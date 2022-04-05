https://ria.ru/20220405/mashinostroenie-1781876281.html
Машиностроительная отрасль Москвы показала четырехкратный рост в 2021 году
Машиностроительная отрасль Москвы показала четырехкратный рост в 2021 году - РИА Новости, 05.04.2022
Машиностроительная отрасль Москвы показала четырехкратный рост в 2021 году
Предприятия машиностроительной отрасли Москвы по итогам 2021 года почти в четыре раза увеличили выпуск насосного, компрессорного, лифтового оборудования и... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T13:16
2022-04-05T13:16
2022-04-05T13:16
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владимир ефимов (политик)
москва
россия
экономика
владислав овчинский
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Предприятия машиностроительной отрасли Москвы по итогам 2021 года почти в четыре раза увеличили выпуск насосного, компрессорного, лифтового оборудования и других товаров этого сектора, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Он добавил, что в городе работают 249 производителей машин и оборудования, 47 из них – средние и крупные.Как отметили в ДИПП, московские заводы постоянно работают над модернизацией своих цехов и выпускаемой продукции. При этом многие из них имеют статус промышленного комплекса, который позволяет использовать льготы: региональную ставку налога на прибыль в 13,5%, ставку арендной платы за землю – 0,3% от кадастровой стоимости участка, уменьшенный вдвое налог на имущество и сниженный на 80% земельный налог.Для предприятий отрасли сегодня доступны и другие меры поддержки. Так, столичные заводы могут компенсировать часть затрат на уплату процентов по кредитам на пополнение оборотных средств, приобретение оборудования, реализацию инвестиционных программ и выплату заработной платы.
https://ria.ru/20220316/proizvodstvo-1778419518.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир ефимов (политик), москва, россия, экономика, владислав овчинский
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Предприятия машиностроительной отрасли Москвы по итогам 2021 года почти в четыре раза увеличили выпуск насосного, компрессорного, лифтового оборудования и других товаров этого сектора, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"В прошлом году столичные предприятия в 3,95 раза нарастили объемы изготавливаемых машин и оборудования по отношению к 2020 году. Рост продолжился и в этом году: за два первых месяца 2022 года выпуск вырос на 95,7% по отношению к такому же периоду 2021 года", - отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
, слова которого приводятся в сообщении.
Он добавил, что в городе работают 249 производителей машин и оборудования, 47 из них – средние и крупные.
"В городе работают 18 предприятий, производящих подъемно-транспортную технику, из них четыре специализируются на лифтах. Москву
называют лидером в производстве лифтового оборудования. Всего в России
в 2021 году было выпущено более 31 тысячи лифтов, а на Москву пришлась половина – порядка 15 тысяч. Эта продукция поставляется по всей стране и устанавливается в различных учреждениях и жилых домах", – рассказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский
.
Как отметили в ДИПП, московские заводы постоянно работают над модернизацией своих цехов и выпускаемой продукции. При этом многие из них имеют статус промышленного комплекса, который позволяет использовать льготы: региональную ставку налога на прибыль в 13,5%, ставку арендной платы за землю – 0,3% от кадастровой стоимости участка, уменьшенный вдвое налог на имущество и сниженный на 80% земельный налог.
Для предприятий отрасли сегодня доступны и другие меры поддержки. Так, столичные заводы могут компенсировать часть затрат на уплату процентов по кредитам на пополнение оборотных средств, приобретение оборудования, реализацию инвестиционных программ и выплату заработной платы.