https://ria.ru/20220405/pravozaschitniki-1781933465.html
Решение о ликвидации правозащитного центра "Мемориал"* вступило в силу
Решение о ликвидации правозащитного центра "Мемориал"* вступило в силу - РИА Новости, 05.04.2022
Решение о ликвидации правозащитного центра "Мемориал"* вступило в силу
Первый апелляционный суд общей юрисдикции во вторник признал законным решение о ликвидации правозащитного центра "Мемориал"*, также внесенного в России в список РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T16:54
2022-04-05T16:54
2022-04-05T16:54
общество
россия
москва
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции во вторник признал законным решение о ликвидации правозащитного центра "Мемориал"*, также внесенного в России в список иностранных агентов, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд постановил отказать в удовлетворении апелляционной жалобы Межрегиональной общественной организации "Правозащитный центр "Мемориал"*. Решение Московского городского суда по административному исковому заявлению прокурора города Москвы признать законным и обоснованным", - огласил решение судья.В ноябре 2021 года Генпрокуратура и прокуратура Москвы направили заявления о ликвидации двух структур организации: одно - в Верховный суд о ликвидации международного общества "Мемориал"* (признано иноагентом в РФ), другое - в Мосгорсуд против правозащитного центра "Мемориал"* (иноагент).Верховный суд РФ в декабре постановил ликвидировать международный "Мемориал"*. Позднее аналогичное решение по правозащитному "Мемориалу"* принял Мосгорсуд. Что касается международной организации, в конце февраля апелляционная коллегия Верховного суда также признала законным решение о ее ликвидации.В этой связи глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев выразил мнение, что было бы полезным дать "Мемориалу"* возможность исправить аспекты, из-за которых возникли претензии, и продолжить заниматься восстановлением исторической правды и сохранением памяти о жертвах политических репрессий.По оценке прокуратуры, международный "Мемориал"* искажает память о Великой Отечественной войне и "создает лживый образ СССР как террористического государства". Кроме того, эксперты прокуратуры выявили в деятельности правозащитного центра оправдание террористических и экстремистских организаций.А из-за отсутствия маркировок о статусе иностранного агента "граждане не могут подойти критически к публикуемым статьям" и могут "сформировать негативное общественное мнение или (столкнуться)… с депрессией", заявляли в надзорном ведомстве.Международный "Мемориал"* занимался исследованием репрессий в СССР, реабилитацией жертв и помощью их семьям. Правозащитный "Мемориал"* - "юридическим консультированием, помощью беженцам и политзаключенным". Обе структуры более пяти лет находятся в реестре иностранных агентов.* Организации, признанные иностранными агентами в России
https://ria.ru/20220304/obysk-1776473746.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, москва, генеральная прокуратура рф
Решение о ликвидации правозащитного центра "Мемориал"* вступило в силу
Апелляционный суд признал законным решение о ликвидации правозащитного центра "Мемориал"*
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции во вторник признал законным решение о ликвидации правозащитного центра "Мемориал"*, также внесенного в России в список иностранных агентов, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил отказать в удовлетворении апелляционной жалобы Межрегиональной общественной организации "Правозащитный центр "Мемориал"*. Решение Московского городского суда
по административному исковому заявлению прокурора города Москвы
признать законным и обоснованным", - огласил решение судья.
В ноябре 2021 года Генпрокуратура
и прокуратура Москвы направили заявления о ликвидации двух структур организации: одно - в Верховный суд о ликвидации международного общества "Мемориал"* (признано иноагентом в РФ), другое - в Мосгорсуд против правозащитного центра "Мемориал"* (иноагент).
Верховный суд РФ в декабре постановил ликвидировать международный "Мемориал"*. Позднее аналогичное решение по правозащитному "Мемориалу"* принял Мосгорсуд. Что касается международной организации, в конце февраля апелляционная коллегия Верховного суда также признала законным решение о ее ликвидации.
В этой связи глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев
выразил мнение, что было бы полезным дать "Мемориалу"* возможность исправить аспекты, из-за которых возникли претензии, и продолжить заниматься восстановлением исторической правды и сохранением памяти о жертвах политических репрессий.
По оценке прокуратуры, международный "Мемориал"* искажает память о Великой Отечественной войне и "создает лживый образ СССР
как террористического государства". Кроме того, эксперты прокуратуры выявили в деятельности правозащитного центра оправдание террористических и экстремистских организаций.
А из-за отсутствия маркировок о статусе иностранного агента "граждане не могут подойти критически к публикуемым статьям" и могут "сформировать негативное общественное мнение или (столкнуться)… с депрессией", заявляли в надзорном ведомстве.
Международный "Мемориал"* занимался исследованием репрессий в СССР, реабилитацией жертв и помощью их семьям. Правозащитный "Мемориал"* - "юридическим консультированием, помощью беженцам и политзаключенным". Обе структуры более пяти лет находятся в реестре иностранных агентов.
* Организации, признанные иностранными агентами в России