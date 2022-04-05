https://ria.ru/20220405/maslo-1781922263.html

Экспорт подсолнечного масла с Украины сокращается

Экспорт подсолнечного масла с Украины сокращается - РИА Новости, 05.04.2022

Экспорт подсолнечного масла с Украины сокращается

Экспорт подсолнечного масла с Украины сокращается из-за ситуации в стране, в частности проблем с морскими перевозками, заявил глава крупнейшего производителя... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T16:13

2022-04-05T16:13

2022-04-05T16:13

экономика

россия

черное море

украина

оон

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Экспорт подсолнечного масла с Украины сокращается из-за ситуации в стране, в частности проблем с морскими перевозками, заявил глава крупнейшего производителя подсолнечного масла на Украине Kernel Евгений Осипов.Как отметил Осипов в своем интервью Bloomberg Television, компания сталкивается с проблемами экспорта продукции прошлого сезона из-за того, что порты Украины заблокированы. Он добавил, что власти страны работают над улучшением логистики, чтобы отправлять продукцию через западную границу, но ее возможности составляют только 10% от "нормальных морских перевозок".Осипов также отметил, что из-за сокращения посевов на 20% производство масличных культур может сократиться со 100 миллионов тонн в прошлом сезоне до 60 миллионов тонн в нынешнем."У нас будут большие запасы в Украине, а запасов и товаров для рынка за пределами Украины не будет. Это большой ущерб для глобальной продовольственной безопасности", - подчеркнул глава компании.Ранее официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири заявил, что конфликт на Украине может привести к росту цен на продовольствие и голоду в мире. Он отметил, что бассейн Черного моря является одним из важнейших регионов для производства зерна и сельскохозяйственной продукции, на Украину и Россию приходится 30% мирового экспорта пшеницы, 20% мирового экспорта кукурузы и 76% поставок подсолнечника, поэтому любые перебои в производстве или поставках могут привести к росту цен.

https://ria.ru/20220401/posev-1781284942.html

https://ria.ru/20220307/eksport-1776983485.html

россия

черное море

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, россия, черное море, украина, оон