https://ria.ru/20220405/porty-1781916246.html

Еврокомиссия призвала запретить российским судам заходить в порты Евросоюза

Еврокомиссия призвала запретить российским судам заходить в порты Евросоюза - РИА Новости, 05.04.2022

Еврокомиссия призвала запретить российским судам заходить в порты Евросоюза

Еврокомиссия предложила ввести запрет на доступ российских судов к портам ЕС за рядом исключений, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T15:56

2022-04-05T15:56

2022-04-05T16:57

еврокомиссия

евросоюз

в мире

россия

урсула фон дер ляйен

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БРЮССЕЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Еврокомиссия предложила ввести запрет на доступ российских судов к портам ЕС за рядом исключений, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем видеообращении.Мы введем "запрет российским судам и судам, эксплуатируемым Россией, заходить в порты ЕС. Некоторые исключения будут охватывать предметы первой необходимости, такие как сельскохозяйственная и продовольственная продукция, гуманитарная помощь, а также энергия. Кроме того, мы предложим запрет в отношении российских и белорусских автотранспортных операторов", - сообщила она.Предложенные Еврокомиссией ограничительные меры предстоит утвердить странам Евросоюза.

https://ria.ru/20220405/goszakupki-1781918661.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

еврокомиссия, евросоюз, в мире, россия, урсула фон дер ляйен