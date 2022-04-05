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Еврокомиссия призвала запретить российским судам заходить в порты Евросоюза - РИА Новости, 05.04.2022
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Еврокомиссия призвала запретить российским судам заходить в порты Евросоюза
Еврокомиссия призвала запретить российским судам заходить в порты Евросоюза - РИА Новости, 05.04.2022
Еврокомиссия призвала запретить российским судам заходить в порты Евросоюза
Еврокомиссия предложила ввести запрет на доступ российских судов к портам ЕС за рядом исключений, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T15:56
2022-04-05T16:57
еврокомиссия
евросоюз
в мире
россия
урсула фон дер ляйен
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БРЮССЕЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Еврокомиссия предложила ввести запрет на доступ российских судов к портам ЕС за рядом исключений, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем видеообращении.Мы введем "запрет российским судам и судам, эксплуатируемым Россией, заходить в порты ЕС. Некоторые исключения будут охватывать предметы первой необходимости, такие как сельскохозяйственная и продовольственная продукция, гуманитарная помощь, а также энергия. Кроме того, мы предложим запрет в отношении российских и белорусских автотранспортных операторов", - сообщила она.Предложенные Еврокомиссией ограничительные меры предстоит утвердить странам Евросоюза.
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еврокомиссия, евросоюз, в мире, россия, урсула фон дер ляйен
15:56 05.04.2022 (обновлено: 16:57 05.04.2022)
 
Еврокомиссия призвала запретить российским судам заходить в порты Евросоюза

ЕК предложила ввести запрет на доступ российских судов к портам ЕС за рядом исключений

© РИА Новости / Алена БыковаСтраны мира. Испания
Страны мира. Испания - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Алена Быкова
Страны мира. Испания. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Еврокомиссия предложила ввести запрет на доступ российских судов к портам ЕС за рядом исключений, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем видеообращении.
Мы введем "запрет российским судам и судам, эксплуатируемым Россией, заходить в порты ЕС. Некоторые исключения будут охватывать предметы первой необходимости, такие как сельскохозяйственная и продовольственная продукция, гуманитарная помощь, а также энергия. Кроме того, мы предложим запрет в отношении российских и белорусских автотранспортных операторов", - сообщила она.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
Вчера, 16:03
ЕК предложила ввести запрет на участие российских компаний в госзакупках
Предложенные Еврокомиссией ограничительные меры предстоит утвердить странам Евросоюза.
 
ЕврокомиссияЕвросоюзВ миреРоссияУрсула фон дер Ляйен
 
 
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