспекты, из-за которых возникли претензии, и продолжить заниматься восстановлением исторической правды и сохранением памяти о жертвах политических репрессий.По оценке прокуратуры, международный "Мемориал"* искажает память о Великой Отечественной войне и "создает лживый образ СССР как террористического государства". Кроме того, эксперты прокуратуры выявили в деятельности правозащитного центра оправдание террористических и экстремистских организаций.А из-за отсутствия маркировок о статусе иностранного агента "граждане не могут подойти критически к публикуемым статьям" и могут "сформировать негативное общественное мнение или (столкнуться)… с депрессией", заявляли в надзорном ведомстве.Международный "Мемориал"* занимался исследованием репрессий в СССР, реабилитацией жертв и помощью их семьям. Правозащитный "Мемориал"* - "юридическим консультированием, помощью беженцам и политзаключенным". Обе структуры более пяти лет находятся в реестре иностранных агентов.* Организации, признанные иностранными агентами в России

https://ria.ru/20220304/obysk-1776473746.html

https://ria.ru/20211229/politika-1765964255.html

https://ria.ru/20211229/gosdep-1765924296.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, москва, генеральная прокуратура рф