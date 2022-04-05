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Подразделения ЛНР прорвали оборону ВСУ на Северодонецком направлении

Подразделения ЛНР прорвали оборону ВСУ на Северодонецком направлении - РИА Новости, 05.04.2022

Подразделения ЛНР прорвали оборону ВСУ на Северодонецком направлении

Подразделения ЛНР прорвали оборону украинской мотопехотной бригады на Северодонецком направлении и уничтожили до 50 человек личного состава, идет бой на окраине РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T20:29

2022-04-05T20:29

2022-04-05T20:29

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

северодонецк

луганская народная республика

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Подразделения ЛНР прорвали оборону украинской мотопехотной бригады на Северодонецком направлении и уничтожили до 50 человек личного состава, идет бой на окраине Замуловки, заявил во вторник на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."На Северодонецком направлении подразделения Луганской народной республики прорвали оборону 57 мотопехотной бригады ВСУ, уничтожив до 50 человек личного состава и 9 единиц бронетехники, и ведут бой на северной окраине населенного пункта Замуловка", - сказал Конашенков.Он добавил, что группировка войск ЛНР продолжает наступление на позиции украинской 24-ой отдельной механизированной бригады и ведет бой на восточной окраине населенного пункта Новотошковское.

https://ria.ru/20220405/ukraina-1781974359.html

северодонецк

луганская народная республика

украина

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Наталья Макарова

в мире, северодонецк, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина