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Подразделения ЛНР прорвали оборону ВСУ на Северодонецком направлении - РИА Новости, 05.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220405/nastuplenie-1781975775.html
Подразделения ЛНР прорвали оборону ВСУ на Северодонецком направлении
Подразделения ЛНР прорвали оборону ВСУ на Северодонецком направлении - РИА Новости, 05.04.2022
Подразделения ЛНР прорвали оборону ВСУ на Северодонецком направлении
Подразделения ЛНР прорвали оборону украинской мотопехотной бригады на Северодонецком направлении и уничтожили до 50 человек личного состава, идет бой на окраине РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T20:29
2022-04-05T20:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
северодонецк
луганская народная республика
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Подразделения ЛНР прорвали оборону украинской мотопехотной бригады на Северодонецком направлении и уничтожили до 50 человек личного состава, идет бой на окраине Замуловки, заявил во вторник на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."На Северодонецком направлении подразделения Луганской народной республики прорвали оборону 57 мотопехотной бригады ВСУ, уничтожив до 50 человек личного состава и 9 единиц бронетехники, и ведут бой на северной окраине населенного пункта Замуловка", - сказал Конашенков.Он добавил, что группировка войск ЛНР продолжает наступление на позиции украинской 24-ой отдельной механизированной бригады и ведет бой на восточной окраине населенного пункта Новотошковское.
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северодонецк
луганская народная республика
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в мире, северодонецк, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина
20:29 05.04.2022
 
Подразделения ЛНР прорвали оборону ВСУ на Северодонецком направлении

Минобороны: подразделения ЛНР прорвали оборону ВСУ на Северодонецком направлении

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ЛНР
Боец Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Подразделения ЛНР прорвали оборону украинской мотопехотной бригады на Северодонецком направлении и уничтожили до 50 человек личного состава, идет бой на окраине Замуловки, заявил во вторник на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"На Северодонецком направлении подразделения Луганской народной республики прорвали оборону 57 мотопехотной бригады ВСУ, уничтожив до 50 человек личного состава и 9 единиц бронетехники, и ведут бой на северной окраине населенного пункта Замуловка", - сказал Конашенков.
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Он добавил, что группировка войск ЛНР продолжает наступление на позиции украинской 24-ой отдельной механизированной бригады и ведет бой на восточной окраине населенного пункта Новотошковское.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСеверодонецкЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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