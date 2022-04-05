Рейтинг@Mail.ru
В генштабе США предложили строить в Восточной Европе постоянные базы - РИА Новости, 05.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220405/npo-1781940094.html
В генштабе США предложили строить в Восточной Европе постоянные базы
В генштабе США предложили строить в Восточной Европе постоянные базы - РИА Новости, 05.04.2022
В генштабе США предложили строить в Восточной Европе постоянные базы
Председатель объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли предложил строить постоянные военные базы в странах восточного фланга НАТО, но... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T17:15
2022-04-05T17:40
россия
польша
нато
сша
румыния
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586627679_0:268:2757:1819_1920x0_80_0_0_48d0530a0481cb2dfafd857b7b7b3335.jpg
ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Председатель объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли предложил строить постоянные военные базы в странах восточного фланга НАТО, но комплектовать их ротируемым личным составом."Я думаю, что реальное присутствие - это всегда хороший фактор сдерживания... Мой совет создавать постоянные базы, но не размещать там личный состав на постоянной основе", - сказал он на бюджетных слушаниях в палате представителей.Ротация на таких базах "экспедиционных сил" позволит, по его словам, не тратиться на строительство инфраструктуры для семей военнослужащих, включая жилье или школы.Милли добавил, что многие европейские союзники США, включая Польшу и Румынию, "горят желанием" строить и финансировать постоянные базы.
https://ria.ru/20220405/nato-1781944000.html
россия
польша
сша
румыния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586627679_0:167:2508:2048_1920x0_80_0_0_dc7741dc2b4a3caa4b78d1d7fe27d394.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, польша, нато, сша, румыния
17:15 05.04.2022 (обновлено: 17:40 05.04.2022)
 
В генштабе США предложили строить в Восточной Европе постоянные базы

Начгенштаба США Милли: в Восточной Европе нужны постоянные базы НАТО с ротацией персонала

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЦеремония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише
Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Председатель объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли предложил строить постоянные военные базы в странах восточного фланга НАТО, но комплектовать их ротируемым личным составом.
"Я думаю, что реальное присутствие - это всегда хороший фактор сдерживания... Мой совет создавать постоянные базы, но не размещать там личный состав на постоянной основе", - сказал он на бюджетных слушаниях в палате представителей.
Ротация на таких базах "экспедиционных сил" позволит, по его словам, не тратиться на строительство инфраструктуры для семей военнослужащих, включая жилье или школы.
Милли добавил, что многие европейские союзники США, включая Польшу и Румынию, "горят желанием" строить и финансировать постоянные базы.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
Вчера, 17:31
В США призвали Финляндию и Швецию скорее определиться с членством в НАТО
 
РоссияПольшаНАТОСШАРумыния
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала