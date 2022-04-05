https://ria.ru/20220405/medvedev-1781829124.html

Медведев назвал провокацию в Буче фейком украинской пропаганды

Медведев назвал провокацию в Буче фейком украинской пропаганды - РИА Новости, 05.04.2022

Медведев назвал провокацию в Буче фейком украинской пропаганды

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал кадры с погибшими мирными жителями из Бучи и информацию о бомбежке роддома в Мариуполе фейками, которые... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T10:08

2022-04-05T10:08

2022-04-05T10:27

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал кадры с погибшими мирными жителями из Бучи и информацию о бомбежке роддома в Мариуполе фейками, которые "стряпают" за деньги различные PR-агентства и НКО."Призрак Киева", изображение самолёта, которое взято из компьютерной игры. Сбитый банкой огурцов беспилотник. Сдавшиеся русскому военному кораблю "погибшие герои". Мариупольский роддом, теперь – Буча. Что их объединяет? Это фейки, вызревшие в циничном воображении украинской пропаганды. Многочисленные пиар-агентства, "фабрики троллей", курируемые западными правительствами и их "ручными" НКО и НПО, стряпают их за огромные деньги", - написал Медведев в своём Telegram-канале."День ото дня новости о "страшилках" и "перемогах" становятся всt более бредовыми. Однако киевская фейк-машина не останавливается ни перед чем! Для расчеловечевания России и ее максимального очернения взбесившееся зверье из нацбатов и терробороны готово мимоходом убить собственных мирных жителей", - написал Медведев.

https://ria.ru/20220405/bucha-1781820444.html

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Дарья Буймова

в мире, россия, технологии