https://ria.ru/20220405/podtasovki-1781897085.html

Посол России указал на подтасовки в австрийских СМИ по провокации в Буче

Посол России указал на подтасовки в австрийских СМИ по провокации в Буче - РИА Новости, 05.04.2022

Посол России указал на подтасовки в австрийских СМИ по провокации в Буче

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский сообщил, что на беседе в МИД республики отверг все голословные обвинения в адрес РФ и указал на грубые подтасовки и... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T14:42

2022-04-05T14:42

2022-04-05T14:45

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

дмитрий песков

василий небензя

александер шалленберг

москва

россия

киевская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/03/1781559967_0:309:3070:2036_1920x0_80_0_0_f77dd391f5a7ba28e0518992d1e38d16.jpg

ВЕНА, 5 апр - РИА Новости. Посол России в Австрии Дмитрий Любинский сообщил, что на беседе в МИД республики отверг все голословные обвинения в адрес РФ и указал на грубые подтасовки и фальсификации в австрийских СМИ по поводу провокации украинских радикалов в Буче.В понедельник глава МИД Австрии Александер Шалленберг резко раскритиковал российского посла за заявления в интервью изданию Profil, сообщив, что снова вызывает дипломата в МИД. Он также не исключил высылки российских дипломатов из Австрии.Российский посол сообщил, что вечером в понедельник четвёртый раз за последние недели был вызван в МИД Австрии, где провёл беседу с генеральным секретарем внешнеполитического ведомства П.Лаунски-Тиффенталем."Со своей стороны категорично отвел все голословные обвинения в адрес действий ВС России и тем более в адрес российского руководства, на каком уровне они бы ни звучали. Указал на грубые подтасовки, фальсификации и факты видеомонтажа различных сюжетов, массово тиражируемых австрийскими массмедиа, в том числе в отношении преступной инсценировки украинской военщины в Буче под Киевом", - написал посол в Telegram-канале.Он указал на то, что не случайным выглядит и срыв британцами экстренного заседания СБ ООН, проведения которого в этой связи добивается Россия."По итогам беседы констатирую сохраняющееся глубокое расхождение в наших подходах и оценках", - заключил Любинский.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.В понедельник постпред России при ООН Василий Небензя продемонстрировал журналистам доказательства постановочного характера провокации в Буче, в том числе видео с мэром города, где тот ни слова не говорит о якобы "убитых".

https://ria.ru/20220405/bucha-1781894047.html

https://ria.ru/20220405/bucha-1781843407.html

https://ria.ru/20220405/ukraina-1781839200.html

москва

россия

киевская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, дмитрий песков, василий небензя, александер шалленберг, москва, россия, киевская область, оон, совет безопасности оон, мид австрии