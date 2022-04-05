https://ria.ru/20220405/pivovary-1781882640.html
Немецкие пивовары вынуждены поднимать цены из-за дорогих энергоносителей
Немецкие пивовары вынуждены поднимать цены из-за дорогих энергоносителей - РИА Новости, 05.04.2022
Немецкие пивовары вынуждены поднимать цены из-за дорогих энергоносителей
Глава Немецкого союза пивоваров (Deutscher Brauer-Bund, DBB) Хольгер Айхеле заявил, что пивовары вынуждены поднимать цену на продукцию из-за подорожания сырья и РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T13:48
2022-04-05T13:48
2022-04-05T13:48
экономика
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0f/1763855057_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8c1c72381c74e31844bae348b47801ef.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Глава Немецкого союза пивоваров (Deutscher Brauer-Bund, DBB) Хольгер Айхеле заявил, что пивовары вынуждены поднимать цену на продукцию из-за подорожания сырья и энергоносителей."Мы наблюдаем беспрецедентный рост цен на сырье, упаковку, энергоносители и логистику. Цены растут и угрожают выйти из-под контроля", - сказал Айхеле агентству Рейтер.Поэтому, считает Айхеле, неудивительно, что производители вынуждены повышать цены на конечный продукт. "Остается надеяться, что доминирующие на рынке торговые концерны осознали чрезмерный и угрожающий существованию рост затрат, с которым сталкиваются их поставщики", - сказал глава DBB.Вместе с тем он отметил, что рост цен не повлияет на объем предложения, дефицита продукции опасаться не стоит.
https://ria.ru/20220404/tseny-1781722377.html
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0f/1763855057_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_9678466725ab1528a91d29a1e9617e27.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, германия
Немецкие пивовары вынуждены поднимать цены из-за дорогих энергоносителей
Глава DBB Айхеле: немецкие пивовары вынуждены поднимать цены из-за дорогих энергоносителей
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости.
Глава Немецкого союза пивоваров (Deutscher Brauer-Bund, DBB) Хольгер Айхеле заявил
, что пивовары вынуждены поднимать цену на продукцию из-за подорожания сырья и энергоносителей.
"Мы наблюдаем беспрецедентный рост цен на сырье, упаковку, энергоносители и логистику. Цены растут и угрожают выйти из-под контроля", - сказал Айхеле агентству Рейтер.
Поэтому, считает Айхеле, неудивительно, что производители вынуждены повышать цены на конечный продукт. "Остается надеяться, что доминирующие на рынке торговые концерны осознали чрезмерный и угрожающий существованию рост затрат, с которым сталкиваются их поставщики", - сказал глава DBB.
Вместе с тем он отметил, что рост цен не повлияет на объем предложения, дефицита продукции опасаться не стоит.