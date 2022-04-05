https://ria.ru/20220405/obstrel-1781901214.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Александровку

Украинские войска обстреляли Донецк и Александровку - РИА Новости, 05.04.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Александровку

Украинские войска в 14.40 обстреляли Петровский район Донецка и населенный пункт Александровка, выпустив 14 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T15:01

2022-04-05T15:01

2022-04-05T15:13

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

вооруженные силы украины

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донецкая народная республика

владимир путин

россия

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ДОНЕЦК, 5 апр - РИА Новости. Украинские войска в 14.40 обстреляли Петровский район Донецка и населенный пункт Александровка, выпустив 14 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Александровка: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра; 14.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, донецк (днр), донецкая народная республика, владимир путин, россия, петровский район