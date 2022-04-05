https://ria.ru/20220405/moshennichestvo-1781862597.html
АСВ предупредило об активизации мошенников, действующих от его имени
АСВ предупредило об активизации мошенников, действующих от его имени - РИА Новости, 05.04.2022
АСВ предупредило об активизации мошенников, действующих от его имени
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предупредило об активизации мошенников, действующих от имени агентства: за последний месяц участились звонки с жалобами... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T12:33
2022-04-05T12:33
2022-04-05T12:33
агентство по страхованию вкладов
общество
мошенничество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139790/68/1397906839_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_705f6c39dc0d90c3e37d8bedb0e913e0.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предупредило об активизации мошенников, действующих от имени агентства: за последний месяц участились звонки с жалобами на злоумышленников, говорится в сообщении госкорпорации."Госкорпорация АСВ обращает внимание на активизацию мошенников, действующих от имени агентства. За последний месяц на горячую линию Агентства по страхованию вкладов участились звонки с жалобами на попытки мошеннических действий со стороны лиц, представляющихся сотрудниками АСВ", - сообщили в госкорпорации.В АСВ напомнили, что основными функциями организации являются страхование банковских вкладов, гарантирование пенсионных накоплений, управление ликвидационными процедурами банков, НПФ и страховых организаций, а также финансовое оздоровление кредитных организаций.Россиянам, которые сомневаются в том, что получили звонок или сообщение от сотрудника АСВ, агентство советует перезвонить на свою горячую линию или обратиться в группы в социальных сетях.
https://ria.ru/20220404/moshennichestvo-1781678430.html
https://ria.ru/20220328/moshennichestvo-1780413363.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139790/68/1397906839_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_1f46c34d56da01258878352ed4eeae48.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
агентство по страхованию вкладов, общество, мошенничество
АСВ предупредило об активизации мошенников, действующих от его имени
Агентство по страхованию вкладов предупредило о мошенниках, действующих от его имени
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предупредило об активизации мошенников, действующих от имени агентства: за последний месяц участились звонки с жалобами на злоумышленников, говорится в сообщении госкорпорации.
"Госкорпорация АСВ
обращает внимание на активизацию мошенников, действующих от имени агентства. За последний месяц на горячую линию Агентства по страхованию вкладов участились звонки с жалобами на попытки мошеннических действий со стороны лиц, представляющихся сотрудниками АСВ", - сообщили в госкорпорации.
В АСВ напомнили, что основными функциями организации являются страхование банковских вкладов, гарантирование пенсионных накоплений, управление ликвидационными процедурами банков, НПФ и страховых организаций, а также финансовое оздоровление кредитных организаций.
Россиянам, которые сомневаются в том, что получили звонок или сообщение от сотрудника АСВ, агентство советует перезвонить на свою горячую линию или обратиться в группы в социальных сетях.