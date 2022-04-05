https://ria.ru/20220405/porty-1781916246.html
Еврокомиссия призвала запретить российским судам заходить в порты Евросоюза
Еврокомиссия призвала запретить российским судам заходить в порты Евросоюза - РИА Новости, 05.04.2022
Еврокомиссия призвала запретить российским судам заходить в порты Евросоюза
Еврокомиссия предложила ввести запрет на доступ российских судов к портам ЕС за рядом исключений, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T15:56
2022-04-05T15:56
2022-04-05T16:57
еврокомиссия
евросоюз
в мире
россия
урсула фон дер ляйен
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БРЮССЕЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Еврокомиссия предложила ввести запрет на доступ российских судов к портам ЕС за рядом исключений, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем видеообращении.Мы введем "запрет российским судам и судам, эксплуатируемым Россией, заходить в порты ЕС. Некоторые исключения будут охватывать предметы первой необходимости, такие как сельскохозяйственная и продовольственная продукция, гуманитарная помощь, а также энергия. Кроме того, мы предложим запрет в отношении российских и белорусских автотранспортных операторов", - сообщила она.Предложенные Еврокомиссией ограничительные меры предстоит утвердить странам Евросоюза.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
еврокомиссия, евросоюз, в мире, россия, урсула фон дер ляйен
15:56 05.04.2022 (обновлено: 16:57 05.04.2022)
Еврокомиссия призвала запретить российским судам заходить в порты Евросоюза
ЕК предложила ввести запрет на доступ российских судов к портам ЕС за рядом исключений