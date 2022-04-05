17:28 05.04.2022 (обновлено: 17:35 05.04.2022)
СК расследует обстоятельства готовящейся провокации в украинском селе Мощун
Бастрыкин получил расследовать готовящуюся провокацию в украинском селе Мощун
© AP Photo / Andrew MarienkoУкраинский военнослужащий около здания Национальной академии государственного управления в Харькове
© AP Photo / Andrew Marienko
Украинский военнослужащий около здания Национальной академии государственного управления в Харькове
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства готовящейся информационной провокации в отношении российских войск в украинском селе Мощун, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
По данным Минобороны РФ, накануне в селе Мощун на северо-западе от Киева солдаты 72-го украинского главного центра психологических операций провели постановочную видеосъемку с якобы убитыми российскими военными мирными жителями. Подчеркивалось, что ложная информация готовилась для распространения в западных СМИ для дискредитации ВС РФ.
"Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России зафиксировать и расследовать данные обстоятельства, принять все меры к разоблачению всех причастных к подготовке провокации лиц, а также дать процессуальную оценку их действиям по признакам преступления... "публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ", - говорится в сообщении.