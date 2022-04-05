https://ria.ru/20220405/moshennichestvo-1781862597.html

АСВ предупредило об активизации мошенников, действующих от его имени

АСВ предупредило об активизации мошенников, действующих от его имени - РИА Новости, 05.04.2022

АСВ предупредило об активизации мошенников, действующих от его имени

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предупредило об активизации мошенников, действующих от имени агентства: за последний месяц участились звонки с жалобами... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T12:33

2022-04-05T12:33

2022-04-05T12:33

агентство по страхованию вкладов

общество

мошенничество

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предупредило об активизации мошенников, действующих от имени агентства: за последний месяц участились звонки с жалобами на злоумышленников, говорится в сообщении госкорпорации."Госкорпорация АСВ обращает внимание на активизацию мошенников, действующих от имени агентства. За последний месяц на горячую линию Агентства по страхованию вкладов участились звонки с жалобами на попытки мошеннических действий со стороны лиц, представляющихся сотрудниками АСВ", - сообщили в госкорпорации.В АСВ напомнили, что основными функциями организации являются страхование банковских вкладов, гарантирование пенсионных накоплений, управление ликвидационными процедурами банков, НПФ и страховых организаций, а также финансовое оздоровление кредитных организаций.Россиянам, которые сомневаются в том, что получили звонок или сообщение от сотрудника АСВ, агентство советует перезвонить на свою горячую линию или обратиться в группы в социальных сетях.

https://ria.ru/20220404/moshennichestvo-1781678430.html

https://ria.ru/20220328/moshennichestvo-1780413363.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

агентство по страхованию вкладов, общество, мошенничество