Полянский: Россия призывает США убрать ядерное оружие из неядерных стран
Зампостпреда Полянский: Россия призывает США убрать ядерное оружие из неядерных стран
© AP Photo / U.S. Air Force/ Senior Airman Ian DudleyИспытания американской межконтинентальной баллистической ракеты
© AP Photo / U.S. Air Force/ Senior Airman Ian Dudley
Испытания американской межконтинентальной баллистической ракеты
ООН, 5 апр – РИА Новости. Россия призывает вернуть ядерное оружие США из неядерных стран на их территорию, инфраструктура для его размещения в Европе должна быть ликвидирована, заявил на заседании комиссии ООН по разоружению первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"В нарушение обязательств по ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия - ред.) на территории отдельных неядерных европейских стран сохраняется американское нестратегическое ядерное оружие, ведется модернизация таких вооружений и их средств доставки, продолжается и проведение так называемых "совместных ядерных миссий" НАТО, которые предполагают привлечение неядерных членов альянса к тренировкам по обращению с ядерными вооружениями и их применению", - сказал Полянский.
"Необходимо прекратить такую практику, вернуть ядерное оружие на национальную территорию его обладателя и ликвидировать инфраструктуру для его размещения в Европе", - подчеркнул он.