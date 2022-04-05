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Экспорт подсолнечного масла с Украины сокращается - РИА Новости, 05.04.2022
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Экспорт подсолнечного масла с Украины сокращается
Экспорт подсолнечного масла с Украины сокращается - РИА Новости, 05.04.2022
Экспорт подсолнечного масла с Украины сокращается
Экспорт подсолнечного масла с Украины сокращается из-за ситуации в стране, в частности проблем с морскими перевозками, заявил глава крупнейшего производителя... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T16:13
2022-04-05T16:13
экономика
россия
черное море
украина
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Экспорт подсолнечного масла с Украины сокращается из-за ситуации в стране, в частности проблем с морскими перевозками, заявил глава крупнейшего производителя подсолнечного масла на Украине Kernel Евгений Осипов.Как отметил Осипов в своем интервью Bloomberg Television, компания сталкивается с проблемами экспорта продукции прошлого сезона из-за того, что порты Украины заблокированы. Он добавил, что власти страны работают над улучшением логистики, чтобы отправлять продукцию через западную границу, но ее возможности составляют только 10% от "нормальных морских перевозок".Осипов также отметил, что из-за сокращения посевов на 20% производство масличных культур может сократиться со 100 миллионов тонн в прошлом сезоне до 60 миллионов тонн в нынешнем."У нас будут большие запасы в Украине, а запасов и товаров для рынка за пределами Украины не будет. Это большой ущерб для глобальной продовольственной безопасности", - подчеркнул глава компании.Ранее официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири заявил, что конфликт на Украине может привести к росту цен на продовольствие и голоду в мире. Он отметил, что бассейн Черного моря является одним из важнейших регионов для производства зерна и сельскохозяйственной продукции, на Украину и Россию приходится 30% мирового экспорта пшеницы, 20% мирового экспорта кукурузы и 76% поставок подсолнечника, поэтому любые перебои в производстве или поставках могут привести к росту цен.
https://ria.ru/20220401/posev-1781284942.html
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экономика, россия, черное море, украина, оон
16:13 05.04.2022
 
Экспорт подсолнечного масла с Украины сокращается

Глава Kernel Осипов: экспорт подсолнечного масла с Украины сокращается

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПодсолнечное масло в супермаркете
Подсолнечное масло в супермаркете - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Подсолнечное масло в супермаркете
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Экспорт подсолнечного масла с Украины сокращается из-за ситуации в стране, в частности проблем с морскими перевозками, заявил глава крупнейшего производителя подсолнечного масла на Украине Kernel Евгений Осипов.
Как отметил Осипов в своем интервью Bloomberg Television, компания сталкивается с проблемами экспорта продукции прошлого сезона из-за того, что порты Украины заблокированы. Он добавил, что власти страны работают над улучшением логистики, чтобы отправлять продукцию через западную границу, но ее возможности составляют только 10% от "нормальных морских перевозок".
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Осипов также отметил, что из-за сокращения посевов на 20% производство масличных культур может сократиться со 100 миллионов тонн в прошлом сезоне до 60 миллионов тонн в нынешнем.
"У нас будут большие запасы в Украине, а запасов и товаров для рынка за пределами Украины не будет. Это большой ущерб для глобальной продовольственной безопасности", - подчеркнул глава компании.
Ранее официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири заявил, что конфликт на Украине может привести к росту цен на продовольствие и голоду в мире. Он отметил, что бассейн Черного моря является одним из важнейших регионов для производства зерна и сельскохозяйственной продукции, на Украину и Россию приходится 30% мирового экспорта пшеницы, 20% мирового экспорта кукурузы и 76% поставок подсолнечника, поэтому любые перебои в производстве или поставках могут привести к росту цен.
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