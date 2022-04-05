https://ria.ru/20220405/pogoda-1781812310.html
В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности
В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 05.04.2022
В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности
Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы и ветра, следует из данных прогностической карты на... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T07:36
2022-04-05T07:36
2022-04-05T07:37
общество
московская область (подмосковье)
москва
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы и ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о гололедице в Москве и Подмосковье действует до 20.00 6 апреля. Предупреждение о ветре с порывами 15-18 метров в секунду действует с 9.00 вторника до 21.00 среды.
https://radiosputnik.ria.ru/20220403/vilfand-1781553347.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, московская область (подмосковье), москва
07:36 05.04.2022 (обновлено: 07:37 05.04.2022)
В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности
В Москве и области продлили "желтый" уровень погодной опасности из-за гололедицы и ветра