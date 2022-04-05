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АСВ предупредило об активизации мошенников, действующих от его имени - РИА Новости, 05.04.2022
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АСВ предупредило об активизации мошенников, действующих от его имени
АСВ предупредило об активизации мошенников, действующих от его имени - РИА Новости, 05.04.2022
АСВ предупредило об активизации мошенников, действующих от его имени
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предупредило об активизации мошенников, действующих от имени агентства: за последний месяц участились звонки с жалобами... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T12:33
2022-04-05T12:33
агентство по страхованию вкладов
общество
мошенничество
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предупредило об активизации мошенников, действующих от имени агентства: за последний месяц участились звонки с жалобами на злоумышленников, говорится в сообщении госкорпорации."Госкорпорация АСВ обращает внимание на активизацию мошенников, действующих от имени агентства. За последний месяц на горячую линию Агентства по страхованию вкладов участились звонки с жалобами на попытки мошеннических действий со стороны лиц, представляющихся сотрудниками АСВ", - сообщили в госкорпорации.В АСВ напомнили, что основными функциями организации являются страхование банковских вкладов, гарантирование пенсионных накоплений, управление ликвидационными процедурами банков, НПФ и страховых организаций, а также финансовое оздоровление кредитных организаций.Россиянам, которые сомневаются в том, что получили звонок или сообщение от сотрудника АСВ, агентство советует перезвонить на свою горячую линию или обратиться в группы в социальных сетях.
https://ria.ru/20220404/moshennichestvo-1781678430.html
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агентство по страхованию вкладов, общество, мошенничество
12:33 05.04.2022
 
АСВ предупредило об активизации мошенников, действующих от его имени

Агентство по страхованию вкладов предупредило о мошенниках, действующих от его имени

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАгентство по страхованию вкладов. Архивное фото
Агентство по страхованию вкладов. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Агентство по страхованию вкладов. Архивное фото. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предупредило об активизации мошенников, действующих от имени агентства: за последний месяц участились звонки с жалобами на злоумышленников, говорится в сообщении госкорпорации.
"Госкорпорация АСВ обращает внимание на активизацию мошенников, действующих от имени агентства. За последний месяц на горячую линию Агентства по страхованию вкладов участились звонки с жалобами на попытки мошеннических действий со стороны лиц, представляющихся сотрудниками АСВ", - сообщили в госкорпорации.
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В АСВ напомнили, что основными функциями организации являются страхование банковских вкладов, гарантирование пенсионных накоплений, управление ликвидационными процедурами банков, НПФ и страховых организаций, а также финансовое оздоровление кредитных организаций.
Россиянам, которые сомневаются в том, что получили звонок или сообщение от сотрудника АСВ, агентство советует перезвонить на свою горячую линию или обратиться в группы в социальных сетях.
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