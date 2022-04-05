https://ria.ru/20220405/potrebnosti-1781918573.html
Россия перекрывает собственные потребности по зерну и маслу, заявил Путин
Россия перекрывает собственные потребности по зерну и маслу, заявил Путин - РИА Новости, 05.04.2022
Россия перекрывает собственные потребности по зерну и маслу, заявил Путин
Мощности отечественных предприятий с избытком покрывают потребности РФ в зерне и подсолнечном масле, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T16:03
2022-04-05T16:03
2022-04-05T16:28
владимир путин
экономика
россия
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Мощности отечественных предприятий с избытком покрывают потребности РФ в зерне и подсолнечном масле, заявил президент России Владимир Путин."За последние семь лет выпуск сельхозпродукции в России увеличился на 15%, продуктов питания - более чем на четверть. По основным группам продовольствия наш внутренний рынок полностью обеспечен собственным продовольствием, собственным производством. А по некоторым товарам, например подсолнечному маслу, зерну, мощности отечественных предприятий покрывают спрос с избытком, и возник очень хороший экспортный потенциал", - сказал Путин на совещании по вопросам развития АПК.Он добавил, что по итогам 2020 года Россия стала экспортером продукции АПК, страна экспортирует больше продуктов питания, чем покупает."Сегодня наши поставки охватывают около 160 стран мира. Такого результата удалось добиться в том числе в условиях пандемии, когда во всем мире были нарушены производственно-логистические связи", - добавил президент.
https://ria.ru/20220405/maslo-1781922263.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, экономика, россия
16:03 05.04.2022 (обновлено: 16:28 05.04.2022)
Россия перекрывает собственные потребности по зерну и маслу, заявил Путин
Президент Путин: Россия перекрывает собственные потребности по зерну и маслу
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Мощности отечественных предприятий с избытком покрывают потребности РФ в зерне и подсолнечном масле, заявил президент России Владимир Путин.
"За последние семь лет выпуск сельхозпродукции в России
увеличился на 15%, продуктов питания - более чем на четверть. По основным группам продовольствия наш внутренний рынок полностью обеспечен собственным продовольствием, собственным производством. А по некоторым товарам, например подсолнечному маслу, зерну, мощности отечественных предприятий покрывают спрос с избытком, и возник очень хороший экспортный потенциал", - сказал Путин на совещании по вопросам развития АПК.
Он добавил, что по итогам 2020 года Россия стала экспортером продукции АПК, страна экспортирует больше продуктов питания, чем покупает.
"Сегодня наши поставки охватывают около 160 стран мира. Такого результата удалось добиться в том числе в условиях пандемии, когда во всем мире были нарушены производственно-логистические связи", - добавил президент.