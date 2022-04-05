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Немецкие пивовары вынуждены поднимать цены из-за дорогих энергоносителей - РИА Новости, 05.04.2022
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Немецкие пивовары вынуждены поднимать цены из-за дорогих энергоносителей
Немецкие пивовары вынуждены поднимать цены из-за дорогих энергоносителей - РИА Новости, 05.04.2022
Немецкие пивовары вынуждены поднимать цены из-за дорогих энергоносителей
Глава Немецкого союза пивоваров (Deutscher Brauer-Bund, DBB) Хольгер Айхеле заявил, что пивовары вынуждены поднимать цену на продукцию из-за подорожания сырья и РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T13:48
2022-04-05T13:48
экономика
германия
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Глава Немецкого союза пивоваров (Deutscher Brauer-Bund, DBB) Хольгер Айхеле заявил, что пивовары вынуждены поднимать цену на продукцию из-за подорожания сырья и энергоносителей."Мы наблюдаем беспрецедентный рост цен на сырье, упаковку, энергоносители и логистику. Цены растут и угрожают выйти из-под контроля", - сказал Айхеле агентству Рейтер.Поэтому, считает Айхеле, неудивительно, что производители вынуждены повышать цены на конечный продукт. "Остается надеяться, что доминирующие на рынке торговые концерны осознали чрезмерный и угрожающий существованию рост затрат, с которым сталкиваются их поставщики", - сказал глава DBB.Вместе с тем он отметил, что рост цен не повлияет на объем предложения, дефицита продукции опасаться не стоит.
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экономика, германия
13:48 05.04.2022
 
Немецкие пивовары вынуждены поднимать цены из-за дорогих энергоносителей

Глава DBB Айхеле: немецкие пивовары вынуждены поднимать цены из-за дорогих энергоносителей

© Depositphotos / marotiПроизводство пива
Производство пива - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© Depositphotos / maroti
Производство пива
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Глава Немецкого союза пивоваров (Deutscher Brauer-Bund, DBB) Хольгер Айхеле заявил, что пивовары вынуждены поднимать цену на продукцию из-за подорожания сырья и энергоносителей.
"Мы наблюдаем беспрецедентный рост цен на сырье, упаковку, энергоносители и логистику. Цены растут и угрожают выйти из-под контроля", - сказал Айхеле агентству Рейтер.
Поэтому, считает Айхеле, неудивительно, что производители вынуждены повышать цены на конечный продукт. "Остается надеяться, что доминирующие на рынке торговые концерны осознали чрезмерный и угрожающий существованию рост затрат, с которым сталкиваются их поставщики", - сказал глава DBB.
Вместе с тем он отметил, что рост цен не повлияет на объем предложения, дефицита продукции опасаться не стоит.
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