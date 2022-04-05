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Россия не будет играть на переговорах с Киевом в кошки-мышки, заявил Лавров - РИА Новости, 05.04.2022
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Россия не будет играть на переговорах с Киевом в кошки-мышки, заявил Лавров
Россия не будет играть на переговорах с Киевом в кошки-мышки, заявил Лавров - РИА Новости, 05.04.2022
Россия не будет играть на переговорах с Киевом в кошки-мышки, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя перспективы переговоров с Украиной по миру и тактику Киева заявил, что Москва не будет "играть в кошки-мышки". РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T20:19
2022-04-05T20:44
киев
украина
сергей лавров
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя перспективы переговоров с Украиной по миру и тактику Киева заявил, что Москва не будет "играть в кошки-мышки"."Нас настораживает, что украинская сторона решила требовать, чтобы в случае заключения (мирного - ред.) договора в течение нескольких дней были прекращены все военные действия, российские вооруженные силы покинули Украину, а после этого предстоит референдум, предстоит ратификация в парламенте. И существует очень большая вероятность того, что когда эта ратификация и референдум даст отрицательный результат, переговорный процесс придется начинать заново", - заявил Лавров журналистам."В такие кошки-мышки мы играть не хотим", - подчеркнул Лавров.
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киев, украина, сергей лавров, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
20:19 05.04.2022 (обновлено: 20:44 05.04.2022)
 
Россия не будет играть на переговорах с Киевом в кошки-мышки, заявил Лавров

Глава МИД Лавров о тактике Киева на переговорах по миру: играть в кошки-мышки мы не будем

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя перспективы переговоров с Украиной по миру и тактику Киева заявил, что Москва не будет "играть в кошки-мышки".
"Нас настораживает, что украинская сторона решила требовать, чтобы в случае заключения (мирного - ред.) договора в течение нескольких дней были прекращены все военные действия, российские вооруженные силы покинули Украину, а после этого предстоит референдум, предстоит ратификация в парламенте. И существует очень большая вероятность того, что когда эта ратификация и референдум даст отрицательный результат, переговорный процесс придется начинать заново", - заявил Лавров журналистам.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
4 апреля, 22:42
Лавров назвал условие встречи Путина и Зеленского
"В такие кошки-мышки мы играть не хотим", - подчеркнул Лавров.
 
КиевУкраинаСергей ЛавровРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В мире
 
 
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