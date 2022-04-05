https://ria.ru/20220405/mashinostroenie-1781876281.html

Машиностроительная отрасль Москвы показала четырехкратный рост в 2021 году

Машиностроительная отрасль Москвы показала четырехкратный рост в 2021 году - РИА Новости, 05.04.2022

Машиностроительная отрасль Москвы показала четырехкратный рост в 2021 году

Предприятия машиностроительной отрасли Москвы по итогам 2021 года почти в четыре раза увеличили выпуск насосного, компрессорного, лифтового оборудования и... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T13:16

2022-04-05T13:16

2022-04-05T13:16

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владимир ефимов (политик)

москва

россия

экономика

владислав овчинский

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Предприятия машиностроительной отрасли Москвы по итогам 2021 года почти в четыре раза увеличили выпуск насосного, компрессорного, лифтового оборудования и других товаров этого сектора, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Он добавил, что в городе работают 249 производителей машин и оборудования, 47 из них – средние и крупные.Как отметили в ДИПП, московские заводы постоянно работают над модернизацией своих цехов и выпускаемой продукции. При этом многие из них имеют статус промышленного комплекса, который позволяет использовать льготы: региональную ставку налога на прибыль в 13,5%, ставку арендной платы за землю – 0,3% от кадастровой стоимости участка, уменьшенный вдвое налог на имущество и сниженный на 80% земельный налог.Для предприятий отрасли сегодня доступны и другие меры поддержки. Так, столичные заводы могут компенсировать часть затрат на уплату процентов по кредитам на пополнение оборотных средств, приобретение оборудования, реализацию инвестиционных программ и выплату заработной платы.

https://ria.ru/20220316/proizvodstvo-1778419518.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (политик), москва, россия, экономика, владислав овчинский