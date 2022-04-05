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Полянский: Россия призывает США убрать ядерное оружие из неядерных стран - РИА Новости, 05.04.2022
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Полянский: Россия призывает США убрать ядерное оружие из неядерных стран
Полянский: Россия призывает США убрать ядерное оружие из неядерных стран - РИА Новости, 05.04.2022
Полянский: Россия призывает США убрать ядерное оружие из неядерных стран
Россия призывает вернуть ядерное оружие США из неядерных стран на их территорию, инфраструктура для его размещения в Европе должна быть ликвидирована, заявил на РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T03:58
2022-04-05T03:58
в мире
нато
сша
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ООН, 5 апр – РИА Новости. Россия призывает вернуть ядерное оружие США из неядерных стран на их территорию, инфраструктура для его размещения в Европе должна быть ликвидирована, заявил на заседании комиссии ООН по разоружению первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."В нарушение обязательств по ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия - ред.) на территории отдельных неядерных европейских стран сохраняется американское нестратегическое ядерное оружие, ведется модернизация таких вооружений и их средств доставки, продолжается и проведение так называемых "совместных ядерных миссий" НАТО, которые предполагают привлечение неядерных членов альянса к тренировкам по обращению с ядерными вооружениями и их применению", - сказал Полянский."Необходимо прекратить такую практику, вернуть ядерное оружие на национальную территорию его обладателя и ликвидировать инфраструктуру для его размещения в Европе", - подчеркнул он.
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в мире, нато, сша
03:58 05.04.2022
 
Полянский: Россия призывает США убрать ядерное оружие из неядерных стран

Зампостпреда Полянский: Россия призывает США убрать ядерное оружие из неядерных стран

© AP Photo / U.S. Air Force/ Senior Airman Ian DudleyИспытания американской межконтинентальной баллистической ракеты
Испытания американской межконтинентальной баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© AP Photo / U.S. Air Force/ Senior Airman Ian Dudley
Испытания американской межконтинентальной баллистической ракеты
Читать ria.ru в
ООН, 5 апр – РИА Новости. Россия призывает вернуть ядерное оружие США из неядерных стран на их территорию, инфраструктура для его размещения в Европе должна быть ликвидирована, заявил на заседании комиссии ООН по разоружению первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"В нарушение обязательств по ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия - ред.) на территории отдельных неядерных европейских стран сохраняется американское нестратегическое ядерное оружие, ведется модернизация таких вооружений и их средств доставки, продолжается и проведение так называемых "совместных ядерных миссий" НАТО, которые предполагают привлечение неядерных членов альянса к тренировкам по обращению с ядерными вооружениями и их применению", - сказал Полянский.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
Вчера, 12:35
В Кремле отреагировали на предложение Польши разместить ядерное оружие США
"Необходимо прекратить такую практику, вернуть ядерное оружие на национальную территорию его обладателя и ликвидировать инфраструктуру для его размещения в Европе", - подчеркнул он.
 
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