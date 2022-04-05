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Полянский: Россия призывает США убрать ядерное оружие из неядерных стран

Полянский: Россия призывает США убрать ядерное оружие из неядерных стран - РИА Новости, 05.04.2022

Полянский: Россия призывает США убрать ядерное оружие из неядерных стран

Россия призывает вернуть ядерное оружие США из неядерных стран на их территорию, инфраструктура для его размещения в Европе должна быть ликвидирована, заявил на РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T03:58

2022-04-05T03:58

2022-04-05T03:58

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ООН, 5 апр – РИА Новости. Россия призывает вернуть ядерное оружие США из неядерных стран на их территорию, инфраструктура для его размещения в Европе должна быть ликвидирована, заявил на заседании комиссии ООН по разоружению первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."В нарушение обязательств по ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия - ред.) на территории отдельных неядерных европейских стран сохраняется американское нестратегическое ядерное оружие, ведется модернизация таких вооружений и их средств доставки, продолжается и проведение так называемых "совместных ядерных миссий" НАТО, которые предполагают привлечение неядерных членов альянса к тренировкам по обращению с ядерными вооружениями и их применению", - сказал Полянский."Необходимо прекратить такую практику, вернуть ядерное оружие на национальную территорию его обладателя и ликвидировать инфраструктуру для его размещения в Европе", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220404/polsha-1781657445.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, нато, сша