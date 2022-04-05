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Бибилов рассказал об отношениях Южной Осетии с Грузией - РИА Новости, 05.04.2022
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Бибилов рассказал об отношениях Южной Осетии с Грузией
Бибилов рассказал об отношениях Южной Осетии с Грузией - РИА Новости, 05.04.2022
Бибилов рассказал об отношениях Южной Осетии с Грузией
Вхождение Южной Осетии в состав РФ не отразится на транзите в Грузию, его фактически нет, заявил в интервью РИА Новости президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T09:57
2022-04-05T11:51
южная осетия
анатолий бибилов
россия
грузия
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Вхождение Южной Осетии в состав РФ не отразится на транзите в Грузию, его фактически нет, заявил в интервью РИА Новости президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.Ранее Бибилов заявил, что сейчас ведутся консультации с РФ, референдум по вхождению республики в состав РФ может состояться после 10 апреля. По его словам, решение о проведении референдума по вхождению в состав РФ поддержали ведущие российские политики."На сегодняшний день вообще нет транзита из России в Грузию через Южную Осетию. Поэтому это нам вообще не мешает. Нас это не задевает нисколько, никакого транзита у нас (нет – ред.) с Республикой Грузия, все границы закрыты, никаких экономических связей у нас нет, никаких политических связей у нас нет, кроме тех переговорных процессов, которые происходят в рамках МПРИ и в рамках женевских дискуссий. Поэтому тут абсолютно никакой, скажем так, накладочки нет", - сказал он.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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южная осетия, анатолий бибилов, россия, грузия
09:57 05.04.2022 (обновлено: 11:51 05.04.2022)
 
Бибилов рассказал об отношениях Южной Осетии с Грузией

Глава Южной Осетии Бибилов: вхождение в состав России не отразится на транзите в Грузию

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПограничный пост упрощенного перехода границы Мосабруни республики Южная Осетия
Пограничный пост упрощенного перехода границы Мосабруни республики Южная Осетия - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Пограничный пост упрощенного перехода границы Мосабруни республики Южная Осетия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Вхождение Южной Осетии в состав РФ не отразится на транзите в Грузию, его фактически нет, заявил в интервью РИА Новости президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.
Ранее Бибилов заявил, что сейчас ведутся консультации с РФ, референдум по вхождению республики в состав РФ может состояться после 10 апреля. По его словам, решение о проведении референдума по вхождению в состав РФ поддержали ведущие российские политики.
"На сегодняшний день вообще нет транзита из России в Грузию через Южную Осетию. Поэтому это нам вообще не мешает. Нас это не задевает нисколько, никакого транзита у нас (нет – ред.) с Республикой Грузия, все границы закрыты, никаких экономических связей у нас нет, никаких политических связей у нас нет, кроме тех переговорных процессов, которые происходят в рамках МПРИ и в рамках женевских дискуссий. Поэтому тут абсолютно никакой, скажем так, накладочки нет", - сказал он.
Читайте полный текст интервью >>
Бибилов: ведущие российские политики поддержали Цхинвал по вопросу референдума - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
Вчера, 08:36
В России поддержали идею референдума в Южной Осетии, заявил Бибилов
 
Южная ОсетияАнатолий БибиловРоссияГрузия
 
 
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