https://ria.ru/20220405/ogranicheniya-1781913799.html

Ограничения США по госдолгу России затронут инвесторов, предупредил эксперт

Ограничения США по госдолгу России затронут инвесторов, предупредил эксперт - РИА Новости, 05.04.2022

Ограничения США по госдолгу России затронут инвесторов, предупредил эксперт

Новые ограничения США, в виде запрета на проведение долларовых платежей по долгу России в американских банках, ударят по иностранным инвесторам, полагает... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T15:49

2022-04-05T15:49

2022-04-05T15:49

экономика

сша

россия

министерство финансов сша

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Новые ограничения США, в виде запрета на проведение долларовых платежей по долгу России в американских банках, ударят по иностранным инвесторам, полагает директор по инвестициям компании "Локо-Инвест" Дмитрий Полевой.Агентство Рейтер во вторник сообщило со ссылкой на представителя минфина США, что американское ведомство не даст разрешения на проведение долларовых платежей по суверенному долгу России в американских банках."Если Минфин США все же запретит проведение долларовых платежей по суверенному долгу РФ, это ударит, прежде всего, по нерезидентам, поскольку с российскими держателями Минфин всегда может рассчитаться в рублях по рыночному курсу (отказ от него мы не ждем), как это и произошло с выкупом бондов с погашением 4 апреля", - говорит эксперт.Минфин в конце марта досрочно выкупил за рубли 72,4% выпуска евробондов с погашением в апреле, получив бумаги выпуска на 1,448 миллиарда долларов. Владельцы предъявленных к выкупу евробондов в полном объеме получили рублевый эквивалент их номинальной стоимости, а также эквивалент купонного дохода, накопленного на дату расчетов по выкупу, на 124,4 миллиарда рублей. После досрочного выкупа остаток выпуска "Россия-2022" в обращении составлял 552,4 миллиона долларов по номиналу.Если у США нет цели юридически "банкротить" РФ, то проще продлить лицензию и позволить РФ гасить валютный долг из замороженных резервов, говорит Полевой. "Недоступность средств из-за санкций – это явный "форс-мажор", Минфин РФ способен обслуживать долг и продолжал это делать. Без доступа к своим корсчетам осуществлять платежи в валюте (даже той, которая физически есть в РФ) Минфин вряд ли сможет. Мяч на стороне США, ждём деталей", - резюмирует он.

https://ria.ru/20220405/dollar-1781770961.html

https://ria.ru/20220404/kitay-1781314723.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, сша, россия, министерство финансов сша, министерство финансов рф (минфин россии)