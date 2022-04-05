09:11 05.04.2022 (обновлено: 10:11 05.04.2022)
Правительство упростило процедуру регистрации медизделий
Правительство упростило процедуру регистрации медизделий, что позволит избежать дефицита
© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанкРазработка и производство наборов реагентов для диагностики инфекционных заболеваний
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В России упростили процедуру государственной регистрации медицинских изделий, чтобы избежать дефицита, сообщила пресс-служба правительства.
"Госрегистрация требуется для вывода медицинских изделий — ввезенных из-за границы или произведенных в России — на рынок. <...> Так, для отдельных медизделий срок регистрации будет сокращен с 50 до 22 рабочих дней, для других — до пяти рабочих дней", — говорится в публикации.
Постановление подписал премьер Михаил Мишустин.
Указано, что такое решение правительство приняло для повышения стабильности рынка социально значимых товаров, который оказался под влиянием последствий внешних санкций.
Список медизделий, которые можно будет регистрировать в упрощенном порядке, определит межведомственная комиссия. В нее войдут представители Минздрава, Минпромторга, Минфина, Минэкономразвития, ФАС, ФТС и ФНС.
Владимир Путин 26 марта подписал федеральный закон об обращении лекарств и медизделий в условиях санкций. Как отмечал спикер Думы Вячеслав Володин, по решению правительства вновь зарегистрированные зарубежные препараты до 31 декабря 2022 года можно будет продавать в России в иностранной упаковке с этикеткой на русском языке, что сейчас запрещено.