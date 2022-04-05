https://ria.ru/20220405/pogranichniki-1781878152.html

В Белоруссии опровергли сообщения о гибели пограничников на юге страны

В Белоруссии опровергли сообщения о гибели пограничников на юге страны - РИА Новости, 05.04.2022

В Белоруссии опровергли сообщения о гибели пограничников на юге страны

Государственный пограничный комитет Белоруссии опроверг сообщения о том, что на юге страны вблизи с границей с Украиной погибли белорусские пограничники. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T13:20

2022-04-05T13:20

2022-04-05T13:20

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МИНСК, 5 апр – РИА Новости. Государственный пограничный комитет Белоруссии опроверг сообщения о том, что на юге страны вблизи с границей с Украиной погибли белорусские пограничники.Ранее отдельные Telegram-каналы распространили информацию о том, что автомобиль белорусских пограничников подорвался на мине недалеко от границы с Украиной и районом Чернобыльской АЭС."В отдельных экстремистских информационных ресурсах распространяется ложная информация о якобы гибели белорусских пограничников в Наровлянском районе вблизи границы с Украиной. Госпогранкомитет официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности. Инцидентов, связанных с гибелью либо ранением военнослужащих органов пограничной службы Республики Беларусь, не происходило", - говорится в сообщении комитета в его Telegram-канале.Комитет также призывает граждан "проверять поступающую информацию и доверять официальным источникам информации Республики Беларусь".

https://ria.ru/20220404/granitsa-1781757408.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, белоруссия, украина, чернобыльская аэс