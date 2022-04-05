https://ria.ru/20220405/moschun-1781942858.html

СК расследует обстоятельства готовящейся провокации в украинском селе Мощун

СК расследует обстоятельства готовящейся провокации в украинском селе Мощун - РИА Новости, 05.04.2022

СК расследует обстоятельства готовящейся провокации в украинском селе Мощун

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства готовящейся информационной провокации в отношении российских... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T17:28

2022-04-05T17:28

2022-04-05T17:35

обострение ситуации в днр и лнр

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

украина

россия

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства готовящейся информационной провокации в отношении российских войск в украинском селе Мощун, сообщается в Telegram-канале СК РФ.По данным Минобороны РФ, накануне в селе Мощун на северо-западе от Киева солдаты 72-го украинского главного центра психологических операций провели постановочную видеосъемку с якобы убитыми российскими военными мирными жителями. Подчеркивалось, что ложная информация готовилась для распространения в западных СМИ для дискредитации ВС РФ."Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России зафиксировать и расследовать данные обстоятельства, принять все меры к разоблачению всех причастных к подготовке провокации лиц, а также дать процессуальную оценку их действиям по признакам преступления... "публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220405/rusofobiya-1781778401.html

украина

россия

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Влада Копылова

следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, украина, россия