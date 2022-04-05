11:15 05.04.2022 (обновлено: 11:21 05.04.2022)
Группа эстонских депутатов призвала выслать российского посла
Группа депутатов парламента Эстонии призвала к высылке российского посла Липаева
© Sputnik / Вадим АнцуповПосольство РФ в Таллине
© Sputnik / Вадим Анцупов
Посольство РФ в Таллине
ХЕЛЬСИНКИ, 5 апр - РИА Новости. Группа депутатов парламента Эстонии призвала к высылке из страны посла России Владимира Липаева.
Обращение к главе МИД Эстонии Эве-Марии Лийметс опубликовал в соцсети бывший министр иностранных дел, депутат от партии Isamaa ("Отечество") Урмас Рейнсалу.
"В соответствии с законом о международных отношениях мы призываем вас предложить президенту через правительство объявить Владимира Липаева, главу российской дипломатической миссии в Эстонии, персона нон грата и призвать другие страны сделать аналогичные шаги", - говорится в обращении, которое подписали 11 депутатов от оппозиционных партий.
Посол России в Эстонии Владимир Липаев в понедельник был вызван в эстонский МИД после провокации украинских радикалов в городе Буча.
Пресс-секретарь министерства Лийза Тоотс сообщила журналистам, что в настоящее время Эстония не планирует высылать российского посла, однако МИД "будет держать варианты открытыми для следующих шагов и действовать соответственно".
Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.
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В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.
В понедельник постпред России при ООН Василий Небензя продемонстрировал журналистам доказательства постановочного характера провокации в Буче, в том числе видео с мэром города, где тот ни слова не говорит о якобы "убитых".
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