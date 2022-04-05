https://ria.ru/20220405/medvedev-1781838215.html

Медведев сравнил немецкий милитаризм с радикализмом на Украине

Медведев сравнил немецкий милитаризм с радикализмом на Украине - РИА Новости, 05.04.2022

Медведев сравнил немецкий милитаризм с радикализмом на Украине

Великим немецким умам не удалось обуздать военную машину, а в сегодняшнем Киеве "эйнштейнов" нет, написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T10:56

2022-04-05T10:56

2022-04-05T10:56

обострение ситуации в днр и лнр

дмитрий медведев

украина

россия

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Великим немецким умам не удалось обуздать военную машину, а в сегодняшнем Киеве "эйнштейнов" нет, написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.Комментируя ситуацию на Украине, он вспомнил австро-прусскую войну."Профессор Лейпцигского университета Оскар Пешель выдал легендарную фразу, потом приписанную канцлеру Отто фон Бисмарку: "Австро-прусскую войну 1866 года выиграл прусский школьный учитель". Немецкий милитаризм взращивался за партами. Его дух в конце своего пути переродился в чудовище национал-социализма и был уничтожен в итоге только Красной армией в 1945 году", - написал Медведев.Он отметил, что выдающиеся представители науки и культуры не смогли противопоставить ничего тем, кто хотел кровопролитий."Высокая германская наука и культура – Рентген, Планк, Фрейд, Манн, Гессе – ничего не смогла противопоставить тем, кто жаждал сначала крови и колоний, а после Первой мировой – реванша и "жизненного пространства" на Востоке. И уж если великим немецким умам не удалось обуздать военную машину, что уж говорить про сегодняшний Киев – "эйнштейнов" там точно нет. Правда, есть (Виталий) Кличко", - сказал он.Медведев считает, что нынешний украинский радикал тоже вырос за ученической скамьёй, где с 1991 года "на коленке" писалась псевдоистория украинской государственности."Пассионарная часть украинцев последние 30 лет молилась на Третий рейх. Буквально. Отвращение вызывают фотографии, на которых практически в каждой воинской части Украины, взятой нашей армией, находят нацистскую символику – штандарты, литературу, плакаты. Даже чашки со свастикой! Это не игра в фашистскую эстетику, как нам пытаются доказать западники. Это идеология. Не стоит удивляться, что, преобразившуюся ментально в Третий рейх, записавшую в учебники по истории имена иуд и нацистких прихвостней Украину его же судьба и постигнет. Туда ей и дорога, такой Украине!" - добавил Медведев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Согласно статистике Минобороны РФ на 4 апреля, с начала операции уничтожено 82% военных самолетов Украины (125 из 152), 80% танков и других бронированных машин (1936 из 2416), 61% парка вертолетов (91 из 149) и так далее. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, ВВС и ПВО Украины "практически уничтожены", а ВМС "перестали существовать".В ходе операции погибли более 1,3 тысячи российских военных, свыше 3,8 тысяч ранены, сообщали в Минобороны РФ 25 марта. Среди украинской стороны, по данным российского ведомства, потери в разы выше: около 14 тысяч убитыми и порядка 16 тысяч ранеными.

https://ria.ru/20220405/rusofobiya-1781778401.html

https://ria.ru/20220405/mariupol-1781709297.html

https://ria.ru/20220404/feyki-1781791834.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий медведев, украина, россия