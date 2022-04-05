Рейтинг@Mail.ru
Медведев назвал провокацию в Буче фейком украинской пропаганды - РИА Новости, 05.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220405/medvedev-1781829124.html
Медведев назвал провокацию в Буче фейком украинской пропаганды
Медведев назвал провокацию в Буче фейком украинской пропаганды - РИА Новости, 05.04.2022
Медведев назвал провокацию в Буче фейком украинской пропаганды
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал кадры с погибшими мирными жителями из Бучи и информацию о бомбежке роддома в Мариуполе фейками, которые... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T10:08
2022-04-05T10:27
в мире
россия
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/03/1781559953_565:0:2595:1142_1920x0_80_0_0_4b622d16f470b8dc851b5951b6eb8d7f.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал кадры с погибшими мирными жителями из Бучи и информацию о бомбежке роддома в Мариуполе фейками, которые "стряпают" за деньги различные PR-агентства и НКО."Призрак Киева", изображение самолёта, которое взято из компьютерной игры. Сбитый банкой огурцов беспилотник. Сдавшиеся русскому военному кораблю "погибшие герои". Мариупольский роддом, теперь – Буча. Что их объединяет? Это фейки, вызревшие в циничном воображении украинской пропаганды. Многочисленные пиар-агентства, "фабрики троллей", курируемые западными правительствами и их "ручными" НКО и НПО, стряпают их за огромные деньги", - написал Медведев в своём Telegram-канале."День ото дня новости о "страшилках" и "перемогах" становятся всt более бредовыми. Однако киевская фейк-машина не останавливается ни перед чем! Для расчеловечевания России и ее максимального очернения взбесившееся зверье из нацбатов и терробороны готово мимоходом убить собственных мирных жителей", - написал Медведев.
https://ria.ru/20220405/bucha-1781820444.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/03/1781559953_42:0:2618:1931_1920x0_80_0_0_a1d00244b5e1c841a9c61f648850c63a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, технологии
10:08 05.04.2022 (обновлено: 10:27 05.04.2022)
 
Медведев назвал провокацию в Буче фейком украинской пропаганды

Зампред Совбеза Медведев назвал провокацию в Буче фейком украинской пропаганды

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в городе Буча
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в городе Буча. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал кадры с погибшими мирными жителями из Бучи и информацию о бомбежке роддома в Мариуполе фейками, которые "стряпают" за деньги различные PR-агентства и НКО.
"Призрак Киева", изображение самолёта, которое взято из компьютерной игры. Сбитый банкой огурцов беспилотник. Сдавшиеся русскому военному кораблю "погибшие герои". Мариупольский роддом, теперь – Буча. Что их объединяет? Это фейки, вызревшие в циничном воображении украинской пропаганды. Многочисленные пиар-агентства, "фабрики троллей", курируемые западными правительствами и их "ручными" НКО и НПО, стряпают их за огромные деньги", - написал Медведев в своём Telegram-канале.
"День ото дня новости о "страшилках" и "перемогах" становятся всt более бредовыми. Однако киевская фейк-машина не останавливается ни перед чем! Для расчеловечевания России и ее максимального очернения взбесившееся зверье из нацбатов и терробороны готово мимоходом убить собственных мирных жителей", - написал Медведев.
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
Вчера, 09:21Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Володин назвал провокацию в Буче спектаклем, рассчитанным на Запад
 
В миреРоссияТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала