https://ria.ru/20220405/makron-1781902934.html

Politico: Макрон "запугивает" французов ради победы на выборах

Politico: Макрон "запугивает" французов ради победы на выборах - РИА Новости, 05.04.2022

Politico: Макрон "запугивает" французов ради победы на выборах

Глава Франции Эммануэль Макрон на большом митинге под Парижем высказал опасения по поводу победы лидера крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T15:09

2022-04-05T15:09

2022-04-05T18:43

в мире

франция

эммануэль макрон

марин ле пен

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Глава Франции Эммануэль Макрон на большом митинге под Парижем высказал опасения по поводу победы лидера крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен на президентских выборах, пишет Politico."Он (Макрон. — Прим. ред.) предположил, что триумф крайне правых во Франции будет соответствовать тревожной схеме "великого глобального беспорядка" — геополитического, экологического, санитарного и экономического. По его словам, такой сбой внутреннего и международного консенсуса породил "призрак, возможно, глобального вооруженного конфликта", — говорится в материале.По мнению автора публикации, нынешний президент Франции использует данные опросов, которые говорят о сокращении разрыва между ним и Ле Пен, для оживления пассивной базы избирателей."Преувеличение? Тактика запугивания? Да, частично. Лагерь Макрона немного встревожен", — отметил автор публикации.По данным Elabe и Ifop, лидер "Национального объединения" сократила отставание от нынешнего президента до пяти процентов."Списавшие со счетов Ле Пен внезапно обнаружили, что она по-прежнему остается силой, с которой приходится считаться", — отмечается в статье.Немаловажным фактором в пользу Макрона является то, что поддержка Ле Пен сосредоточена в "низкоявочных" частях электората: молодых, менее образованных и менее обеспеченных, пишет издание."Хотя Ле Пен исторически умела мобилизовать своих избирателей, ей не удавалось "получить свой голос" на всех выборах с апреля 2017 года", — резюмировал автор.Первый тур выборов во Франции состоится 10 апреля, второй намечен на 24 апреля. На высший государственный пост баллотируются 12 кандидатов.

https://ria.ru/20220402/makron-1781368524.html

https://ria.ru/20220404/sanktsii-1781616830.html

франция

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, франция, эммануэль макрон, марин ле пен