Ограничения США по госдолгу России затронут инвесторов, предупредил эксперт
Эксперт Полевой: новые ограничения США по госдолгу России ударят по иностранным инвесторам
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Новые ограничения США, в виде запрета на проведение долларовых платежей по долгу России в американских банках, ударят по иностранным инвесторам, полагает директор по инвестициям компании "Локо-Инвест" Дмитрий Полевой.
Агентство Рейтер во вторник сообщило со ссылкой на представителя минфина США, что американское ведомство не даст разрешения на проведение долларовых платежей по суверенному долгу России в американских банках.
"Если Минфин США все же запретит проведение долларовых платежей по суверенному долгу РФ, это ударит, прежде всего, по нерезидентам, поскольку с российскими держателями Минфин всегда может рассчитаться в рублях по рыночному курсу (отказ от него мы не ждем), как это и произошло с выкупом бондов с погашением 4 апреля", - говорит эксперт.
Минфин в конце марта досрочно выкупил за рубли 72,4% выпуска евробондов с погашением в апреле, получив бумаги выпуска на 1,448 миллиарда долларов. Владельцы предъявленных к выкупу евробондов в полном объеме получили рублевый эквивалент их номинальной стоимости, а также эквивалент купонного дохода, накопленного на дату расчетов по выкупу, на 124,4 миллиарда рублей. После досрочного выкупа остаток выпуска "Россия-2022" в обращении составлял 552,4 миллиона долларов по номиналу.
Если у США нет цели юридически "банкротить" РФ, то проще продлить лицензию и позволить РФ гасить валютный долг из замороженных резервов, говорит Полевой. "Недоступность средств из-за санкций – это явный "форс-мажор", Минфин РФ способен обслуживать долг и продолжал это делать. Без доступа к своим корсчетам осуществлять платежи в валюте (даже той, которая физически есть в РФ) Минфин вряд ли сможет. Мяч на стороне США, ждём деталей", - резюмирует он.