https://ria.ru/20220405/morgenshtern-1781883200.html

Суд в Набережных Челнах получил материалы по новому делу Моргенштерна

Суд в Набережных Челнах получил материалы по новому делу Моргенштерна - РИА Новости, 05.04.2022

Суд в Набережных Челнах получил материалы по новому делу Моргенштерна

Набережночелнинский городской суд рассмотрит административный иск к рэперу Моргенштерну через месяц, 5 мая, сообщил РИА Новости представитель суда. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T13:51

2022-04-05T13:51

2022-04-05T14:36

шоубиз

моргенштерн (алишер моргенштерн)

россия

происшествия

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КАЗАНЬ, 5 апр – РИА Новости. Набережночелнинский городской суд рассмотрит административный иск к рэперу Моргенштерну через месяц, 5 мая, сообщил РИА Новости представитель суда.Ранее адвокат Моргенштерна Сергей Жорин сообщил РИА Новости, что в суд города Набережные Челны еще в минувший четверг поступил административный протокол на Моргенштерна о пропаганде наркотиков. По словам адвоката, речь о татуировке на теле рэпера, выполненной в виде куста каннабиса."Материалы в отношении Моргенштерна поступили. Рассмотрение назначено на 9.00 5 мая", - сказал собеседник агентства в суде, не уточняя, какое правонарушение вменяется музыканту.По данным защиты, протокол составлен по части 1.1 статьи 6.13 КоАП – максимальная санкция на физических лиц составляет штраф в 30 тысяч рублей, для ИП – до 50 тысяч, для юрлиц – до 1,5 миллионов рублей или приостановление деятельности до 90 суток.Как позднее уточнили РИА Новости в суде, Моргенштерна будут судить как индивидуального предпринимателя. Иными словами, ему грозит штраф до 50 тысяч рублей.Ранее полицейский из Набережных Челнов уже пыталась привлечь Моргенштерна по этому поводу. Однако суд, по словам Жорина, отказал блюстителю порядка за отсутствием оснований, и сейчас полицейский попробовал обратиться в суд снова.Моргенштерн уже привлекался к ответственности за пропаганду наркотиков: минувшим летом Зюзинский суд Москвы оштрафовал его на 100 тысяч рублей за прославление запрещенных веществ в песнях и клипах "Розовое вино 2" и "Family".При этом сам исполнитель заявлял в суде, что в обеих композициях строки со словами о наркотических средствах произносит другой музыкант – недавно отбывший срок за хранение наркотиков рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев). Штраф был обжалован, однако Мосгорсуд утвердил решение нижестоящей инстанции.Позднее председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что "Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях", после чего рэпер уехал из России.

https://ria.ru/20220330/serebrennikov-1780825397.html

https://ria.ru/20220404/pereezd-1781637815.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

моргенштерн (алишер моргенштерн), россия, происшествия