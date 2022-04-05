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Politico: Макрон "запугивает" французов ради победы на выборах - РИА Новости, 05.04.2022
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Politico: Макрон "запугивает" французов ради победы на выборах
Politico: Макрон "запугивает" французов ради победы на выборах - РИА Новости, 05.04.2022
Politico: Макрон "запугивает" французов ради победы на выборах
Глава Франции Эммануэль Макрон на большом митинге под Парижем высказал опасения по поводу победы лидера крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T15:09
2022-04-05T18:43
в мире
франция
эммануэль макрон
марин ле пен
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Глава Франции Эммануэль Макрон на большом митинге под Парижем высказал опасения по поводу победы лидера крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен на президентских выборах, пишет Politico."Он (Макрон. — Прим. ред.) предположил, что триумф крайне правых во Франции будет соответствовать тревожной схеме "великого глобального беспорядка" — геополитического, экологического, санитарного и экономического. По его словам, такой сбой внутреннего и международного консенсуса породил "призрак, возможно, глобального вооруженного конфликта", — говорится в материале.По мнению автора публикации, нынешний президент Франции использует данные опросов, которые говорят о сокращении разрыва между ним и Ле Пен, для оживления пассивной базы избирателей."Преувеличение? Тактика запугивания? Да, частично. Лагерь Макрона немного встревожен", — отметил автор публикации.По данным Elabe и Ifop, лидер "Национального объединения" сократила отставание от нынешнего президента до пяти процентов."Списавшие со счетов Ле Пен внезапно обнаружили, что она по-прежнему остается силой, с которой приходится считаться", — отмечается в статье.Немаловажным фактором в пользу Макрона является то, что поддержка Ле Пен сосредоточена в "низкоявочных" частях электората: молодых, менее образованных и менее обеспеченных, пишет издание."Хотя Ле Пен исторически умела мобилизовать своих избирателей, ей не удавалось "получить свой голос" на всех выборах с апреля 2017 года", — резюмировал автор.Первый тур выборов во Франции состоится 10 апреля, второй намечен на 24 апреля. На высший государственный пост баллотируются 12 кандидатов.
https://ria.ru/20220402/makron-1781368524.html
https://ria.ru/20220404/sanktsii-1781616830.html
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в мире, франция, эммануэль макрон, марин ле пен
15:09 05.04.2022 (обновлено: 18:43 05.04.2022)
 
Politico: Макрон "запугивает" французов ради победы на выборах

Politico: Макрон использует тактику запугивания для получения дополнительных голосов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Франции Эммануэль Макрон
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Глава Франции Эммануэль Макрон на большом митинге под Парижем высказал опасения по поводу победы лидера крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен на президентских выборах, пишет Politico.
"Он (Макрон. — Прим. ред.) предположил, что триумф крайне правых во Франции будет соответствовать тревожной схеме "великого глобального беспорядка" — геополитического, экологического, санитарного и экономического. По его словам, такой сбой внутреннего и международного консенсуса породил "призрак, возможно, глобального вооруженного конфликта", — говорится в материале.
Работник наклеивает официальный предвыборный плакат президента Франции и кандидата на переизбрание Эммануэля Макрона в Сент-Эрблен - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
2 апреля, 08:00
Ставка Макрона на Украину провалилась
По мнению автора публикации, нынешний президент Франции использует данные опросов, которые говорят о сокращении разрыва между ним и Ле Пен, для оживления пассивной базы избирателей.
"Преувеличение? Тактика запугивания? Да, частично. Лагерь Макрона немного встревожен", — отметил автор публикации.
По данным Elabe и Ifop, лидер "Национального объединения" сократила отставание от нынешнего президента до пяти процентов.
"Списавшие со счетов Ле Пен внезапно обнаружили, что она по-прежнему остается силой, с которой приходится считаться", — отмечается в статье.
Немаловажным фактором в пользу Макрона является то, что поддержка Ле Пен сосредоточена в "низкоявочных" частях электората: молодых, менее образованных и менее обеспеченных, пишет издание.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
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Макрон, говоря о новых санкциях против России, упомянул нефть и уголь
"Хотя Ле Пен исторически умела мобилизовать своих избирателей, ей не удавалось "получить свой голос" на всех выборах с апреля 2017 года", — резюмировал автор.
Первый тур выборов во Франции состоится 10 апреля, второй намечен на 24 апреля. На высший государственный пост баллотируются 12 кандидатов.
 
В миреФранцияЭммануэль МакронМарин Ле Пен
 
 
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