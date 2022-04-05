В Белоруссии опровергли сообщения о гибели пограничников на юге страны
Погранкомитет Белоруссии опроверг сообщения о гибели пограничников на юге страны
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБелорусские пограничники на белорусско-украинской границе в Гомельской области
© Sputnik / Виктор Толочко
Белорусские пограничники на белорусско-украинской границе в Гомельской области
МИНСК, 5 апр – РИА Новости. Государственный пограничный комитет Белоруссии опроверг сообщения о том, что на юге страны вблизи с границей с Украиной погибли белорусские пограничники.
Ранее отдельные Telegram-каналы распространили информацию о том, что автомобиль белорусских пограничников подорвался на мине недалеко от границы с Украиной и районом Чернобыльской АЭС.
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"В отдельных экстремистских информационных ресурсах распространяется ложная информация о якобы гибели белорусских пограничников в Наровлянском районе вблизи границы с Украиной. Госпогранкомитет официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности. Инцидентов, связанных с гибелью либо ранением военнослужащих органов пограничной службы Республики Беларусь, не происходило", - говорится в сообщении комитета в его Telegram-канале.
Комитет также призывает граждан "проверять поступающую информацию и доверять официальным источникам информации Республики Беларусь".