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Россия не будет играть на переговорах с Киевом в кошки-мышки, заявил Лавров

Россия не будет играть на переговорах с Киевом в кошки-мышки, заявил Лавров - РИА Новости, 05.04.2022

Россия не будет играть на переговорах с Киевом в кошки-мышки, заявил Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя перспективы переговоров с Украиной по миру и тактику Киева заявил, что Москва не будет "играть в кошки-мышки". РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T20:19

2022-04-05T20:19

2022-04-05T20:44

киев

украина

сергей лавров

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя перспективы переговоров с Украиной по миру и тактику Киева заявил, что Москва не будет "играть в кошки-мышки"."Нас настораживает, что украинская сторона решила требовать, чтобы в случае заключения (мирного - ред.) договора в течение нескольких дней были прекращены все военные действия, российские вооруженные силы покинули Украину, а после этого предстоит референдум, предстоит ратификация в парламенте. И существует очень большая вероятность того, что когда эта ратификация и референдум даст отрицательный результат, переговорный процесс придется начинать заново", - заявил Лавров журналистам."В такие кошки-мышки мы играть не хотим", - подчеркнул Лавров.

https://ria.ru/20220404/vstrecha-1781793754.html

киев

украина

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Наталья Макарова

киев, украина, сергей лавров, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире