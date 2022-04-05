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Зампостпреда в ООН: рассуждения о ядерном оружии рассчитаны на нагнетание - РИА Новости, 05.04.2022
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Зампостпреда в ООН: рассуждения о ядерном оружии рассчитаны на нагнетание
Зампостпреда в ООН: рассуждения о ядерном оружии рассчитаны на нагнетание - РИА Новости, 05.04.2022
Зампостпреда в ООН: рассуждения о ядерном оружии рассчитаны на нагнетание
Рассуждения о якобы возможности применения ядерного оружия РФ на Украине не имеют рациональной основы, заявил на заседании комиссии ООН по разоружению первый... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T03:14
2022-04-05T03:42
в мире
украина
россия
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ООН, 5 апр - РИА Новости. Рассуждения о якобы возможности применения ядерного оружия РФ на Украине не имеют рациональной основы, заявил на заседании комиссии ООН по разоружению первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Констатируем, что из уст безответственных западных политиков и экспертов приходится слышать провокационные инсинуации о якобы возможном применении со стороны России в ходе специальной военной операции на Украине ядерного оружия", - сказал Полянский."Эти вбросы не имеют ни малейшей рациональной основы, они нацелены на нагнетание градуса антироссийской истерии и рассчитаны на публику, не знакомую с основами российской политики в области безопасности и обороны, которая носит сугубо оборонительный характер", - подчеркнул он.
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в мире, украина, россия
03:14 05.04.2022 (обновлено: 03:42 05.04.2022)
 
Зампостпреда в ООН: рассуждения о ядерном оружии рассчитаны на нагнетание

Зампостпреда Полянский: рассуждения о применении ядерного оружия рассчитаны на нагнетание

© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018 - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Роман Махмутов
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ООН, 5 апр - РИА Новости. Рассуждения о якобы возможности применения ядерного оружия РФ на Украине не имеют рациональной основы, заявил на заседании комиссии ООН по разоружению первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Констатируем, что из уст безответственных западных политиков и экспертов приходится слышать провокационные инсинуации о якобы возможном применении со стороны России в ходе специальной военной операции на Украине ядерного оружия", - сказал Полянский.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
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"Эти вбросы не имеют ни малейшей рациональной основы, они нацелены на нагнетание градуса антироссийской истерии и рассчитаны на публику, не знакомую с основами российской политики в области безопасности и обороны, которая носит сугубо оборонительный характер", - подчеркнул он.
 
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