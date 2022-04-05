09:57 05.04.2022 (обновлено: 11:51 05.04.2022)
Бибилов рассказал об отношениях Южной Осетии с Грузией
Глава Южной Осетии Бибилов: вхождение в состав России не отразится на транзите в Грузию
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПограничный пост упрощенного перехода границы Мосабруни республики Южная Осетия
Пограничный пост упрощенного перехода границы Мосабруни республики Южная Осетия
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Вхождение Южной Осетии в состав РФ не отразится на транзите в Грузию, его фактически нет, заявил в интервью РИА Новости президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.
Ранее Бибилов заявил, что сейчас ведутся консультации с РФ, референдум по вхождению республики в состав РФ может состояться после 10 апреля. По его словам, решение о проведении референдума по вхождению в состав РФ поддержали ведущие российские политики.
"На сегодняшний день вообще нет транзита из России в Грузию через Южную Осетию. Поэтому это нам вообще не мешает. Нас это не задевает нисколько, никакого транзита у нас (нет – ред.) с Республикой Грузия, все границы закрыты, никаких экономических связей у нас нет, никаких политических связей у нас нет, кроме тех переговорных процессов, которые происходят в рамках МПРИ и в рамках женевских дискуссий. Поэтому тут абсолютно никакой, скажем так, накладочки нет", - сказал он.