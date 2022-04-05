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Патриарх Кирилл сам разрешил не поминать его в храмах, заявили в РПЦЗ - РИА Новости, 05.04.2022
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Религия
https://ria.ru/20220405/pominovenie-1781953933.html
Патриарх Кирилл сам разрешил не поминать его в храмах, заявили в РПЦЗ
Патриарх Кирилл сам разрешил не поминать его в храмах, заявили в РПЦЗ - РИА Новости, 05.04.2022
Патриарх Кирилл сам разрешил не поминать его в храмах, заявили в РПЦЗ
Прекращение поминовения имени и титула Патриарха Московского и вся Руси во время богослужений не является чем-то необычайным, сам Патриарх Кирилл дал на это... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T19:05
2022-04-05T19:08
религия
россия
украина
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Прекращение поминовения имени и титула Патриарха Московского и вся Руси во время богослужений не является чем-то необычайным, сам Патриарх Кирилл дал на это разрешение, чтобы не вызывать "неправильные чувства", заявил в интервью РИА Новости первый заместитель председателя Архиерейского Синода Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ) митрополит Берлинский и Германский Марк.Ряд СМИ, прежде всего, ориентированных на политику Запада, сообщили ранее о том, что некоторые епархии и приходы Русской Церкви на Украине и в других странах прекратили поминать Патриарха во время служб. Канцелярия Архиерейского Синода Русской Зарубежной Церкви в этой связи выступила с заявлением, согласно которому Синод РПЦЗ "не принимал подобного рода решений". Как разъяснил митрополит Марк, при определенных обстоятельствах священники могут прекратить поминовения предстоятеля Церкви. По его словам, это не является нарушением церковных правил."В этом нет ничего экстраординарного, подобные моменты возможны в определенных ситуациях. Сам Патриарх в эти дни разрешил не поминать его в определенных местах на Украине, где это может вызвать неправильные чувства", - сказал он.Митрополит Марк подчеркнул, что РПЦЗ продолжает поминать Патриарха, но в некоторых случаях это делается без его титула."Это просто означает, что по определенным пастырским причинам священники временно не упоминают Патриарха, чтобы не вызывать гнев со стороны тех людей, которые не понимают его позицию по поводу нынешней ситуации на Украине", - сказал владыка.Отметив попытки разных сторон втянуть РПЦЗ в диспуты по поводу конфликта на Украине, митрополит подчеркнул, что церковь далека от любых политических позиций и заявлений."Мы должны вести Бога к людям и людей к Богу, а не заниматься политикой. Нам важно привнести единство и человеческий подход к тому, что происходит вокруг", добавил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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россия, украина, патриарх кирилл (владимир гундяев)
19:05 05.04.2022 (обновлено: 19:08 05.04.2022)
 
Патриарх Кирилл сам разрешил не поминать его в храмах, заявили в РПЦЗ

Патриарх Кирилл разрешил не поминать его имя на службах, заявили в РПЦЗ

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время богослужения с чином прощения в храме Христа Спасителя в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время богослужения с чином прощения в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Прекращение поминовения имени и титула Патриарха Московского и вся Руси во время богослужений не является чем-то необычайным, сам Патриарх Кирилл дал на это разрешение, чтобы не вызывать "неправильные чувства", заявил в интервью РИА Новости первый заместитель председателя Архиерейского Синода Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ) митрополит Берлинский и Германский Марк.
Ряд СМИ, прежде всего, ориентированных на политику Запада, сообщили ранее о том, что некоторые епархии и приходы Русской Церкви на Украине и в других странах прекратили поминать Патриарха во время служб. Канцелярия Архиерейского Синода Русской Зарубежной Церкви в этой связи выступила с заявлением, согласно которому Синод РПЦЗ "не принимал подобного рода решений". Как разъяснил митрополит Марк, при определенных обстоятельствах священники могут прекратить поминовения предстоятеля Церкви. По его словам, это не является нарушением церковных правил.
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"В этом нет ничего экстраординарного, подобные моменты возможны в определенных ситуациях. Сам Патриарх в эти дни разрешил не поминать его в определенных местах на Украине, где это может вызвать неправильные чувства", - сказал он.
Митрополит Марк подчеркнул, что РПЦЗ продолжает поминать Патриарха, но в некоторых случаях это делается без его титула.
"Это просто означает, что по определенным пастырским причинам священники временно не упоминают Патриарха, чтобы не вызывать гнев со стороны тех людей, которые не понимают его позицию по поводу нынешней ситуации на Украине", - сказал владыка.
Отметив попытки разных сторон втянуть РПЦЗ в диспуты по поводу конфликта на Украине, митрополит подчеркнул, что церковь далека от любых политических позиций и заявлений.
"Мы должны вести Бога к людям и людей к Богу, а не заниматься политикой. Нам важно привнести единство и человеческий подход к тому, что происходит вокруг", добавил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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