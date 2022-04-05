https://ria.ru/20220405/npo-1781940094.html
В генштабе США предложили строить в Восточной Европе постоянные базы
В генштабе США предложили строить в Восточной Европе постоянные базы - РИА Новости, 05.04.2022
В генштабе США предложили строить в Восточной Европе постоянные базы
Председатель объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли предложил строить постоянные военные базы в странах восточного фланга НАТО, но... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T17:15
2022-04-05T17:15
2022-04-05T17:40
россия
польша
нато
сша
румыния
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ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Председатель объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли предложил строить постоянные военные базы в странах восточного фланга НАТО, но комплектовать их ротируемым личным составом."Я думаю, что реальное присутствие - это всегда хороший фактор сдерживания... Мой совет создавать постоянные базы, но не размещать там личный состав на постоянной основе", - сказал он на бюджетных слушаниях в палате представителей.Ротация на таких базах "экспедиционных сил" позволит, по его словам, не тратиться на строительство инфраструктуры для семей военнослужащих, включая жилье или школы.Милли добавил, что многие европейские союзники США, включая Польшу и Румынию, "горят желанием" строить и финансировать постоянные базы.
https://ria.ru/20220405/nato-1781944000.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, польша, нато, сша, румыния
17:15 05.04.2022 (обновлено: 17:40 05.04.2022)
В генштабе США предложили строить в Восточной Европе постоянные базы
Начгенштаба США Милли: в Восточной Европе нужны постоянные базы НАТО с ротацией персонала
ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Председатель объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли предложил строить постоянные военные базы в странах восточного фланга НАТО, но комплектовать их ротируемым личным составом.
"Я думаю, что реальное присутствие - это всегда хороший фактор сдерживания... Мой совет создавать постоянные базы, но не размещать там личный состав на постоянной основе", - сказал он на бюджетных слушаниях в палате представителей.
Ротация на таких базах "экспедиционных сил" позволит, по его словам, не тратиться на строительство инфраструктуры для семей военнослужащих, включая жилье или школы.
Милли добавил, что многие европейские союзники США
, включая Польшу
и Румынию
, "горят желанием" строить и финансировать постоянные базы.