14:42 05.04.2022 (обновлено: 14:45 05.04.2022)
Посол России указал на подтасовки в австрийских СМИ по провокации в Буче
Посол РФ в МИД Австрии указал на грубые подтасовки в австрийских СМИ по провокации в Буче
Украинские военные в городе Буча
ВЕНА, 5 апр - РИА Новости. Посол России в Австрии Дмитрий Любинский сообщил, что на беседе в МИД республики отверг все голословные обвинения в адрес РФ и указал на грубые подтасовки и фальсификации в австрийских СМИ по поводу провокации украинских радикалов в Буче.
В понедельник глава МИД Австрии Александер Шалленберг резко раскритиковал российского посла за заявления в интервью изданию Profil, сообщив, что снова вызывает дипломата в МИД. Он также не исключил высылки российских дипломатов из Австрии.
Российский посол сообщил, что вечером в понедельник четвёртый раз за последние недели был вызван в МИД Австрии, где провёл беседу с генеральным секретарем внешнеполитического ведомства П.Лаунски-Тиффенталем.
"Со своей стороны категорично отвел все голословные обвинения в адрес действий ВС России и тем более в адрес российского руководства, на каком уровне они бы ни звучали. Указал на грубые подтасовки, фальсификации и факты видеомонтажа различных сюжетов, массово тиражируемых австрийскими массмедиа, в том числе в отношении преступной инсценировки украинской военщины в Буче под Киевом", - написал посол в Telegram-канале.
Он указал на то, что не случайным выглядит и срыв британцами экстренного заседания СБ ООН, проведения которого в этой связи добивается Россия.
"По итогам беседы констатирую сохраняющееся глубокое расхождение в наших подходах и оценках", - заключил Любинский.
Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.
В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.
В понедельник постпред России при ООН Василий Небензя продемонстрировал журналистам доказательства постановочного характера провокации в Буче, в том числе видео с мэром города, где тот ни слова не говорит о якобы "убитых".