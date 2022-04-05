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Подразделения ЛНР прорвали оборону ВСУ на Северодонецком направлении
Подразделения ЛНР прорвали оборону ВСУ на Северодонецком направлении - РИА Новости, 05.04.2022
Подразделения ЛНР прорвали оборону ВСУ на Северодонецком направлении
Подразделения ЛНР прорвали оборону украинской мотопехотной бригады на Северодонецком направлении и уничтожили до 50 человек личного состава, идет бой на окраине РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T20:29
2022-04-05T20:29
2022-04-05T20:29
обострение ситуации в днр и лнр
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северодонецк
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Подразделения ЛНР прорвали оборону украинской мотопехотной бригады на Северодонецком направлении и уничтожили до 50 человек личного состава, идет бой на окраине Замуловки, заявил во вторник на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."На Северодонецком направлении подразделения Луганской народной республики прорвали оборону 57 мотопехотной бригады ВСУ, уничтожив до 50 человек личного состава и 9 единиц бронетехники, и ведут бой на северной окраине населенного пункта Замуловка", - сказал Конашенков.Он добавил, что группировка войск ЛНР продолжает наступление на позиции украинской 24-ой отдельной механизированной бригады и ведет бой на восточной окраине населенного пункта Новотошковское.
https://ria.ru/20220405/ukraina-1781974359.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, северодонецк, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина
Подразделения ЛНР прорвали оборону ВСУ на Северодонецком направлении
Минобороны: подразделения ЛНР прорвали оборону ВСУ на Северодонецком направлении