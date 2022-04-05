https://ria.ru/20220405/lozh-1781968536.html

Правнук солдата армии СС разозлил пользователей Reddit ложью о русских

Правнук солдата армии СС разозлил пользователей Reddit ложью о русских - РИА Новости, 05.04.2022

Правнук солдата армии СС разозлил пользователей Reddit ложью о русских

Пользователь Reddit опубликовал пост с рассказом его прадеда, воевавшего во Вторую мировую войну в составе нацистской армии на Восточном и Западном фронтах, и... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T19:36

2022-04-05T19:36

2022-04-05T19:47

в мире

ссср

германия

сша

вторая мировая война (1939-1945)

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Пользователь Reddit опубликовал пост с рассказом его прадеда, воевавшего во Вторую мировую войну в составе нацистской армии на Восточном и Западном фронтах, и вызвал гнев и насмешки у других посетителей платформы.По словам юзера, его прадед рассказывал о "жестокости" советских солдат."Как в фильмах показывают: просто бежали на него, безоружные, в расчете взять немецкие войска числом", — добавил автор.При этом на Западном фронте было "совсем другое дело", утверждает пользователь. По его словам, во время сражений использовались разноцветные сигналы, в том числе для прекращения огня, а врачи лечили вражеских солдат.Пользователей возмутила неправдоподобность истории и восхвалением нацизма."Двадцать пять тысяч человек радостно ведутся на брехню старого нациста. Сжечь этот мусорный сайт дотла!" — написал Skin969.HarveyDanger1990 указал на то, что советская армия не испытывала нужды в вооружениях и не ходила в атаку с голыми руками."Они даже отклонили предложения по американской и британской артиллерии, потому что своей хватало", — пояснил он.С юзером согласился и другой читатель, напомнивший, что у Гитлера с союзниками было больше солдат на Восточном фронте, чем у Советского Союза."Закидывать противника трупами им (советским военным. — Прим. Ред.) смысла не было. Японская империя единственная применяла эту тактику в годы Второй мировой. У них была напряженка с ресурсами", — уточнил комментатор."Ну и как же ваши продули, если те были безоружные, а, папаша?" — спросил у автора Mickmenn.CreativeShelter9873, в свою очередь, напомнил о зверствах гитлеровской армии, назвав убийства мирных жителей на оккупированных территориях геноцидом славян."Конечно, на Восточном фронте царило варварство, но варварами (если не хуже) там были нацисты", — добавил пользователь.Hissingtree52 в шутку предложил альтернативную версию рассказа, в котором прадед автора, воюя с американцами и британцами, из окопов любовался чертами лица вражеских солдат."Если послушать Западную историю, так коммунисты были одновременно самые умные и самые никчемные", — написал DeftigeAap.Он пояснил, что в западных странах звучат истории о нищете и голоде в СССР, и в то же время утверждается, что коммунисты едва не разорвали образ жизни в капиталистическом блоке.

https://ria.ru/20220208/pobeda-1771590358.html

https://ria.ru/20220127/vostok-1769740021.html

https://ria.ru/20220113/metel-1767696493.html

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сша

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2022

Давид Андриясов

Давид Андриясов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, ссср, германия, сша, вторая мировая война (1939-1945)