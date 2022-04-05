10:08 05.04.2022 (обновлено: 10:27 05.04.2022)
Медведев назвал провокацию в Буче фейком украинской пропаганды
Зампред Совбеза Медведев назвал провокацию в Буче фейком украинской пропаганды
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в городе Буча
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в городе Буча. Архивное фото
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал кадры с погибшими мирными жителями из Бучи и информацию о бомбежке роддома в Мариуполе фейками, которые "стряпают" за деньги различные PR-агентства и НКО.
"Призрак Киева", изображение самолёта, которое взято из компьютерной игры. Сбитый банкой огурцов беспилотник. Сдавшиеся русскому военному кораблю "погибшие герои". Мариупольский роддом, теперь – Буча. Что их объединяет? Это фейки, вызревшие в циничном воображении украинской пропаганды. Многочисленные пиар-агентства, "фабрики троллей", курируемые западными правительствами и их "ручными" НКО и НПО, стряпают их за огромные деньги", - написал Медведев в своём Telegram-канале.
"День ото дня новости о "страшилках" и "перемогах" становятся всt более бредовыми. Однако киевская фейк-машина не останавливается ни перед чем! Для расчеловечевания России и ее максимального очернения взбесившееся зверье из нацбатов и терробороны готово мимоходом убить собственных мирных жителей", - написал Медведев.