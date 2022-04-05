https://ria.ru/20220405/otnosheniya-1781807552.html

Эксперт: отношения Венгрии и Украины будут прохладными из-за Зеленского

Эксперт: отношения Венгрии и Украины будут прохладными из-за Зеленского - РИА Новости, 05.04.2022

Эксперт: отношения Венгрии и Украины будут прохладными из-за Зеленского

Отношения Венгрии и Украины будут прохладными и прагматичными, но не нормальными из-за резких высказываний Владимира Зеленского и проводимой Украиной... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T05:09

2022-04-05T05:09

2022-04-05T05:09

в мире

венгрия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778210057_0:159:3048:1874_1920x0_80_0_0_f0680666ca12acdeb36b3b2dce16d1b8.jpg

БУДАПЕШТ, 5 апр - РИА Новости. Отношения Венгрии и Украины будут прохладными и прагматичными, но не нормальными из-за резких высказываний Владимира Зеленского и проводимой Украиной национальной политики по отношению к венгерскому меньшинству, заявил в комментарии РИА Новости журналист, главный редактор Moszkvater.com Габор Штир.По его словам, отношения Венгрии и Украины за последние годы ухудшились, "потому что то, как Украина относится к венгерским нацменьшинствам, - это ужас".Эксперт считает, что Будапешт все равно продолжит поддерживать отношения с Киевом, потому что на территории Украины живет около 100 тысяч венгров. "Значит, с Украиной – охлажденно, прагматично, не против, но кроме гуманитарной помощи, после того, как вел себя Зеленский по отношению к Орбану и Венгрии, по-моему, в ближайшем будущем ничего больше невозможно ожидать", - сказал он.Штир также добавил, что из-за кризиса на Украине ухудшились отношения Венгрии с Польшей, поскольку руководства двух стран заняли разные позиции по украинскому вопросу. "Орбан не хочет потерять этого союзника, потому что в европейских баталиях Польша и Венгрия идут вместе. Значит, он из-за этого тоже, исходя из венгерских интересов, из прагматичности попробует сохранить (этот союз – ред.) и не пойдет против Польши, и будет из-за этого сдержан в вопросе Украина-Россия".Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла в 2020 году на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Также на Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.

https://radiosputnik.ria.ru/20220404/serbiya-1781736450.html

https://ria.ru/20220405/gaz-1781805388.html

венгрия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, венгрия, украина