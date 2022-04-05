Рейтинг@Mail.ru
Москалькова: более чем десяти российским морякам не дают вернуться домой - РИА Новости, 05.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220405/moryaki-1781906904.html
Москалькова: более чем десяти российским морякам не дают вернуться домой
Москалькова: более чем десяти российским морякам не дают вернуться домой - РИА Новости, 05.04.2022
Москалькова: более чем десяти российским морякам не дают вернуться домой
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что более 10 российских моряков попали в плен на Украине, им не дают вернуться на родину. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T15:25
2022-04-05T15:57
обострение ситуации в днр и лнр
украина
россия
в мире
татьяна москалькова
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593840411_0:134:1105:756_1920x0_80_0_0_a223f10831b39b23a7b728094469ba59.jpg
ВЛАДИМИР, 5 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что более 10 российских моряков попали в плен на Украине, им не дают вернуться на родину."Ещё более 10 моряков из РФ попали заново в число пленных, потому что им не дают возможности вернуться на родину. Мы делаем все возможное, чтобы эти процессы договоренности диалога между украинской стороной и Россией не прекращались", - заключила Москалькова.
https://ria.ru/20220319/plennye-1778852820.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593840411_0:24:1105:853_1920x0_80_0_0_81c76c34ce8d649e6c0e2fe201bc422e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, в мире, татьяна москалькова, ситуация в днр и лнр
15:25 05.04.2022 (обновлено: 15:57 05.04.2022)
 
Москалькова: более чем десяти российским морякам не дают вернуться домой

Омбудсмен Москалькова: более чем десяти российским морякам не дают вернуться домой

© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
 Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Читать ria.ru в
ВЛАДИМИР, 5 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что более 10 российских моряков попали в плен на Украине, им не дают вернуться на родину.
"Ещё более 10 моряков из РФ попали заново в число пленных, потому что им не дают возможности вернуться на родину. Мы делаем все возможное, чтобы эти процессы договоренности диалога между украинской стороной и Россией не прекращались", - заключила Москалькова.
Во время обмена пленными между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и Киевом - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
19 марта, 08:00
"Лучше туда не попадать": как обходятся с пленными на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаРоссияВ миреТатьяна МоскальковаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала