https://ria.ru/20220405/pivovary-1781882640.html

Немецкие пивовары вынуждены поднимать цены из-за дорогих энергоносителей

Немецкие пивовары вынуждены поднимать цены из-за дорогих энергоносителей - РИА Новости, 05.04.2022

Немецкие пивовары вынуждены поднимать цены из-за дорогих энергоносителей

Глава Немецкого союза пивоваров (Deutscher Brauer-Bund, DBB) Хольгер Айхеле заявил, что пивовары вынуждены поднимать цену на продукцию из-за подорожания сырья и РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T13:48

2022-04-05T13:48

2022-04-05T13:48

экономика

германия

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Глава Немецкого союза пивоваров (Deutscher Brauer-Bund, DBB) Хольгер Айхеле заявил, что пивовары вынуждены поднимать цену на продукцию из-за подорожания сырья и энергоносителей."Мы наблюдаем беспрецедентный рост цен на сырье, упаковку, энергоносители и логистику. Цены растут и угрожают выйти из-под контроля", - сказал Айхеле агентству Рейтер.Поэтому, считает Айхеле, неудивительно, что производители вынуждены повышать цены на конечный продукт. "Остается надеяться, что доминирующие на рынке торговые концерны осознали чрезмерный и угрожающий существованию рост затрат, с которым сталкиваются их поставщики", - сказал глава DBB.Вместе с тем он отметил, что рост цен не повлияет на объем предложения, дефицита продукции опасаться не стоит.

https://ria.ru/20220404/tseny-1781722377.html

германия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, германия