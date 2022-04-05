https://ria.ru/20220405/moryaki-1781906904.html
Москалькова: более чем десяти российским морякам не дают вернуться домой
Москалькова: более чем десяти российским морякам не дают вернуться домой - РИА Новости, 05.04.2022
Москалькова: более чем десяти российским морякам не дают вернуться домой
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что более 10 российских моряков попали в плен на Украине, им не дают вернуться на родину. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T15:25
2022-04-05T15:25
2022-04-05T15:57
обострение ситуации в днр и лнр
украина
россия
в мире
татьяна москалькова
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593840411_0:134:1105:756_1920x0_80_0_0_a223f10831b39b23a7b728094469ba59.jpg
ВЛАДИМИР, 5 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что более 10 российских моряков попали в плен на Украине, им не дают вернуться на родину."Ещё более 10 моряков из РФ попали заново в число пленных, потому что им не дают возможности вернуться на родину. Мы делаем все возможное, чтобы эти процессы договоренности диалога между украинской стороной и Россией не прекращались", - заключила Москалькова.
https://ria.ru/20220319/plennye-1778852820.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593840411_0:24:1105:853_1920x0_80_0_0_81c76c34ce8d649e6c0e2fe201bc422e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, в мире, татьяна москалькова, ситуация в днр и лнр
15:25 05.04.2022 (обновлено: 15:57 05.04.2022)
Москалькова: более чем десяти российским морякам не дают вернуться домой
Омбудсмен Москалькова: более чем десяти российским морякам не дают вернуться домой