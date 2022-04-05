https://ria.ru/20220405/npo-1781940094.html

В генштабе США предложили строить в Восточной Европе постоянные базы

В генштабе США предложили строить в Восточной Европе постоянные базы - РИА Новости, 05.04.2022

В генштабе США предложили строить в Восточной Европе постоянные базы

Председатель объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли предложил строить постоянные военные базы в странах восточного фланга НАТО, но... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T17:15

2022-04-05T17:15

2022-04-05T17:40

россия

польша

нато

сша

румыния

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ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Председатель объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли предложил строить постоянные военные базы в странах восточного фланга НАТО, но комплектовать их ротируемым личным составом."Я думаю, что реальное присутствие - это всегда хороший фактор сдерживания... Мой совет создавать постоянные базы, но не размещать там личный состав на постоянной основе", - сказал он на бюджетных слушаниях в палате представителей.Ротация на таких базах "экспедиционных сил" позволит, по его словам, не тратиться на строительство инфраструктуры для семей военнослужащих, включая жилье или школы.Милли добавил, что многие европейские союзники США, включая Польшу и Румынию, "горят желанием" строить и финансировать постоянные базы.

https://ria.ru/20220405/nato-1781944000.html

россия

польша

сша

румыния

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, польша, нато, сша, румыния