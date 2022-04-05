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Лавров заявил о готовности России к честным переговорам с Украиной - РИА Новости, 05.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220405/lavrov-1781983325.html
Лавров заявил о готовности России к честным переговорам с Украиной
Лавров заявил о готовности России к честным переговорам с Украиной - РИА Новости, 05.04.2022
Лавров заявил о готовности России к честным переговорам с Украиной
Россия готова работать честно и последовательно за переговорным столом с Украиной, отрицание украинской стороной проблем с русским языком, правами... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T21:54
2022-04-05T21:54
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россия готова работать честно и последовательно за переговорным столом с Украиной, отрицание украинской стороной проблем с русским языком, правами русскоязычного населения и нацификацией всех областей жизни в стране дальнейшему ходу переговорного процесса способствовать не будет, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Международное сообщество обязано знать правду, знать о том, что российская сторона честно и последовательно готова работать за переговорным столом, но если украинцы, украинская делегация, будет по-прежнему заявлять о том, что необходимы какие-то дополнительные шаги со стороны РФ, если она будет по-прежнему категорически отказываться, как это делает сейчас, даже обсуждать задачи денацификации, демилитаризации, восстановления прав русского языка, и если они по-прежнему будут заявлять, что проблем с русским языком, с правами русскоязычного населения и проблем с нацификацией всех областей жизни страны у них не существует, я не думаю, что это будет способствовать дальнейшему ходу переговорного процесса", - сказал он в эфире "России 24".
https://ria.ru/20220405/peregovory-1781980619.html
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в мире, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), вооруженные силы украины, украина
21:54 05.04.2022
 
Лавров заявил о готовности России к честным переговорам с Украиной

Лавров: Россия готова работать честно и последовательно за переговорным столом с Украиной

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россия готова работать честно и последовательно за переговорным столом с Украиной, отрицание украинской стороной проблем с русским языком, правами русскоязычного населения и нацификацией всех областей жизни в стране дальнейшему ходу переговорного процесса способствовать не будет, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Международное сообщество обязано знать правду, знать о том, что российская сторона честно и последовательно готова работать за переговорным столом, но если украинцы, украинская делегация, будет по-прежнему заявлять о том, что необходимы какие-то дополнительные шаги со стороны РФ, если она будет по-прежнему категорически отказываться, как это делает сейчас, даже обсуждать задачи денацификации, демилитаризации, восстановления прав русского языка, и если они по-прежнему будут заявлять, что проблем с русским языком, с правами русскоязычного населения и проблем с нацификацией всех областей жизни страны у них не существует, я не думаю, что это будет способствовать дальнейшему ходу переговорного процесса", - сказал он в эфире "России 24".
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Вооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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