https://ria.ru/20220405/obrazovanie-1781867032.html

Милонов предложил исключить некоторые специальности из высшего образования

Милонов предложил исключить некоторые специальности из высшего образования - РИА Новости, 05.04.2022

Милонов предложил исключить некоторые специальности из высшего образования

Некоторые "новомодные" профессии можно исключить из программ высшего образования и обучать им в рамках курсов, заявил РИА Новости депутат Госдумы Виталий... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T12:48

2022-04-05T12:48

2022-04-05T12:49

общество

россия

виталий милонов

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Некоторые "новомодные" профессии можно исключить из программ высшего образования и обучать им в рамках курсов, заявил РИА Новости депутат Госдумы Виталий Милонов."Думаю, что не все нынешние профессии, которым учат в современных вузах, должны находиться в системе высшего образования: различные новомодные специальности, связанные с конъюнктурой на рынке (соцсети или какие-то узкие продажи), можно опустить с высшей ступени до курсов", - подчеркнул политик.Кроме того, Милонов считает также возможным возвращение в России программ специалитета (обучения по программе высшего образования в пятилетний срок) в течение двух лет."Думаю, что возвращение специалитета возможно в течение 1-2 лет. К счастью, мы не уничтожили опыт построения учебного процесса, не потеряли умений", - отметил он.

https://ria.ru/20220329/obrazovanie-1780596104.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, виталий милонов