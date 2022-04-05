Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии опровергли сообщения о гибели пограничников на юге страны - РИА Новости, 05.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220405/pogranichniki-1781878152.html
В Белоруссии опровергли сообщения о гибели пограничников на юге страны
В Белоруссии опровергли сообщения о гибели пограничников на юге страны - РИА Новости, 05.04.2022
В Белоруссии опровергли сообщения о гибели пограничников на юге страны
Государственный пограничный комитет Белоруссии опроверг сообщения о том, что на юге страны вблизи с границей с Украиной погибли белорусские пограничники. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T13:20
2022-04-05T13:20
в мире
белоруссия
украина
чернобыльская аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0c/1777817263_0:113:3267:1951_1920x0_80_0_0_94001c973cfbb98eca2c9f6cf984ece8.jpg
МИНСК, 5 апр – РИА Новости. Государственный пограничный комитет Белоруссии опроверг сообщения о том, что на юге страны вблизи с границей с Украиной погибли белорусские пограничники.Ранее отдельные Telegram-каналы распространили информацию о том, что автомобиль белорусских пограничников подорвался на мине недалеко от границы с Украиной и районом Чернобыльской АЭС."В отдельных экстремистских информационных ресурсах распространяется ложная информация о якобы гибели белорусских пограничников в Наровлянском районе вблизи границы с Украиной. Госпогранкомитет официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности. Инцидентов, связанных с гибелью либо ранением военнослужащих органов пограничной службы Республики Беларусь, не происходило", - говорится в сообщении комитета в его Telegram-канале.Комитет также призывает граждан "проверять поступающую информацию и доверять официальным источникам информации Республики Беларусь".
https://ria.ru/20220404/granitsa-1781757408.html
https://ria.ru/20220405/fury-1781858399.html
белоруссия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0c/1777817263_417:0:3149:2048_1920x0_80_0_0_06e92137320f5874538da13428287855.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, украина, чернобыльская аэс
13:20 05.04.2022
 
В Белоруссии опровергли сообщения о гибели пограничников на юге страны

Погранкомитет Белоруссии опроверг сообщения о гибели пограничников на юге страны

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБелорусские пограничники на белорусско-украинской границе в Гомельской области
Белорусские пограничники на белорусско-украинской границе в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Белорусские пограничники на белорусско-украинской границе в Гомельской области
Читать ria.ru в
МИНСК, 5 апр – РИА Новости. Государственный пограничный комитет Белоруссии опроверг сообщения о том, что на юге страны вблизи с границей с Украиной погибли белорусские пограничники.
Ранее отдельные Telegram-каналы распространили информацию о том, что автомобиль белорусских пограничников подорвался на мине недалеко от границы с Украиной и районом Чернобыльской АЭС.
Старый город Вильнюса, Литва - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
4 апреля, 18:19
В Литве допустили закрытие границы с Россией и Белоруссией
"В отдельных экстремистских информационных ресурсах распространяется ложная информация о якобы гибели белорусских пограничников в Наровлянском районе вблизи границы с Украиной. Госпогранкомитет официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности. Инцидентов, связанных с гибелью либо ранением военнослужащих органов пограничной службы Республики Беларусь, не происходило", - говорится в сообщении комитета в его Telegram-канале.
Комитет также призывает граждан "проверять поступающую информацию и доверять официальным источникам информации Республики Беларусь".
Российские грузовики в очереди на пересечении белорусско-литовской границы в пункте пропуска Бенякони в Гродненской области Белоруссии - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
Вчера, 12:22
Белорусские власти рассказали об очередях из фур на границе с Литвой
 
В миреБелоруссияУкраинаЧернобыльская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала