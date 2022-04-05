https://ria.ru/20220405/obrazovanie-1781867032.html
Милонов предложил исключить некоторые специальности из высшего образования
Милонов предложил исключить некоторые специальности из высшего образования - РИА Новости, 05.04.2022
Милонов предложил исключить некоторые специальности из высшего образования
Некоторые "новомодные" профессии можно исключить из программ высшего образования и обучать им в рамках курсов, заявил РИА Новости депутат Госдумы Виталий... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T12:48
2022-04-05T12:48
2022-04-05T12:49
общество
россия
виталий милонов
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Некоторые "новомодные" профессии можно исключить из программ высшего образования и обучать им в рамках курсов, заявил РИА Новости депутат Госдумы Виталий Милонов."Думаю, что не все нынешние профессии, которым учат в современных вузах, должны находиться в системе высшего образования: различные новомодные специальности, связанные с конъюнктурой на рынке (соцсети или какие-то узкие продажи), можно опустить с высшей ступени до курсов", - подчеркнул политик.Кроме того, Милонов считает также возможным возвращение в России программ специалитета (обучения по программе высшего образования в пятилетний срок) в течение двух лет."Думаю, что возвращение специалитета возможно в течение 1-2 лет. К счастью, мы не уничтожили опыт построения учебного процесса, не потеряли умений", - отметил он.
https://ria.ru/20220329/obrazovanie-1780596104.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, виталий милонов
12:48 05.04.2022 (обновлено: 12:49 05.04.2022)
Милонов предложил исключить некоторые специальности из высшего образования
Депутат Милонов предложил убрать "новомодные" специальности из системы высшего образования
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Некоторые "новомодные" профессии можно исключить из программ высшего образования и обучать им в рамках курсов, заявил РИА Новости депутат Госдумы Виталий Милонов.
"Думаю, что не все нынешние профессии, которым учат в современных вузах, должны находиться в системе высшего образования: различные новомодные специальности, связанные с конъюнктурой на рынке (соцсети или какие-то узкие продажи), можно опустить с высшей ступени до курсов", - подчеркнул политик.
Кроме того, Милонов считает также возможным возвращение в России
программ специалитета (обучения по программе высшего образования в пятилетний срок) в течение двух лет.
"Думаю, что возвращение специалитета возможно в течение 1-2 лет. К счастью, мы не уничтожили опыт построения учебного процесса, не потеряли умений", - отметил он.