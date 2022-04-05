Эксперт: отношения Венгрии и Украины будут прохладными из-за Зеленского
Эксперт Штир: отношения Венгрии и Украины будут прохладными из-за высказываний Зеленского
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeВладимир Зеленский
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Владимир Зеленский
БУДАПЕШТ, 5 апр - РИА Новости. Отношения Венгрии и Украины будут прохладными и прагматичными, но не нормальными из-за резких высказываний Владимира Зеленского и проводимой Украиной национальной политики по отношению к венгерскому меньшинству, заявил в комментарии РИА Новости журналист, главный редактор Moszkvater.com Габор Штир.
"После того как Зеленский три раза в последние недели в разгар кампании в высказываниях нападал на (премьер-министра Венгрии) Орбана, на Венгрию, чего после этого ожидать? Мы будем, как и до этого, оказывать гуманитарную помощь, но какие нормальные отношения после этого? Прагматичные, возможно", - сказал Штир.
Эксперт считает, что Будапешт все равно продолжит поддерживать отношения с Киевом, потому что на территории Украины живет около 100 тысяч венгров. "Значит, с Украиной – охлажденно, прагматично, не против, но кроме гуманитарной помощи, после того, как вел себя Зеленский по отношению к Орбану и Венгрии, по-моему, в ближайшем будущем ничего больше невозможно ожидать", - сказал он.
Штир также добавил, что из-за кризиса на Украине ухудшились отношения Венгрии с Польшей, поскольку руководства двух стран заняли разные позиции по украинскому вопросу. "Орбан не хочет потерять этого союзника, потому что в европейских баталиях Польша и Венгрия идут вместе. Значит, он из-за этого тоже, исходя из венгерских интересов, из прагматичности попробует сохранить (этот союз – ред.) и не пойдет против Польши, и будет из-за этого сдержан в вопросе Украина-Россия".
Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла в 2020 году на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Также на Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.