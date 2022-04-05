https://ria.ru/20220405/podgotovka-1784548431.html

Подготовка экипажей авиацентра к теплому сезону началась в Москве

Подготовка экипажей авиацентра к теплому сезону началась в Москве - РИА Новости, 20.04.2022

Подготовка экипажей авиацентра к теплому сезону началась в Москве

Ежегодная подготовка экипажей Московского авиацентра к теплому сезону стартовала в столице, специалисты освежают знания и проверяют инфраструктуру и вертолеты,... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-05T17:58

2022-04-05T17:58

2022-04-20T17:30

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городское хозяйство москвы

москва

московский авиационный центр

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Ежегодная подготовка экипажей Московского авиацентра к теплому сезону стартовала в столице, специалисты освежают знания и проверяют инфраструктуру и вертолеты, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале."Стартовала ежегодная подготовка экипажей Московского авиацентра к теплому сезону. Специалисты освежают теоретические и практические знания, а после сдают зачеты на допуск к эксплуатации вертолетов", - говорится в сообщении.В подготовку входят методические занятия, тренировки в кабинах и полеты в условиях плотной городской застройки, отработка техники пилотирования и алгоритма действий в аварийной ситуации. Например, управление воздушным судном вслепую – по приборам.В то же время проводится проверка наземной инфраструктуры, в том числе 26 вертолетных площадок, и техническое обслуживание вертолетов: осмотр систем и агрегатов судов, колес шасси, навигационного оборудования и средств связи, замена на облегченные чехлов для защиты вертолета от осадков, перевод двигателей пожарных вертолетов в режим летней эксплуатации.В городском авиапарке 11 воздушных судов. В прошлом году экипажи выполнили около 400 полетов для эвакуации горожан в лечебные учреждения и участвовали в ликвидации 14 крупных пожаров.

https://ria.ru/20220329/spasateli-1780705199.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, московский авиационный центр