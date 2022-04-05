https://ria.ru/20220405/osetiya-1781827064.html

Бибилов рассказал об отношениях Южной Осетии с Грузией

Бибилов рассказал об отношениях Южной Осетии с Грузией - РИА Новости, 05.04.2022

Бибилов рассказал об отношениях Южной Осетии с Грузией

Вхождение Южной Осетии в состав РФ не отразится на транзите в Грузию, его фактически нет, заявил в интервью РИА Новости президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T09:57

2022-04-05T09:57

2022-04-05T11:51

южная осетия

анатолий бибилов

россия

грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577246184_0:303:3003:1992_1920x0_80_0_0_21cf44763269b53489668a56faa947f6.jpg

МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Вхождение Южной Осетии в состав РФ не отразится на транзите в Грузию, его фактически нет, заявил в интервью РИА Новости президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.Ранее Бибилов заявил, что сейчас ведутся консультации с РФ, референдум по вхождению республики в состав РФ может состояться после 10 апреля. По его словам, решение о проведении референдума по вхождению в состав РФ поддержали ведущие российские политики."На сегодняшний день вообще нет транзита из России в Грузию через Южную Осетию. Поэтому это нам вообще не мешает. Нас это не задевает нисколько, никакого транзита у нас (нет – ред.) с Республикой Грузия, все границы закрыты, никаких экономических связей у нас нет, никаких политических связей у нас нет, кроме тех переговорных процессов, которые происходят в рамках МПРИ и в рамках женевских дискуссий. Поэтому тут абсолютно никакой, скажем так, накладочки нет", - сказал он.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20220405/referendum-1781815179.html

южная осетия

россия

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

южная осетия, анатолий бибилов, россия, грузия