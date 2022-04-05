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Небензя показал доказательства постановочного характера провокации в Буче - РИА Новости, 05.04.2022
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Небензя показал доказательства постановочного характера провокации в Буче
Небензя показал доказательства постановочного характера провокации в Буче - РИА Новости, 05.04.2022
Небензя показал доказательства постановочного характера провокации в Буче
Постпред России при ООН Василий Небензя продемонстрировал журналистам доказательства постановочного характера провокации в Буче, в том числе видео с мэром... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T00:45
2022-04-05T01:08
в мире
россия
совет безопасности оон
украина
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ООН, 5 апр – РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя продемонстрировал журналистам доказательства постановочного характера провокации в Буче, в том числе видео с мэром города, где тот ни слова не говорит о якобы "убитых".Украинские власти накануне распространили кадры, на которых, по их утверждению, запечатлены погибшие мирные жители в Буче. В их смерти они обвинили российские войска, а Владимир Зеленский охарактеризовал случившееся как "геноцид".Небензя напомнил, что 30 марта Минобороны объявило о выводе российских военных из ряда регионов, включая Бучу. Журналистам показали видео, на котором мэр Бучи выглядел счастливым и улыбающимся. "Трудно представить, что он так себя ведет на фоне бойни на улицах", - указал российский постпред.Затем он продемонстрировал фото боксера Жана Беленюка, который посетил Бучу после того, как в город вошли украинские силовики. Он также запечатлен улыбающимся. О погибших и о зверствах Беленюк не упомянул.Кроме того, Небензя показал видео, снятое украинской нацгвардией в Буче и опубликованное 2 апреля, где также не видно погибших на улицах.Дипломат указал, что видео с телами на дорогах города появилось только 3 апреля. "Оно наполнено несоответствиями и откровенной ложью", - подчеркнул он.Небензя выразил уверенность, что правда о провокации в Буче вскоре станет известна. "То, что произошло в Буче, как раз и является операцией под чужим флагом, проведенной киевским режимом и его западными спонсорами", - добавил он, не исключив, что цель провокации — запугивание.Минобороны России ранее назвало публикации из Бучи "очередной провокацией". Как заявили в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем Вооруженных сил "ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий". Подчеркивается, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта.В министерстве также добавили, что выезды из города на север не блокировались, тогда как южные окраины, включая жилые кварталы, из крупнокалиберной артиллерии и реактивных систем залпового огня обстреливали украинские силовики.
https://ria.ru/20220404/feyki-1781791834.html
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в мире, россия, совет безопасности оон, украина
00:45 05.04.2022 (обновлено: 01:08 05.04.2022)
 
Небензя показал доказательства постановочного характера провокации в Буче

Постпред при ООН Небензя показал доказательства постановочного характера провокации в Буче

© REUTERS / Marko DjuricaВоеннослужащий Украины в Буче
Военнослужащий Украины в Буче - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© REUTERS / Marko Djurica
Военнослужащий Украины в Буче
Читать ria.ru в
ООН, 5 апр – РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя продемонстрировал журналистам доказательства постановочного характера провокации в Буче, в том числе видео с мэром города, где тот ни слова не говорит о якобы "убитых".
Украинские власти накануне распространили кадры, на которых, по их утверждению, запечатлены погибшие мирные жители в Буче. В их смерти они обвинили российские войска, а Владимир Зеленский охарактеризовал случившееся как "геноцид".
Небензя напомнил, что 30 марта Минобороны объявило о выводе российских военных из ряда регионов, включая Бучу.

"Этот факт был подтвержден на следующий день мэром Бучи. В своем видео от 31 марта Анатолий Федорук представил вывод российских войск как победу украинской армии. Интересно, что он не упомянул о каких-либо массовых зверствах, телах убитых, убийствах или о чем-то подобном. Трудно представить, что мэр города забыл упомянуть о таком разрушительном сценарии", - заметил дипломат.

Журналистам показали видео, на котором мэр Бучи выглядел счастливым и улыбающимся. "Трудно представить, что он так себя ведет на фоне бойни на улицах", - указал российский постпред.
Затем он продемонстрировал фото боксера Жана Беленюка, который посетил Бучу после того, как в город вошли украинские силовики. Он также запечатлен улыбающимся. О погибших и о зверствах Беленюк не упомянул.
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Кроме того, Небензя показал видео, снятое украинской нацгвардией в Буче и опубликованное 2 апреля, где также не видно погибших на улицах.
Дипломат указал, что видео с телами на дорогах города появилось только 3 апреля. "Оно наполнено несоответствиями и откровенной ложью", - подчеркнул он.
Небензя выразил уверенность, что правда о провокации в Буче вскоре станет известна. "То, что произошло в Буче, как раз и является операцией под чужим флагом, проведенной киевским режимом и его западными спонсорами", - добавил он, не исключив, что цель провокации — запугивание.
Минобороны России ранее назвало публикации из Бучи "очередной провокацией". Как заявили в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем Вооруженных сил "ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий". Подчеркивается, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта.
В министерстве также добавили, что выезды из города на север не блокировались, тогда как южные окраины, включая жилые кварталы, из крупнокалиберной артиллерии и реактивных систем залпового огня обстреливали украинские силовики.
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