https://ria.ru/20220405/medizdeliya-1781818940.html

Правительство упростило процедуру регистрации медизделий

Правительство упростило процедуру регистрации медизделий - РИА Новости, 05.04.2022

Правительство упростило процедуру регистрации медизделий

В России упростили процедуру государственной регистрации медицинских изделий, чтобы избежать дефицита, сообщила пресс-служба правительства. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T09:11

2022-04-05T09:11

2022-04-05T10:11

общество

россия

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В России упростили процедуру государственной регистрации медицинских изделий, чтобы избежать дефицита, сообщила пресс-служба правительства.Постановление подписал премьер Михаил Мишустин.Указано, что такое решение правительство приняло для повышения стабильности рынка социально значимых товаров, который оказался под влиянием последствий внешних санкций.Список медизделий, которые можно будет регистрировать в упрощенном порядке, определит межведомственная комиссия. В нее войдут представители Минздрава, Минпромторга, Минфина, Минэкономразвития, ФАС, ФТС и ФНС.Владимир Путин 26 марта подписал федеральный закон об обращении лекарств и медизделий в условиях санкций. Как отмечал спикер Думы Вячеслав Володин, по решению правительства вновь зарегистрированные зарубежные препараты до 31 декабря 2022 года можно будет продавать в России в иностранной упаковке с этикеткой на русском языке, что сейчас запрещено.

https://ria.ru/20220404/preparat-1781737480.html

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россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия