https://ria.ru/20220405/lavrov-1781983325.html

Лавров заявил о готовности России к честным переговорам с Украиной

Лавров заявил о готовности России к честным переговорам с Украиной - РИА Новости, 05.04.2022

Лавров заявил о готовности России к честным переговорам с Украиной

Россия готова работать честно и последовательно за переговорным столом с Украиной, отрицание украинской стороной проблем с русским языком, правами... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T21:54

2022-04-05T21:54

2022-04-05T21:54

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

вооруженные силы украины

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780047807_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_ef0d94990d9aba46eadaba7238c11610.jpg

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россия готова работать честно и последовательно за переговорным столом с Украиной, отрицание украинской стороной проблем с русским языком, правами русскоязычного населения и нацификацией всех областей жизни в стране дальнейшему ходу переговорного процесса способствовать не будет, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Международное сообщество обязано знать правду, знать о том, что российская сторона честно и последовательно готова работать за переговорным столом, но если украинцы, украинская делегация, будет по-прежнему заявлять о том, что необходимы какие-то дополнительные шаги со стороны РФ, если она будет по-прежнему категорически отказываться, как это делает сейчас, даже обсуждать задачи денацификации, демилитаризации, восстановления прав русского языка, и если они по-прежнему будут заявлять, что проблем с русским языком, с правами русскоязычного населения и проблем с нацификацией всех областей жизни страны у них не существует, я не думаю, что это будет способствовать дальнейшему ходу переговорного процесса", - сказал он в эфире "России 24".

https://ria.ru/20220405/peregovory-1781980619.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), вооруженные силы украины, украина