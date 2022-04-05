https://ria.ru/20220405/moryaki-1781906904.html

Москалькова: более чем десяти российским морякам не дают вернуться домой

Москалькова: более чем десяти российским морякам не дают вернуться домой - РИА Новости, 05.04.2022

Москалькова: более чем десяти российским морякам не дают вернуться домой

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что более 10 российских моряков попали в плен на Украине, им не дают вернуться на родину. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T15:25

2022-04-05T15:25

2022-04-05T15:57

обострение ситуации в днр и лнр

украина

россия

в мире

татьяна москалькова

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593840411_0:134:1105:756_1920x0_80_0_0_a223f10831b39b23a7b728094469ba59.jpg

ВЛАДИМИР, 5 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что более 10 российских моряков попали в плен на Украине, им не дают вернуться на родину."Ещё более 10 моряков из РФ попали заново в число пленных, потому что им не дают возможности вернуться на родину. Мы делаем все возможное, чтобы эти процессы договоренности диалога между украинской стороной и Россией не прекращались", - заключила Москалькова.

https://ria.ru/20220319/plennye-1778852820.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, россия, в мире, татьяна москалькова, ситуация в днр и лнр