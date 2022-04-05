https://ria.ru/20220405/pogoda-1781812310.html

В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности

В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 05.04.2022

В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности

Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы и ветра, следует из данных прогностической карты на... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T07:36

2022-04-05T07:36

2022-04-05T07:37

общество

московская область (подмосковье)

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777652093_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_4ab2706eba917cacd7a0e83a40d50720.jpg

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы и ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о гололедице в Москве и Подмосковье действует до 20.00 6 апреля. Предупреждение о ветре с порывами 15-18 метров в секунду действует с 9.00 вторника до 21.00 среды.

https://radiosputnik.ria.ru/20220403/vilfand-1781553347.html

московская область (подмосковье)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, московская область (подмосковье), москва