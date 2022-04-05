https://ria.ru/20220405/oruzhie-1781804956.html

Зампостпреда в ООН: рассуждения о ядерном оружии рассчитаны на нагнетание

Зампостпреда в ООН: рассуждения о ядерном оружии рассчитаны на нагнетание - РИА Новости, 05.04.2022

Зампостпреда в ООН: рассуждения о ядерном оружии рассчитаны на нагнетание

Рассуждения о якобы возможности применения ядерного оружия РФ на Украине не имеют рациональной основы, заявил на заседании комиссии ООН по разоружению первый... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T03:14

2022-04-05T03:14

2022-04-05T03:42

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ООН, 5 апр - РИА Новости. Рассуждения о якобы возможности применения ядерного оружия РФ на Украине не имеют рациональной основы, заявил на заседании комиссии ООН по разоружению первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Констатируем, что из уст безответственных западных политиков и экспертов приходится слышать провокационные инсинуации о якобы возможном применении со стороны России в ходе специальной военной операции на Украине ядерного оружия", - сказал Полянский."Эти вбросы не имеют ни малейшей рациональной основы, они нацелены на нагнетание градуса антироссийской истерии и рассчитаны на публику, не знакомую с основами российской политики в области безопасности и обороны, которая носит сугубо оборонительный характер", - подчеркнул он.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, россия