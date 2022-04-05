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Правительство упростило процедуру регистрации медизделий - РИА Новости, 05.04.2022
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Правительство упростило процедуру регистрации медизделий
Правительство упростило процедуру регистрации медизделий - РИА Новости, 05.04.2022
Правительство упростило процедуру регистрации медизделий
В России упростили процедуру государственной регистрации медицинских изделий, чтобы избежать дефицита, сообщила пресс-служба правительства. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T09:11
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общество
россия
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В России упростили процедуру государственной регистрации медицинских изделий, чтобы избежать дефицита, сообщила пресс-служба правительства.Постановление подписал премьер Михаил Мишустин.Указано, что такое решение правительство приняло для повышения стабильности рынка социально значимых товаров, который оказался под влиянием последствий внешних санкций.Список медизделий, которые можно будет регистрировать в упрощенном порядке, определит межведомственная комиссия. В нее войдут представители Минздрава, Минпромторга, Минфина, Минэкономразвития, ФАС, ФТС и ФНС.Владимир Путин 26 марта подписал федеральный закон об обращении лекарств и медизделий в условиях санкций. Как отмечал спикер Думы Вячеслав Володин, по решению правительства вновь зарегистрированные зарубежные препараты до 31 декабря 2022 года можно будет продавать в России в иностранной упаковке с этикеткой на русском языке, что сейчас запрещено.
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общество, россия
09:11 05.04.2022 (обновлено: 10:11 05.04.2022)
 
Правительство упростило процедуру регистрации медизделий

Правительство упростило процедуру регистрации медизделий, что позволит избежать дефицита

© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанкРазработка и производство наборов реагентов для диагностики инфекционных заболеваний
Разработка и производство наборов реагентов для диагностики инфекционных заболеваний - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В России упростили процедуру государственной регистрации медицинских изделий, чтобы избежать дефицита, сообщила пресс-служба правительства.

"Госрегистрация требуется для вывода медицинских изделий — ввезенных из-за границы или произведенных в России — на рынок. <...> Так, для отдельных медизделий срок регистрации будет сокращен с 50 до 22 рабочих дней, для других — до пяти рабочих дней", — говорится в публикации.

Постановление подписал премьер Михаил Мишустин.
Указано, что такое решение правительство приняло для повышения стабильности рынка социально значимых товаров, который оказался под влиянием последствий внешних санкций.
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Владимир Путин 26 марта подписал федеральный закон об обращении лекарств и медизделий в условиях санкций. Как отмечал спикер Думы Вячеслав Володин, по решению правительства вновь зарегистрированные зарубежные препараты до 31 декабря 2022 года можно будет продавать в России в иностранной упаковке с этикеткой на русском языке, что сейчас запрещено.
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